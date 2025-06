தக் லைஃப் ரிலீஸ் ஆகவில்லை என்றால் கர்நாடகாவிற்குதான் பிரச்சனை! கமலுக்கு இல்லை..

Loss For Karnataka Kamalk Thug Life Not Get Released : கமல்ஹாசன் நடித்துள்ள தக் லைஃப் திரைப்படத்தின் பிரச்சினை ரிலீஸ் தடை வரை சென்றிருக்கும் நிலையில், இதனால் உண்மையாக பாதிக்கப்பட போவது யார் என்பது குறித்த விவாதம் இணையத்தில் எழுந்திருக்கிறது. மேலும், இதனால் கமல்ஹாசனுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது என்றும், கர்நாடகாவிற்குதான் பிரச்சினை என்றும் கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழுவிவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

தக் லைஃப் திரைப்படம்:

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் 38 வருடங்கள் கழித்து நடித்திருக்கும் படம், தக் லைஃப். இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் கமலுக்கு இணையாக சிம்பு நடித்திருக்கிறார். இவர்களுடன், த்ரிஷா, அபிராமி, ஜோஜூ ஜார்ஜ் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கின்றனர். ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் பாடல்கள் உருவாகி இருக்கின்றன.

கமல்ஹாசன் இந்த படத்தில், ரங்கராய சக்திவேல் நாயக்கன் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். படம் வரும் ஜூன் 5ஆம் தேதி இந்திய அளவில் வெளியாகிறது.

மொழி சர்ச்சை:

தக் லைஃப் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்தது. படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்து கொண்ட இந்த விழாவில், சிறப்பு விருந்தினராக கன்னட நடிகர் சிவராஜ்குமார் கலந்துகொண்டார். கமல்ஹாசன் மேடையில் அவர் குறித்து பேசும்போது, “பேச்சு ஆரம்பிக்கும் போது உயிரே தமிழே உறவே என்று கூறினேன். தமிழிலிருந்து தோன்றியதுதான் கன்னடம். எனவே அவரையும் உயிர் என்று குறிப்பிட்டேன்” என கூறினார்.

கமலின் இந்த பேச்சு, கன்னடர்களிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா, கமல்ஹாசன் தனது பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்டால்தான், தக் லைஃப் திரைப்படத்தை கர்நாடகாவில் வெளியிட அனுமதி அளிப்போம் என்று கூறினார். ஆனால் கமல், தான் எதையும் தவறாக பேசவில்லை என்றும், அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் தான் ஏன் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் கேட்டார். கமல் மன்னிப்பு கேட்க மறுத்ததோடு, தன் பேச்சை சரி என கூறியது கன்னடர்களின் கோபத்தை இன்னும் தோண்டிவிட்டது.

உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு:

தக் லைஃப் திரைப்படத்தை சுமூகமாக கர்நாடகாவில் வெளியிட பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று, நடிகர் கமல்ஹாசன் கர்நாடகா உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தார். இந்த வழக்கு விசாரணை இன்று நடந்ததையொட்டி, நீதிபதிகள் கமல்ஹாசனை நோக்கி சரமாரியான கேள்விகளை தொடுத்தனர். “நீங்கள் மொழியாளரா அல்லது வரலாற்று அறிஞரா, இந்த பிரச்சனையை ஒரு மன்னிப்புடன் தீர்த்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் அதை செய்யவில்லை” என்று கூறினர்.

தன் பேச்சு, தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் இது தனக்கு வருத்தத்தை அளிப்பதாகவும் கமல்ஹாசன் ஒரு கடிதத்தை கர்நாடக ஆளுநருக்கு எழுதினார். அதிலும் அவர் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. ஜூன் 5ஆம் தேதி படம் வெளியிடப்படாது என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

யாருக்கு நஷ்டம்?

தக் லைஃப் திரைப்படத்தை கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனமும், மணிரத்னமின் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் நிறுவனமும், உதயநிதி ஸ்டாலினின் ரெட் செயின் மூவிஸ் நிறுவனமும் சேர்ந்து தயாரிக்கின்றன. இந்த நிலையில் கர்நாடகாவில் படம் வெளியாகவில்லை என்றால் இந்த தயாரிப்பு குழுவிற்கு நஷ்டம் வரும் என்ற பேச்சும் இருந்தது. ஆனால் இதற்கு மாறான சில கருத்துக்களும் எக்ஸ் தளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

#ThugLife bookings not yet opened in Karnataka

If ThugLife gets BANNED in Karnataka, it's going to be a major loss for Karnataka theatres more than RKFI !!

Already the theatres here in Karnataka are surviving, only with other language films. For the past 3 weeks, many single…

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 2, 2025