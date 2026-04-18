ஹாரிஸ் ஜெயராஜின் வளர்ப்பு நாய் செய்த காரியம்..இளைஞருக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்து!

Harris Jayaraj Dog : பிரபல இசையமைப்பாளர் ஹாரிஸ் ஜெயராஜின் வளர்ப்பு நாய் கடித்து, இளைஞர் ஒருவருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 18, 2026, 04:49 PM IST
Harris Jayaraj Dog : இசையுலகில், ஜாம்பவானாக இருக்கும் இசையமிப்பாளர்களுள் ஒருவர், ஹாரிஸ் ஜெயராஜ். இவரது வளர்ப்பு நாய், தெருவில் சென்ற ஒருவரை கடித்த சம்பவம், பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இந்த சம்பவத்தில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

ஹாரிஸ் ஜெயராஜ், சென்னையில் உள்ள வளசரவாக்கம் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். இவர், தனது வீட்டில் வெளிநாட்டு இனத்தை சேர்ந்த ஒரு நாயையும் வளர்த்து வருகிறார். இந்த வளர்ப்பு நாய் செய்திருக்கும் வேலைதான், தற்போது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.

இளைஞரை கடித்த நாய்:

ஹாரிஸ் ஜெயராஜின் வளசரவாக்கம் வீட்டில் இருந்த அந்த வெளிநாட்டு வளர்ப்பு நாய், சமீபத்தில் வீட்டை விட்டு வெளியேறி தெருவில் சென்று கொண்டிருந்திருக்கிறது. இதையடுத்து, தெருவில் சென்று கொண்டிருந்த ஆதித்யா என்கிற இளைஞரை அந்த நாய் திடீரென தாக்கி இருக்கிறது. இதை சற்றும் எதிர்பாராத அந்த இளைஞருக்கு வலது கை, உள்ளங்கை, விரல்கள் என உடலின் பல்வேரு இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. 

ஆதித்யா உடனடியாக அருகிலிருக்கும் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றிருக்கிறார். இதையடுத்து, இச்சம்பவம் குறித்து வளசரவாக்கம் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அந்த நாய், எவ்வாறு வீட்டிலிருந்து வெளியேறியது, அந்த நாய்க்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் பின்பற்றப்பட்டதா உள்ளிட்ட பல கோணங்களிலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். 

நாய் தாக்குதல் சம்பவங்கள்

சில நாட்களுக்கு முன்புதான், சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் நாய்க்கடி அதிகமாகி விட்டதாக கூறி பெரிய விவாதமே நடைப்பெற்றது. சமீப சில காலமாக, இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்படுவது பெரும்பாலும், சின்ன குழந்தைகளாக இருப்பதையும் அறிய முடிகிறது. பொது மக்கள், “நாயை ஒழுங்காக பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்” என நாய் பிரியர்களிடமும், நாய் வளர்ப்பவர்களிடமும் சொல்ல, அவர்களோ, “அது ஐந்தரிவு ஜீவன், நீங்கதான் பார்த்து இருக்கணும்” என்று கூறி வருகின்றனர். இந்த சண்டை இப்படியே ஓயாமல் போய்க்கொண்டிருக்கும் பட்சத்தில், இப்படிப்பட்டி நாய்க்கடி சம்பவங்களும் தொடர்ந்து அரங்கேரிய வண்ணம் இருக்கிறது. இந்த சம்பவத்திற்கு இன்னும் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் தரப்பில் இருந்து இன்னும் எந்த விளக்கமும் தரப்படாமல் இருக்கிறது.

எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன?

அதிகம் பேர் வாழும் பகுதிகளில், நாய் வளர்க்கும் மக்கள் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை கடைப்பிடிப்பது ரொம்பவே அவசியம் ஆகும். இது குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தி வந்தாலும், பல நாய் பிரியர்கள், அதையெல்லாம் செய்தால் என் குழந்தையை (நாயை) கட்டிப்போட்டு கட்டுப்படுத்துவது போல் இருக்கும், அதெல்லாம் வேண்டாம் என்று கூறி அதை செய்யாமல் இருக்கின்றனர். நாய்களுக்கு சரியான Leash பயன்படுத்துதல், பொதுமக்களை அவை அணுக முடியாத வண்ணம் பாதுகாப்பான இடங்களில் வைத்திருந்த்தல், தடுப்பூசிகளை உரிய நேரத்தில் போடுதல், நோய் பாதிப்பு ஏதேனும் இருந்தால் உடனடியாக கால்நடை மருத்துவரிடம் சென்று தகுந்த சிகிச்சை பெறுதல் உள்ளிட்டவற்றை செய்ய வேண்டும். ஆனால், இவர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை பின்பற்றாமல் இருப்பதே பல வித அசம்பாவிதங்களுக்கு காரணமாகி போவதாக சில சமூக நல ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

