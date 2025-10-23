English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ஒரே நாளில் உயிரிழந்த 2 திரை பிரபலங்கள்! சோகத்தில் தமிழ் திரையுலகம்..

Sabesan And Boopathi Passes Away : அக்டோபர் 23ஆம் தேதியான இன்று ஒரே நாளில், பிரபலங்கள் இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள் குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 23, 2025, 03:38 PM IST
  • அக். 23ஆம் தேதியான இன்று ஒரே நாளில் 2 பிரபலங்கள் உயிரிழப்பு
  • ஒருவர் இசையமைப்பாளர்..
  • சோகத்தில் திரையுலகம்..

ஒரே நாளில் உயிரிழந்த 2 திரை பிரபலங்கள்! சோகத்தில் தமிழ் திரையுலகம்..

Sabesan And Boopathi Passes Away : தமிழ் திரையுலக பிரபலங்கள் இரண்டு பேர், அக்டோபர் 23ஆம் தேதி உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யாரென்ற விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.

ஒரே நாளில் உயிரிழந்த 2 பேர்!

திரையுலக பிரபலங்கள் உயிரிழக்கையில், இத்தனை நாட்களாக நாம் பார்த்து வந்த முகம், தெரிந்த முகத்தை இனி திரையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும் என்கிற எண்ணம் நமக்குள் தோன்றலாம். அவர்களின் படங்களையோ, அவர்கள் நடித்த காட்சிகளையோ எங்காவது பார்க்க நேர்ந்தால், அவரது நியாபம் நம்மை தீண்டலாம். அப்படித்தான் தற்போது இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர்.

கோலிவுட்டில் பல படங்களுக்கு இசையமைத்து, ஹிட் மியூசிக் டைரக்டராக இருப்பவர் தேவா. இவரது சகோதரர் சபேஷ், தற்போது உயிரிழந்திருக்கிறார். இவர், இம்சை அரசன் 23ஆம் புலிகேசி’, ‘ஆட்டோகிராப்’, ‘பட்டாளம்’, ‘மிளகா’. ‘மரியாதை’ உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு சகோதரர் முரளியுடன் இனைந்து இசையமைத்துள்ளார். 

அது மட்டுமன்றி, திரைப்பட இசைக்கலைஞர்கள் சங்கத்தின் தலைவரும் ஆவார். இவரது இறப்பிற்கு, பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மனோரமாவின் மகன் உயிரிழப்பு..!

தனது நகைச்சுவையாலும் பேச்சு திறமையாலும், பலரையும் மகழ வைத்தவர், மனோரமா. 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட படங்கள், 5000த்திற்கும் மேற்பட்ட மேடைகளில் நடித்திருக்கும் இவர், தனது 78வது வயதில், 2015ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்தார். இவரை இப்போது வரை, பலரும் ‘ஆச்சி’ என்று கூறுவதுண்டு.

மனோரமாவின் மகன், பூபதி என்கிற மகன் இருந்தார். விசுவின், ‘குடும்பம் ஒரு கதம்பம்’ படத்தில் அறிமுகமான இவர், பின்நாட்களில் சில படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார். தன் மகனுக்காக மனோரமா ‘தூரத்து பச்சை’ என்கிற படத்தை தயாரித்தார். ஆனால், அப்படம் கைக்கொடுக்கவில்லை. 

சீரியல்கள் சிலவற்றில் நடித்த பூபதி, தன் குடும்பத்தாரால் முதுமையில் கவனிக்கப்பட்டு வந்தார். இவருக்கு ராஜராஜன் என்கிற மகனும், அபிராமி மற்றும் மீனாட்சி என்கிற இரு மகள்களும் இருக்கின்றனர். இவர்களின் இறுதி சடங்கு, நாளை (24.10.2025) மதியம் 3 மணிக்கு மேல், கண்ணம்மா பேட்டை மயானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Sabesan DeathMusic DirectorManorama SonBoopathi DeathTamil Celebrities

