ஒரே நாளில் உயிரிழந்த 2 திரை பிரபலங்கள்! சோகத்தில் தமிழ் திரையுலகம்..

Sabesan And Boopathi Passes Away : தமிழ் திரையுலக பிரபலங்கள் இரண்டு பேர், அக்டோபர் 23ஆம் தேதி உயிரிழந்துள்ளனர். அவர்கள் யார் யாரென்ற விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.
ஒரே நாளில் உயிரிழந்த 2 பேர்!
திரையுலக பிரபலங்கள் உயிரிழக்கையில், இத்தனை நாட்களாக நாம் பார்த்து வந்த முகம், தெரிந்த முகத்தை இனி திரையில் மட்டுமே பார்க்க முடியும் என்கிற எண்ணம் நமக்குள் தோன்றலாம். அவர்களின் படங்களையோ, அவர்கள் நடித்த காட்சிகளையோ எங்காவது பார்க்க நேர்ந்தால், அவரது நியாபம் நம்மை தீண்டலாம். அப்படித்தான் தற்போது இரண்டு பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர்.
கோலிவுட்டில் பல படங்களுக்கு இசையமைத்து, ஹிட் மியூசிக் டைரக்டராக இருப்பவர் தேவா. இவரது சகோதரர் சபேஷ், தற்போது உயிரிழந்திருக்கிறார். இவர், இம்சை அரசன் 23ஆம் புலிகேசி’, ‘ஆட்டோகிராப்’, ‘பட்டாளம்’, ‘மிளகா’. ‘மரியாதை’ உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு சகோதரர் முரளியுடன் இனைந்து இசையமைத்துள்ளார்.
அது மட்டுமன்றி, திரைப்பட இசைக்கலைஞர்கள் சங்கத்தின் தலைவரும் ஆவார். இவரது இறப்பிற்கு, பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
மனோரமாவின் மகன் உயிரிழப்பு..!
தனது நகைச்சுவையாலும் பேச்சு திறமையாலும், பலரையும் மகழ வைத்தவர், மனோரமா. 1000த்திற்கும் மேற்பட்ட படங்கள், 5000த்திற்கும் மேற்பட்ட மேடைகளில் நடித்திருக்கும் இவர், தனது 78வது வயதில், 2015ஆம் ஆண்டில் உயிரிழந்தார். இவரை இப்போது வரை, பலரும் ‘ஆச்சி’ என்று கூறுவதுண்டு.
மனோரமாவின் மகன், பூபதி என்கிற மகன் இருந்தார். விசுவின், ‘குடும்பம் ஒரு கதம்பம்’ படத்தில் அறிமுகமான இவர், பின்நாட்களில் சில படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்திருக்கிறார். தன் மகனுக்காக மனோரமா ‘தூரத்து பச்சை’ என்கிற படத்தை தயாரித்தார். ஆனால், அப்படம் கைக்கொடுக்கவில்லை.
சீரியல்கள் சிலவற்றில் நடித்த பூபதி, தன் குடும்பத்தாரால் முதுமையில் கவனிக்கப்பட்டு வந்தார். இவருக்கு ராஜராஜன் என்கிற மகனும், அபிராமி மற்றும் மீனாட்சி என்கிற இரு மகள்களும் இருக்கின்றனர். இவர்களின் இறுதி சடங்கு, நாளை (24.10.2025) மதியம் 3 மணிக்கு மேல், கண்ணம்மா பேட்டை மயானத்தில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | ராஷ்மிகாவா இது? மேக்கப் இல்லாமல் நிகழ்ச்சியில் தோன்றிய நடிகை! வீடியோ வைரல்
மேலும் படிக்க | 5 நிமிடம் ஆடும் பூஜா ஹெக்டேவுக்கு..‘இத்தனை’ கோடி சம்பளமா? எவ்வளவு தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ