  • இளையராஜா 50 முறைக்கு மேல் பார்த்த ஒரே படம் எது தெரியுமா?

இளையராஜா 50 முறைக்கு மேல் பார்த்த ஒரே படம் எது தெரியுமா?

இசை மேதை இளையராஜா அவர்கள் தன் வாழ்வில் 50 முறைக்கு மேல் பார்த்து ரசித்த ஒரு திரைப்படம் இருக்கிறது. இது குறித்து இந்த தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 31, 2025, 01:12 PM IST
  • இசை மேதை இளையராஜா பாடல்கள்
  • இளையராஜா ரசித்த ஹாலிவுட் திரைப்படம்

இளையராஜா 50 முறைக்கு மேல் பார்த்த ஒரே படம் எது தெரியுமா?

இசையுலக ரசிகர்களால் 'இசைஞானி' என அழைக்கப்படும் இளையராஜா, தமிழ் திரையுலகின் இசை ஜாம்பவானாக வலம் வருபவர். சுமார் 45 வருடங்களாகத் தமிழ் திரையுலகின் இசைப் பிரிவை ஆண்டு வரும் இவர், நூற்றுக்கணக்கான படங்களுக்கு இசையமைத்து, எண்ணிலடங்கா இனிமையான பாடல்களைப் பரிசாகக் கொடுத்திருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

நடிகர் சிவக்குமார் முதல் இன்றைய சூரி, தனுஷ் வரை, பல தலைமுறை முன்னணி நட்சத்திரங்களின் படங்களுக்குத் தனது இசையால் வெற்றிகளைப் பரிசளித்தவர். 75 வயதைக் கடந்தும், இக்கால இசையமைப்பாளர்களுக்கு இணையாகத் தரமான படைப்புகளை அளித்து, தனது இன்னிசை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகிறார். இசை உலகின் மகத்தான சாதனைகளுக்குச் சொந்தக்காரரான இசைஞானி இளையராஜா, சமீபத்தில் சிம்பொனி இசையமைத்து ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டினார்.

இளையராஜா ரசித்த ஹாலிவுட் திரைப்படம்

இசை மேதை இளையராஜா அவர்கள் தன் வாழ்வில் 50 முறைக்கு மேல் பார்த்து ரசித்த ஒரு ஹாலிவுட் திரைப்படம் குறித்து இயக்குநர் ராஜா சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் தகவல் பகிர்ந்துள்ளார்.

திரைப்படம்: அமாடியஸ் (Amadeus)

இயக்குநர் ராஜா கூறியது: "1994-95 காலகட்டத்தில், இளையராஜாவின் அக்கா மகன் கண்மணி எனது நண்பராக இருந்தார். அவர் என்னிடம், 'என் மாமா இளையராஜா 'அமாடியஸ்' திரைப்படத்தை ஒரு 50 தடவையாவது பார்த்திருப்பார்' என்று கூறியிருந்தார். இசையமைக்கும் பணியில் இவ்வளவு தீவிரமாக இருக்கும் ராஜா சாருக்கு, இந்த ஒரு படத்தை 50 முறை பார்க்கும் அளவுக்கு நேரம் இருந்ததா? என்று நான் ஆச்சர்யப்பட்டேன்," என இயக்குநர் ராஜா நெகிழ்ச்சியுடன் பகிர்ந்துள்ளார்.

இசையமைக்கும் பணியில் தீவிரமாக இருந்தாலும், இளையராஜா ஒரு படத்தை இத்தனை முறை பார்த்திருக்கிறார் என்பது அவரது ரசனையையும், குறிப்பாக மொஸார்ட்டின் இசை மீது அவருக்கு இருந்த பிடிப்பையும் காட்டுகிறது.

'அமாடியஸ்' திரைப்படத்தைப் பற்றிய விவரங்கள்

1984-இல் வெளியான 'அமாடியஸ்' (Amadeus) திரைப்படம், உலக சினிமாவில் காலத்தால் அழியாத ஒரு தலைசிறந்த காவியமாகப் போற்றப்படுகிறது.செக் நாட்டைச் சேர்ந்த மிலோஸ் ஃபார்மன் இந்த படத்தை இயக்கி உள்ளார். இந்தப் படைப்பு, இசை மேதை வுல்ஃப்கேங் அமாதியஸ் மொஸார்ட்டின் வாழ்வையும் மரணத்தையும் ஆழமாகப் பதிவு செய்தது. இதில் நடித்த எஃப். முர்ரே ஆபிரகாம், தனது அற்புதமான நடிப்புக்காக ஆஸ்கர் விருதை வென்றார். டாம் ஹல்ஸ் உட்படப் பல நட்சத்திரங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.

மொஸார்ட்டின் வாழ்க்கை மற்றும் கலைப் பயணத்தில் பொறாமையின் விளைவுகளைப் பேசுகிறது 'அமாதியஸ்'. வியன்னா அரசவைக் கலைஞரான சலேரி, மொஸார்ட்டின் தெய்வீக இசைத் திறமையைக் கண்டு பொறாமையின் பிடியில் சிக்கித் தவிக்கிறார். ஒழுக்கமற்ற இளைஞனுக்கு இத்தகைய ஞானத்தை அளித்த கடவுள் மீது கோபம் கொண்டு, மொஸார்ட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு மறைமுகமாகத் தடையை உருவாக்குகிறார்.

இந்தப் படம் 11 ஆஸ்கர் விருதுகளுக்குப் பரிந்துரைக்கப்பட்டு, சிறந்த திரைப்படம், சிறந்த இயக்குநர், சிறந்த நடிகர் என முக்கியப் பிரிவுகள் உட்பட 8 ஆஸ்கர் விருதுகளைத் தன்வசப்படுத்தியதுஇந்தச் சாதனைப் படைப்பு இப்போது நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணக் கிடைக்கிறது.

இளையராஜா அவர்கள் 'அமாடியஸ்' திரைப்படத்தை 50 முறைக்கும் மேல் பார்த்ததில் ஆச்சரியம் இல்லை. ஏனெனில், அவர் இந்திய இசையுடனும் மேற்கத்திய செவ்வியலிசையுடனும் (Western Classical Music) ஆழமான பிணைப்பு கொண்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

