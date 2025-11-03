English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ‘கங்கை அமரனுக்கு என் இவ்வளவு திமிர்?’ வைரலான வீடியோ..நெட்டிசன்கள் காட்டம்!

‘கங்கை அமரனுக்கு என் இவ்வளவு திமிர்?’ வைரலான வீடியோ..நெட்டிசன்கள் காட்டம்!

Gangai Amaran Controversy : பிரபல இசையமைப்பாளரும் பாடலாசிரியருமான கங்கை அமரன், சமீபத்திய பிரஸ் மீட் ஒன்றில் செய்த செயல் பலருக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:00 PM IST
  • கங்கை அமரன் சர்ச்சை!
  • ரசிகரை திட்டிய வீடியோ..
  • முழு விவரம்..

‘கங்கை அமரனுக்கு என் இவ்வளவு திமிர்?’ வைரலான வீடியோ..நெட்டிசன்கள் காட்டம்!

Gangai Amaran Controversy : தமிழ் இசையமைப்பாளர்கள் மற்றும் பாடலாசிரியர்களில் முக்கியமானவராக இருந்தவர், கங்கை அமரன். இளையராஜவின் சகோதரர் ஆன இவர், சில படங்களிலும் நடித்திருக்கிறார். பன்முக திறமைக்கொண்ட இவர், சமீபத்தில் கவிஞர் வாலி சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார். 

சர்ச்சையில் சிக்கிய கங்கை அமரன்:

கங்கை அமரன் மறைந்த பாடலாசிரியர் வாலிக்காக நடத்தப்பட விழாவில் கலந்து கொண்டார். அவரது நினைவு தினத்தயொட்டி நடந்த அந்த விழாவில், கங்கை அமரனுக்கும் மாலனுக்கும் விருது  வழங்கப்பட்டது. இந்த விழாவை முடித்து விட்டு செய்தியாளர்களிடம் கங்கை அமரன் பேச வந்தார். அப்போது அவருக்கு பின்னால் ஒருவர் நின்று கொண்டிருந்தார். பின்பு, மாலன் எங்கே என்று தேடிய அவர், தனக்கு அருகில் நின்று கொண்டிருந்த நபரிடம், ‘வாங்க, நீங்களே பேசுஞ்க’ என கூறினார். ‘வேண்டாம்’ என கூறிய அந்த நபர் பின்பு உண்மையிலேயே நம்மை பேச சொல்கிறார் என நினைத்து பேச ஆரம்பித்தார். பின்னர் கையெடுத்து கும்பிட்ட கங்கை அமரன், அங்கிருந்து கிளம்ப முற்பட்டார். உடனே, அருகில் இருந்த நபர் அவரை நிறுத்தி, “நான் ஓரமாக நின்று கொள்கிறேன், நீங்கள் பேசுங்கள்” என்றார். 

தொடர்ந்து, “யாராவது பேசுகையில் இப்படித்தான் பின்னால் நின்று எட்டி எட்டி பார்ப்பதா? இந்த பழக்கத்தை எல்லாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்” என்றார். அருகில் நின்றிருந்த அந்த நபர் தர்ம சங்கடத்திற்கு ஆளாக, பாவமாக அவருக்கு பின்னால் இருந்து நகர்ந்து கிளம்பி விட்டார். பல மீடியாக்கள் முன்னிலையில் கங்கை அமரன் இப்படி பேசிய வீடியோ இணையத்தில் ட்ரெண்ட் ஆக ஆரம்பித்தது. 

ஏன் இவ்வளவு திமிர்?

இந்த வீடியோவை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர், கங்கை அமரனை வாய்க்கு வந்தவாறு வசைபாட ஆரம்பித்துள்ளனர். “அதென்ன முதலாளித்துவ மன நிலையுடன் ‘முக்கியஸ்தர்கள்’ என்று தன்னை தானே சொல்லிக்கொள்கிறார்?” என்று சிலர் கேட்டு வருகின்றனர். அவர் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போதே, அவரை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் அப்படியே கழன்று கொண்டதை பார்க்க முடிந்தது. இன்னும் சிலர், ‘ஏன் இவ்வளவு திமிர் இவருக்கு?’ என்று கேட்டு வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே இளையராஜா மீது ரசிகர்களுக்கு பலவாறான மாற்று கருத்துகளும் இருக்கிறது. அவர் காபி ரைட்ஸ் கேட்பது, தன் பாடலை அனுமதியின்றி பயன்படுத்துபவர்கள் மீது வழக்கு தொடுப்பது ஆகியவை பல்வேறு விமர்சனங்களை சந்திக்கும். தற்போது இந்த சமயத்தில் இப்படி கங்கை அமரன் பேசியிருப்பதால் பலரும் ஒட்டு மொத்தமாக இளையராஜாவின் குடும்பத்தையே திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

கங்கை அமரனிடம் இருக்கும் திறமைகள்:

இளையராஜாவை, பலருக்கும் இசையமைப்பாளராக மட்டும்தான் தெரியும். ஆனால், அவரது சகோதரர் கங்கை அமரனோ, பாடல்களை எழுதுவது, இசையமைப்பது, என பல்வேறு திறமைகள் வைத்துள்ளவராக இருக்கிறார். அதைத்தாண்டி, கரகாட்டக்காரன், தம்பிக்கு எந்த ஊரு உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியவராகவும் இருக்கிறார்.

Gangai AmarancontroversyCinema EventIlayaraaja Brother

