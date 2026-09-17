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எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியின் பயோபிக் தாெடக்கம்! க்ளாப் அடித்து ஆரம்பித்த கமல்ஹாசன்..

'பாரத ரத்னா' எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியின் சுய சரிதையான 'எம் எஸ் : எ லெகஸி ஆன் ஸ்கிரீன்- M.S. : A LEGACY ON SCREEN ' திரைப்படத்தின் தொடக்க விழா நடைப்பெற்றது.

Written ByYuvashree
Published: Sep 17, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:06 PM IST
எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமியின் பயோபிக் தாெடக்கம்! க்ளாப் அடித்து ஆரம்பித்த கமல்ஹாசன்..
Image Credit: MS Subbulakshmi | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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