தோனிக்கு பிடித்த தமிழ் பாடல்! ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் காதில் சொன்ன விஷயம்-வைரல் வீடியாே..

Ms Dhoni Favorite Tamil Song : உலகளவில் பல கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கொண்ட இந்திய கிரிக்கெட் வீரராக இருக்கிறார் தோனி. இவரது ரசிகர்கள், இவரை ‘தல’ என அன்புடன் அழைப்பதுண்டு. இவர், தனது பேட்டிங் ஸ்டைலுக்காக, புத்திசாலித்தனமான ஃபீல்டிங்கிற்காக மட்டும் பெயர் பெற்றவர் கிடையாது. தனது கூலான குணாதிசயத்திற்காகவும்தான். இதனால்தான் இவரை பலரும், “கேப்டன் கூல்” என்று அழைப்பர். இவர், தனக்கு பிடித்த தமிழ் பட பாடல் குறித்து பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.
சிஎஸ்கே ரீ-யூனியன்:
ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடும் அணிகளில், பல லட்சம் ரசிகர்களை கொண்ட அணியாக இருக்கிறது, ‘சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்’. இதற்கு எம்.எஸ்.தோனிதான் பல வருடங்களாக கேப்டனாக இருந்தார். கடந்த சில சீசன்களாக, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இருக்கிறார்.
மிக விரைவில், ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கவுள்ளது. இதையடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ரீ-யூனியன் நிகழ்ச்சி சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் கோலாகலமாக நடந்தது இதில், சென்னை அணியின் வீரர்களான தோனி, சிவம் தூபே, ருதுராஜ் கைக்வாட், சஞ்சு சாம்சன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் இசை கச்சேரியும் நடந்தது.
ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் பாடிய பாடல்!
இசையமைப்பாளரும் பாடகருமான ஏ.ஆர்.ரஹ்மான், இசைக்கச்சேரியில், “இது ரெய்னாவிற்கு பிடித்த பாடல்” என்று கூறி “முன்பே வா என் அன்பே வா” என்கிற பாடலை பாடினார். சூர்யா, ஜோதிகா, பூமிகா, வடிவேலு உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் 2006ஆம் ஆண்டு வெளியான படம், ‘சில்லுன்னு ஒரு காதல்’. இந்த படத்தில்தான், பூமிகா-சூர்யா காதல் போர்ஷனுக்கு ‘முன்பே வா என் அன்பே வா’ பாடல் இடம் பெற்றிருக்கும்.
கிண்டலடித்த தோனி:
இசைக்கச்சேரி முடிந்த பின்பு தோனி, ஏ.ஆர்.ரஹ்மானிடம் பேசினார். அப்போது, “முன்பே வா என் அன்பே வா’ எனக்கு பிடித்த பாடல், ரெய்னாவிற்கு கிடையாது” என்று கிண்டலடித்தார். இதைக்கேட்ட ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் சிரித்தார். பின்னர் இருவரும் செல்ஃபி எடுத்துக்கொண்டனர். இவர்கள் பேசிக்கொண்ட இந்த வீடியோவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் வீடியோவாக பதிவிட்டுள்ளது.
சூர்யாவின் பெரிய ரசிகரோ!
தோனியின் சொந்த ஊர், ஜார்காண்டில் இருக்கும் ராஞ்சி. இவர், சென்னையை தனது இரண்டாவது தாயகம் என்று சில நிகழ்ச்சிகளில் கூறியிருக்கிறார். அதே சமயத்தில் தனது மகளான ஜிவாவிற்கு இவர் தமிழ் வார்த்தைகள் சொல்லிக்கொடுத்த வீடியோக்களும் இணையத்தில் வைரலாகி இருக்கிறது. இப்படி தமிழையும் தமிழ்நாட்டையும், தமிழக மக்களையும் தனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் என்பதை அடிக்கடி அவர் நிரூபித்திருக்கிறார்.
இதற்கு முன்பு, இந்தியில் உருவான சிங்கம் படத்தை விட, தமிழ் சிங்கம் படம் நன்றாக இருக்கும் என்பதை தோனி இதற்கு முன்பு ஒரு நிகழ்ச்சியில் கூறியிருக்கிறார். அதே போல, சூர்யாவின் பிள்ளைகளான தியா மற்றும் தேவ்-ஐ ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்தித்த தோனி, “நான் உங்கள் தந்தையின் பெரிய ரசிகன்” என்று கூறியிருக்கிறார். அதே போல இப்போதும் சூர்யாவின் படமான சில்லுன்னு ஒரு காதல் படத்திலிருந்த ‘முன்பே வா என் அன்பே வா’ பாடலைத்தான் தனக்கு பிடித்த பாடல் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இதனால், அவர் சூர்யாவின் ரசிகராக இருப்பாரோ என்று பலரும் கேள்வி கேட்டு வருகின்றனர்.
விராட் கோலிக்கு பிடித்த தமிழ் பாடல்:
பிரபல கிரிக்கெட் வீரரான விராட் கோலியும் கடந்த ஐபிஎல் சீசனில் தனக்கு பிடித்த பாடல் பற்றி பேசினார். அப்போது ‘பத்து தல’ படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த, “நீ சிங்கம்தான்” பாடல்தான் என்று கூறியிருந்தார். இவர் சொன்ன பிறகு, பல லட்சம் பேர் இதனை பார்த்து கமெண்ட் செய்து வந்தனர். இதையடுத்து, தோனிக்கு பிடித்த இந்த பாடல் குறித்தும் அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
The meet-up of the day! #WhistlePodu #Roar26
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 22, 2026
இப்போது முன்பே வா என் அன்பே வா பாடலின் யூடியூப் வீடியோவிலும், தோனி இது தனக்கு பிடித்த பாடல் என்று சொன்னதை வைத்துக்கொண்டு பலரும் இதை பார்த்து கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.
அடிக்கடி கேட்க்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : தோனிக்கு பிடித்த தமிழ் பாடல் எது?
பதில் : “முன்பே வா என் அன்பே வா” பாடல் தான் தோனிக்கு மிகவும் பிடித்ததாக அவர் கூறியுள்ளார்.
கேள்வி : இந்த பாடல் எந்த படத்தில் வருகிறது?
பதில் : இந்த பாடல் சில்லுன்னு ஒரு காதல் படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது.
கேள்வி : இந்த பாடலை யார் பாடியது?
பதில் : இந்த பாடலை ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்து, ஸ்ரேயா கோஷல் பாடியுள்ளார்.
கேள்வி : தோனி இந்த பாடல் குறித்து எப்போது பேசினார்?
பதில் : சேப்பாக்கத்தில் நடந்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ரீ-யூனியன் நிகழ்ச்சியில் அவர் இந்த பாடலை பற்றி பேசினார்.
