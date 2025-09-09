English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பாலிவுட்டில் எண்ட்ரி கொடுக்கும் தோனி? மாதவனுடன் வெளியான டீசர்!

MS Dhoni Bollywood Debut: கிரிக்கெட் களத்தில் தனது கேப்டன்ஷியால் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை வென்ற தோனி, தற்போது சினிமாவில் என்ட்ரி கொடுக்க உள்ளார் என்று தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 9, 2025, 10:39 AM IST
  • கேப்டன் கூல் இனி ஆக்‌ஷன் ஹீரோ!
  • பாலிவுட்டில் எண்ட்ரி கொடுக்கும் தோனி!
  • 'தி சேஸ்' டீசர் வெளியானது!

Trending Photos

இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்
camera icon14
Guru Peyarchi
இன்னும் 41 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள்
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள்! மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!
camera icon8
Sun Transit
உத்திர நட்சத்திரத்திற்கு போகும் சூர்ய பகவான்... இந்த 4 ராசிகளுக்கு பணம் பெருகும்!
படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!
camera icon7
Transformed body
படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!
பாலிவுட்டில் எண்ட்ரி கொடுக்கும் தோனி? மாதவனுடன் வெளியான டீசர்!

MS Dhoni Bollywood Debut: இந்திய கிரிக்கெட்டின் முன்னாள் கேப்டனும், ரசிகர்களால் கேப்டன் கூல் என்று அன்போடு அழைக்கப்படும் தோனி ஐபிஎல் தொடரில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார். அவ்வப்போது விளம்பரங்களில் நடிப்பார். அது இணையத்தில் வைரலும் ஆகும். கிரிக்கெட் உலகின் ஈடு இணையற்ற ஜாம்பவான் என்று கருதப்படும் மகேந்திர சிங் தோனி, தற்போது அதிரடி ஆக்‌ஷன் ஹீரோவாக புதிய அவதாரம் எடுக்கவுள்ளார். நடிகர் மாதவனுடன் இணைந்து அவர் நடித்துள்ள The Chase என்ற புராஜெக்ட்டின் மிரட்டலான டீசர் வெளியாகி, சமூக வலைதளங்களில் வைரல் ஆகி வருகிறது. இது தோனியின் பாலிவுட் என்ட்ரியாக இருக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: 1 முழம் பூவிற்கு ரூ.1 லட்சம் அபராதம்! பிரபல நடிகைக்கு நேர்ந்த சோகம்..

வெளியான அதிரடி டீஸர்!

Lucifer Circus என்ற தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்த டீசரை வெளியிட்டுள்ளது. இதில், எம்.எஸ். தோனியும், மாதவனும் கமாண்டோ உடையில், கையில் துப்பாக்கி, கருப்பு கண்ணாடியுடன் ஒரு சிறப்பு அதிரடி படை அதிகாரிகளை போல் காட்சியளிக்கின்றனர். இருவரும் ஒரு ஆபத்தான மிஷனுக்கு தயாராவது போன்ற காட்சிகள் டீசரில் இடம்பெற்றுள்ளன. இந்த டீசரை, பிரபல பாலிவுட் இயக்குநர் வாசன் பாலா இயக்கியுள்ளார். தயாரிப்பு நிறுவனம் இந்த டீசரை பகிரும்போது, "பிளாக்பஸ்டர் தயார்! ஜாம்பவான் எம்.எஸ். தோனி, பிரில்லியன்ட் மாதவன் மற்றும் விராஜ் கெலானியுடன் இணைகிறார். சேஸிங் தொடங்குகிறது!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். மேலும், அதன் ஹேஷ்டேக்குகளில் #MSDhoniBollywoodDebut என்று பதிவிடப்பட்டுள்ளது. இதுவே இந்த டீசர் ஒரு திரைப்படத்திற்கான முன்னோட்டமாக இருக்கலாம் என்ற வதந்தியை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

விளம்பரமா? புதிய திரைப்படமா?

இந்த அதிரடி டீசர் வெளியான சில நிமிடங்களிலேயே இணையத்தில் வைரலானது. "தல ஒரு காரணத்தோடு தான் இருக்கிறார்," "கேப்டன் கூலில் இருந்து ஆக்‌ஷன் ஹீரோ", "தல எங்களை ஆச்சரியப்படுத்துவதில் தவறுவதே இல்லை" என ரசிகர்கள் தங்கள் மகிழ்ச்சியை கமெண்ட்ஸ் மூலம் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். தோனி இதற்கு முன்பாக பல விளம்பர படங்களில் நடித்திருந்தாலும், ஒரு தமிழ் திரைப்படத்தில் சிறப்பு தோற்றத்தில் தோன்றியிருந்தாலும், இதுவே அவரது முழுமையான நடிப்பு திறமையை வெளிக்காட்டும் ஒரு பெரிய புராஜெக்ட்டாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இது ஒரு திரைப்படமா, வெப் சீரிஸா அல்லது ஒரு பிரம்மாண்டமான விளம்பர படமா என்பது குறித்த முழுமையான தகவல் இல்லை.

தோனியின் தற்போதைய நிலை

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து 2020ல் ஓய்வு பெற்ற தோனி, ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். கடந்த மே 2025ல் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தான் அவர் கடைசியாக விளையாடினார். கடந்த மெகா ஏலத்தில் சென்னை அணி அவரை ரூ.4 கோடிக்கு தக்கவைத்து கொண்டது.

மேலும் படிக்க: படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
MS DhoniBollywoodMadhavanThe ChaseCSK

Trending News