முனிஷ்காந்த் நடித்துள்ள மிடில் கிளாஸ் படம் எப்படி உள்ளது? திரைவிமர்சனம்!

DEV மற்றும் KV துரை தயாரிப்பில் எழுத்தாளர் மற்றும் இயக்குனர் கிஷோர் முத்துராமலிங்கம் இயக்கத்தில் இந்த வாரம் வெளியாகவுள்ள படம் தான் மிடில் கிளாஸ். முனிஷ்காந்த் கதையின் நாயகனாக நடிக்க விஜயலட்சுமி, காளி வெங்கட், ராதா ரவி, குரைஷி, மாளவிகா அவினாஷ், கோடாங்கி வடிவேலு, வேல ராமமூர்த்தி ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். சுதர்சன் சீனிவாசன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, சான் லோகேஷ் எடிட்டிங் பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். பிரணவ் முனிராஜ் Middle Class படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். படம் எப்படி உள்ளது என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடம் ரூ.10 லட்சம் கேட்டேனா? ஜாய் கிரிஸில்டா விளக்கம்!
Where dreams, hope and positivity meet…
Just 2 days to go to witness the magic of #MiddleClass on the big screens!#MiddleClassFromNov21
Booking Link ps://t.co/cp15PPENDc pic.twitter.com/RtNt3DNH9Y
— Axess film factory (@AxessFilm) November 19, 2025
படத்தின் கதை
சென்னையில் தனது மனைவி விஜயலட்சுமி மற்றும் தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் வாழ்ந்து வருகிறார் முனிஷ்காந்த். மிகவும் குறைவான சம்பளத்தில் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் முனிஷ்காந்த்திற்கு சொந்த ஊரில் நிலம் வாங்கி செட்டிலாக வேண்டும் என்பது கனவாக உள்ளது. மறுபுறம் அவரது மனைவி விஜயலட்சுமிக்கு சென்னையில் சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்க வேண்டும் என்பது கனவாக உள்ளது. குடும்ப செலவிற்கு பணம் இல்லாமல் திண்டாடும் இவர்களுக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள காசோலை கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் தங்களது வாழ்க்கையே மாறப்போகிறது என்று கடன் வாங்கி செலவு செய்கின்றனர். ஆனால் அந்த காசோலை தொலைந்து விட அதன் பிறகு அவரது வாழ்க்கையில் என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்பதே மிடில் கிளாஸ் படத்தின் கதை.
நடிகர்கrள் நடிப்பு
கதையின் நாயகனாக முனிஷ்காந்த் இந்த படத்தில் கச்சிதமாக பொருந்தி உள்ளார். ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்ப தலைவனாக தத்ரூபமான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். குடும்பத்துடன் உட்கார்ந்து மாத செலவுகளை கணக்கிடுவது, மனைவி வீட்டு விசேஷத்திற்காக பணத்தை ஏற்பாடு செய்வது, குழந்தைகள் கேட்கும் பொருள்களை வாங்கி கொடுக்க முடியாமல் சிரமப்படுவது என ஒரு மிடில் கிளாஸ் அப்பாவாக சிறப்பான நடிப்பை கொடுத்துள்ளார். மறுபுறம் விஜயலட்சுமி எப்படியாவது வாழ்க்கையில் முன்னேறி விட மாட்டோமா என்ற கனவில் இருக்கும் ஒரு மிடில் கிளாஸ் குடும்ப தலைவி பாத்திரத்தில் அசத்தியுள்ளார். குறிப்பாக இரண்டாம் பாதியில் பல இடங்களில் நல்ல ஒரு நடிப்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இவர்களை தாண்டி கோடாங்கி வடிவேல் மற்றும் குரேஷியின் காமெடி ஒரு சில இடங்களில் நன்றாக வொர்க் ஆகியுள்ளது. காளி வெங்கட், ராதாரவி, வேல ராமமூர்த்தி ஆகியோருக்கு சிறிய கதாபாத்திரமே என்றாலும் நல்ல ஒரு நடிப்பை கொடுத்துள்ளனர்.
தொழில்நுட்பக் குழு
இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே ஓடும் இந்த மிடில் கிளாஸ் படத்திற்கு எடிட்டர் சான் லோகேஷ், ஒளிப்பதிவாளர் சுதர்சன் சீனிவாசன் தங்களது முழு உழைப்பை கொடுத்துள்ளனர். பிரணவ் முனிராஜ் இசையில் பாடல்கள் கேட்பதற்கு நன்றாக இருந்தது. இயக்குனர் கிஷோர் முத்துராமலிங்கம் ஒரு மிடில் கிளாஸ் வாழ்க்கையை படமாக எடுத்து அதில் கிட்டத்தட்ட வெற்றியும் அடைந்துள்ளார். சொந்த ஊரிலிருந்து சென்னை வந்து, மாத சம்பளத்தை மட்டுமே வைத்து ஒரு குடும்பத்தை பராமரிப்பது எவ்வளவு சிரமம் என்பதை முதல் பாதி முழுக்க மிகவும் அழகான காட்சிகள் மூலம் எடுத்துரைத்துள்ளார். இரண்டாம் பாதியில் வரும் ட்விஸ்ட் நன்றாக ஒர்க் ஆகி உள்ளது. குறிப்பாக கிளைமாக்ஸ்-ல் காக்கையை வைத்து வரும் ஒரு காட்சியும் நன்றாக இருந்தது. படத்தில் ஒரு சில குறைகள் இருந்தாலும் இந்த மிடில் கிளாஸ் நிச்சயம் அனைவரின் மனதையும் வெல்லும்.
மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜிற்கு ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த பரிசு! துன்பத்திலும் இப்படியொரு முடிவா..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ