படம் ஃபிளாப் ஆனாலும், பாட்டு ஹிட்! தேவா சொன்ன 'அந்த' அதிர்ஷ்ட நடிகை யார்?

தமிழ் திரையுலகில் அன்றும் இன்றும் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படும் மிக முக்கியமான நடிகைகளில் ஒருவர் மீனா. திரையில் தோன்றிய முதல் நாளிலிருந்தே தன் கள்ளங்கபடமற்ற சிரிப்பாலும், வசீகரமான கண் அழகாலும் ரசிகர்களின் மனங்களைக் கொள்ளையடித்தவர். குழந்தை நட்சத்திரமாக அறிமுகமாகி, 90-களில் தமிழ் சினிமாவின் முடிசூடா ராணியாகத் திகழ்ந்த இவரது கலைப் பயணம், இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
மீனா தனது திரைப்பயணத்தை குழந்தை நட்சத்திரமாகத் தொடங்கினார். வெகு சீக்கிரமே, தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நாயகியாக உருவெடுத்தார். இவர் ஜோடி சேராத முன்னணி நடிகர்களே இல்லை. சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உடன் இவர் இணைந்து நடித்த ‘எஜமான்’, ‘வீரா’, மற்றும் ‘முத்து’ போன்ற படங்கள் மெகா ஹிட் அடித்தன. இந்தக் கூட்டணிக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு இருந்தது.
அதேபோல் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் உடன் அவர் நடித்த ‘அவ்வை சண்முகி’ திரைப்படம், நகைச்சுவை கலந்த குடும்பப் படமாக வெளியாகி, வசூலில் சாதனை படைத்தது. இப்படி விஜயகாந்த், பிரபு, சத்யராஜ், கார்த்திக், முரளி, அர்ஜூன், பிரபுதேவா, அஜித் எனப் பல உச்ச நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து நடித்து, தன் நடிப்புத் திறனால் அனைவரையும் கவர்ந்தார்.
வெற்றிகள் மீது வெற்றிகளைக் குவித்ததன் மூலம் மீனா, தமிழ் சினிமாவின் அசைக்க முடியாத இடத்தில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டார். குறிப்பாக 'பொற்காலம்', 'பாரதி கண்ணம்மா', 'வெற்றிக் கொடி கட்டு' போன்ற படங்கள் இவரது நடிப்புத் திறனுக்குச் சான்றாக அமைந்தன. உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகளிலும், துள்ளலான கதாபாத்திரங்களிலும் அசத்தலாக நடித்து ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்தார்.
திரைத்துறையில் மிகவும் பிசியான நடிகையாக வலம் வந்த மீனா, பின்னர் பெங்களூரைச் சேர்ந்த பொறியாளர் வித்யாசாகர் என்பவரைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்திற்குப் பிறகு சிறிது காலம் சினிமாவில் இருந்து விலகி, குடும்ப வாழ்க்கையில் கவனம் செலுத்தினார்.
சமீப காலங்களில், மீனா மீண்டும் தனது நடிப்புத் திறமையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘அண்ணாத்த’ திரைப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் அவர் நடித்திருந்தார். தற்போது அவர் தமிழ், மலையாளம் உள்ளிட்ட பல மொழிப் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து, ரசிகர்களை மகிழ்வித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் நடிகை மீனாவின் திரைப்படத் தேர்வும், திரையில் அவரது வசீகரமும் எந்த அளவுக்கு வெற்றியைத் தேடித் தந்தது என்பதற்குச் சான்றாக, பிரபல இசையமைப்பாளர் தேவா ஒரு சுவாரஸ்யமான கருத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். அப்போது பேசிய இசையமைப்பாளர் தேவா, "மீனா ஒரு பாட்டில் நடித்தாலே அந்தப் பாட்டு சூப்பர் ஹிட்டாகிவிடும். ஒரு படத்தில் மீனா நடிக்கிறார் என்று தெரிந்தாலே பாட்டெல்லாம் சூப்பர் ஹிட்டாகிவிடும்." என்று மனம் திறந்து பாராட்டியுள்ளார். தான் இசையமைத்த பல வெற்றிப் படங்களில் மீனா நடித்திருப்பதை அவர் நினைவுகூர்ந்தார்.
"நான் ‘பொற்காலம்’, ‘அவ்வை சண்முகி’, ‘ஆனந்த பூங்காற்றே’, ‘சோலையம்மா’ என அவர் நடித்த 15 படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளேன்" என்றும் தேவா குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்தப் பாராட்டானது, மீனா திரையுலகில் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தையும், அவரது திரைப்படங்கள் மற்றும் பாடல்கள் மக்கள் மத்தியில் பெற்ற வெற்றியையும் தெளிவாக உணர்த்துகிறது.
மேலும் படிக்க | வாட்டர் மெலன் ஸ்டார் திவாகருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சா? இல்லையா? அவரே கொடுத்த விளக்கம்!
மேலும் படிக்க | பிரபல நடிகைக்கு டார்ச்சர்! “ரூ.50 கோடி வேணும்..” வெளிநாட்டு கணவரிடம் டிமாண்ட்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ