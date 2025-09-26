English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வரலாறு படைத்த சாய் அபயங்கரின் சம்பளம்.. அடேங்கப்பா கோடிகளில் புரளும் சம்பளம்

ஷான் நிகாம் மற்றும் ஷாந்தனு நடித்துள்ள பல்டி படத்தின் மூலம் மலையாளத்தில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகி உள்ளார் சாய் அபயங்கர்

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Sep 26, 2025, 03:21 PM IST
  • 51வது படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பாளராக கமிட்
  • ஷேன் நிகாமின் 25வது படமான “பல்டி” படத்திற்கு இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

Trending Photos

2025ல் அதிக சம்பளம் பெற்ற டாப் 5 தென்னிந்திய நடிகர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
camera icon5
Highest paid actors 2025
2025ல் அதிக சம்பளம் பெற்ற டாப் 5 தென்னிந்திய நடிகர்கள்.. யார் யார் தெரியுமா?
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon7
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
8வது ஊதியக்குழு பீகார் தேர்தலுக்கு முன் அமைக்கப்படுமா? ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு பீகார் தேர்தலுக்கு முன் அமைக்கப்படுமா? ஊழியர்களுக்கு அரசின் பரிசு
பிரபல நடிகைக்கு திருமணம் கன்ஃபார்ம்..வெளியான அதிகரபூர்வ தகவல்!
camera icon7
Avika Gor
பிரபல நடிகைக்கு திருமணம் கன்ஃபார்ம்..வெளியான அதிகரபூர்வ தகவல்!
வரலாறு படைத்த சாய் அபயங்கரின் சம்பளம்.. அடேங்கப்பா கோடிகளில் புரளும் சம்பளம்

ஷான் நிகாம் மற்றும் ஷாந்தனு நடித்துள்ள பல்டி படத்தின் மூலம் மலையாளத்தில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகி உள்ளார் சாய் அபயங்கர்

Add Zee News as a Preferred Source

ஆல்பம் பாடல்களான “கச்சி சேரா”, “ஆச கூடா”, “சித்திர புத்திரி” போன்ற சென்ஷேசனல் ஹிட் பாடல்களால், இசைத்துறையில் தனக்கென தனி அடையாளத்தை உருவாக்கிய சாய் அபயங்கர், இப்போது திரையுலகிலும் கலக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.

அந்த வகையில் தற்போது சூர்யாவின் 45வது படத்திற்கு கருப்பு என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கும் இந்த படத்திற்கு முதலில் இசையமைக்க இருந்தது, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்தான். ஆனால் சில தனிப்பட்ட காரணங்களால் இந்த படத்தில் இருந்து அவர் விலகி விட்டார். இதையடுத்து இந்த படத்தில் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பாளராக கமிட் ஆனார்.

பிரதீப் ரங்கநாதனை வைத்து கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கும் படம் Dude. இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடிக்கிறார். இந்த படத்திற்கும், சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

லோகேஷ் கனகராஜ்ஜின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம், பென்ஸ். ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் இந்த படத்தை பாக்கியராஜ் கண்ணன் இயக்குகிறார். இதில் மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி வில்லனாக வருகிறார். இதுவும் LCU கதைகளுள் ஒன்றாகும். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.

சிம்பு X வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் உருவாகும்படத்திற்கும், சிம்புவை வைத்து அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் அவரது 51வது படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பாளராக கமிட் ஆகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

சிவகார்த்திகேயன், குட் நைட் படத்தின் இயக்குநர் விநாயக் சந்திரசேகரின் ஒரு படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள் நடைப்பெற்று வருவதை ஒட்டி, இதற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பதாக கூறப்படுகிறது.

முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிக்கும் பல படங்களுக்கு இசையமைத்து வரும் அவர், தற்போது ஷேன் நிகாமின் 25வது படமான “பல்டி” படத்திற்கு இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

இத்திரைப்படம் இயக்குநர் உன்னி சிவலிங்கம் என்பவரின் அறிமுக முயற்சியாகவும், இசைக்கும் , ஆக்‌ஷனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் படமாகவும் உருவாகி வருகிறது. மேலும் வரும் திருவோண பண்டிகை வெளியீடாக இப்படம் வெளியாகவுள்ளது. இப்படம் அதிரடி ஆக்சன் களத்தில், பெரும் பொருட்செலவில், பிரம்மாண்டமாக உருவாகவுள்ளது. சாய் அபயங்கர் இப்படத்தின் மூலம் மலையாளத்திலும் அறிமுகமாகிறார் என்பது குறிப்பிடதக்கது.

பாடகர் திப்பு மற்றும் பாடகி ஹரினியின் மகனான இவர், முதலில் தனியாக பாடல்கள் இயற்றி வந்தார். இப்போது இவரது பட லைன் அப் மட்டும் ரொம்ப பெரிதாக இருக்கிறது. இவர் மொத்தம் 17 படங்களுக்கு இசையமைக்க இருக்கிறார். அந்த அளவிற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மற்றும் அனிருத் கூட பெரிதாக எந்த படத்திலும் கமிட் ஆகவில்லை. அந்த வகையில் தற்போது தொடர்ந்து சாய் அபயங்காருக்கு பெரிய ஹீரோ படங்களாக தற்போது வந்து குவிகிறது. 

இந்நிலையில் மலையாள சினிமாவில் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் வரலாறு சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார். அது என்னவென்றால் பல்டி படத்தில் இசையமைத்ததற்காக சாய் அபயங்கருக்கு ரூ.2 கோடி சம்பளம் வழங்கபட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதன் மூலம் சாய் மலையாளத் துறையில் இசையமைப்பாளருக்கு வழங்கப்பட்ட அதிக சம்பளம் இதுவாகும் என்றார் படத்தின் தயாரிப்பாளர் உறுதிபடுத்தினார். 

மேலும் படிக்க: அரங்கம் அதிரும் கைதட்டல்; என் சாதனையை முறியடித்த மேடம்: தேசிய விருது பெற்ற சிறுமிக்கு கமல் பாராட்டு

மேலும் படிக்க: கடற்கரையில் நீச்சல் உடை...சர்ச்சையில் சிக்கிய நடிகை சாய் பல்லவி!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sai AbhyankkarBaltiSai Abhyankkar salaryLegend Music Director

Trending News