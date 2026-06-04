/“பாலு இல்லாதது வெற்றிடமா இருக்கு..” SPB 80வது பிறந்தநாள்! இளையராஜா உருக்கமாக பதிவு..

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய பாடகராகவும், நடிகராகவும் இருந்தவர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம். இவருக்கு ஜூன் 4ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள் ஆகும். இந்த நாளில், அவரைப்பற்றி பலரும் சமூக வலைதளங்களில் பேசி வருகின்றனர். இதையடுத்து, எஸ்.பி.பியின் நெருங்கிய நண்பரான இளையராஜா, ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
”இந்த தேகம் மறைந்தாலும்..இசையால் மலர்வேன்” என்று தான் பாடிய வரிகளுக்கு ஏற்ப, இன்றளவும் தான் பாடிய பல்லாயிரக்கணக்கான பாடல்களால் இறந்தும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார், பாடகர் எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம். இவரது, “மண்ணில் இந்த காதல் இன்றி” பாடலை இவரைப்போலவே ஒருமுறையாவது மூச்சுவிடாமல் பாட முயற்சித்திருப்போம். இது மட்டுமா? இளையநிலா, பொழிகிர்றது, வலையோசை கலகலகலவென என இவரது பாடல்கள் ஓடாத பஸ்களே இருக்க முடியாது. சரி, இளையராஜா காலத்தில்தான் அவர் அப்படி..ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் காலத்தில் எப்படியோ என்று பார்த்தால்..“காதலெனும் தேர்வெழுதி” பாடல் பாடியே அத்தனை பேரையும் காதல் தேர்வு எழுத வைத்தவர் இவர்.
ஹீரோ இன்ட்ரொடக்ஷனுக்கு வழக்கமாக ஒரு பாடலும், ஒரு சண்டை காட்சியும் இருக்கும். ரஜினி படங்களிலும் இது பின்தொடரப்பட்டது. ஒருவன் ஒருவன் முதலாளி என முத்து படத்தில் ஆரம்பித்து, தர்பாரில் ‘சும்மா கிழி’ பாடல் வரை பல படங்களுக்கு ரஜினிக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன் பாடல் பாடியது நம்ம எஸ்.பி.பிதான்.
எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், 2020ஆம் ஆண்டில், கொரோனா பாதிப்பால் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தார். இவரது இறப்பு, தமிழ் இசையுலகில் அடைக்க முடியாத அளவிற்கு பெரும் துக்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டு சென்று விட்டது. அதில் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டவர், இளையராஜா. எஸ்.பி.பியும் இளையராஜாவும் மேடையில் செய்யும் குறும்பை பார்க்கும் போது, “ச்சே..நண்பர்கள்னா இப்படியிருக்கனும்” என்று நமக்கு தோன்றும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட நண்பர்கள் 2017ஆம் ஆண்டில், பதிப்புரிமை பிரச்சனையால் சண்டைப்போட்டு பிரிந்தனர். இதனால் இவர்கள் இருவரும் அதன் பிறகு எங்கும் ஒன்றாக பாடவே இல்லை. ஆனால், எஸ்.பி.பி இறந்த போது, “பாலு போய்ட்டானே..” என முதல் ஆளாக கண்ணீருடன் வீடியோ பதிவிட்டது இளையராஜாதான்.
இளையராஜாவும் எஸ்பிபியும் பல்லாண்டு கால நண்பர்கள். அப்படியிருக்கையில், எப்படி இளையராஜாவால் எஸ்பிபியை தினந்தோறும் நினைக்காமல் இருக்க முடியும்? அவருடைய நினைவாக தற்போது ஒரு வீடியோவை இளையராஜா பதிவிட்டிருக்கிறார்.
SPB 80-ன்னு ஏற்கனவே வெளியில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. இது வந்து ரொம்ப… ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். ஆனா பாலு இல்லாம போறது வந்து எனக்கு… அது ஒரு வெற்றிடமாகத்தான் இருக்கு என்னுடைய மனசுல. ஏன்னா அதுக்கு ஈக்குவலான வாய்ஸும் இல்ல, அத காப்பி அடிக்கிற வாய்ஸ் கூட கரெக்டா பாடுறாங்களான்னா இல்லவே இல்ல. காப்பி அடிக்கவே முடியாது. அவரோட இன்வால்வ்மென்ட் எப்படி காப்பி அடிக்கிறது? அந்த கிரியேஷனுக்கும் அந்த இன்வால்வ்மென்ட்டுக்கும் அதை ரீபுரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டேலன்ட்டும்... அது, It is separate. You cannot explain by words.
இதுவரை, என்னுடைய இசையில் அமைந்த பெரும்பாலான ஆண் குரல் பாடல்களை எஸ்.பி.பி மட்டுமே பாடியுள்ளார். அது அவருடைய புகழின் காரணமாக அல்ல, அவருடைய திறமையின் காரணமாக... தன்னுடைய திறமையால், ஒரு இசை அமைப்பாளரின் கற்பனையை மிக வேகமாய் புரிந்துகொள்வார். மேலும், ஒரு பாடலில் என்ன மாதிரியான உணர்வுகள் வர வேண்டுமோ, அதை மிகக் கூர்மையாகவும், கூடுதல் உழைப்பைப் போட்டும் பாடி முடிப்பார். என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு எதுவாக இருந்தாலும், அதை அவர் பூர்த்தி செய்தார். அது அற்புதம். அதற்கும் மேலாக, அவர் என்னுடைய சிறந்த நண்பர். இவை அனைத்தையும் தாண்டி, இதுவரை உள்ள பின்னணி பாடகர்களிலேயே அவருடைய திறமை மிகச் சிறப்பானது. 50,000-க்கும் அதிகமான பாடல்களைப் பாடுவது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இசை உலகில் அது மிகப்பெரிய சாதனை. இதுவரை யாரும் அப்படிப் பாடியதும் இல்லை, அந்தச் சாதனையை எட்டியதும் இல்லை." என்று கூறியிருக்கிறார்.