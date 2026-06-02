/இசைஞானி இளையராஜாவிற்கு பிறந்தநாள்..முதல்வர் விஜய், மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து!

Ilayarajaa Birthday Wishes : “ராஜா, ராஜாதி ராஜனிந்த ராஜா” எனும் தனது பாடல் வரிகளுக்கு ஏற்ப, இசையில் என்றென்றும் ராஜாவாக இருப்பவர், இளையராஜா. இவருக்கு, ஜூன் 3ஆம் தேதிதான் பிறந்தநாள். ஆனால், அந்த நாளில் கலைஞருக்கும் பிறந்தநாள் என்பதால் தனது பிறந்தநாளை இளையராஜா ஒரு நாள் முன்னதாகவே பல வருடங்களாக கொண்டாடி வருகிறார். இளையராஜா திரையுலகில் கால் பதித்து 50 வருடங்களே ஆகியிருந்தாலும், இன்னும் 5000 ஆண்டுகளுக்கு நின்றும் பேசும்படியான மெட்டுகளைதான் தனது படங்களில் போட்டிருக்கிறார். இவருக்கு முதல்வர் விஜய், முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அமமுக தலைவர் டிடிவி உள்ளிட்ட பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வாழ்த்துகளை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ்நாட்டின் முதல்வரும் தவெக தலைவருமான விஜய், இளையராஜாவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், ”இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள். தேனி மாவட்டம், பண்ணைப்புரம் என்ற கிராமத்தில் பிறந்து, தனது சகோதரர்களுடன் இசைப் பயணத்தைத் தொடங்கி, “அன்னக்கிளி” என்ற திரைப்படத்தின் மூலமாக திரைத்துறையில் கால்பதித்து, உலகப் புகழ்வாய்ந்த சிம்பொனி இசை வரை பல சாதனைகளைப் படைத்து, இசை உலகின் மகுடமாகத் திகழ்ந்துவரும் இசைஞானி இளையராஜா அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்து வருகிறார்.
உங்கள் இசை இன்னும் பல தலைமுறைகளுக்கு வழிகாட்டும் ஒளியாகவும், ஊக்கமாகவும் தொடர்ந்து ஒலிக்கட்டும். தமிழர்களின் பெருமையாக விளங்கும் தங்களுக்கு எங்களின் அன்பும், மரியாதையும் கலந்த இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்” என்று தெரிவித்து இருக்கிறார்.
இசைஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்!— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 2, 2026
விஜய் நடிப்பில் வெளியான ப்ரெண்ட்ஸ், கண்ணுக்குள் நிலவு, காதலுக்கு மரியாதை உள்ளிட்ட படங்களுக்கு இளையராஜா இசையமைத்திருக்கிறார். இதைத்தாண்டி, விஜய்க்கு இளையராஜா என்றால் ரொம்பவே பிடிக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முன்னாள் தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், இளையராஜாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார். அதில், தலைவர் கலைஞர் மீது கொண்ட மதிப்பின் காரணமாக இளையராஜா தனது பிறந்தநாளை ஒரு நாள் முன்னதாகவே கொண்டாடுவதாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
தலைவர் கலைஞர் மீது கொண்ட மதிப்பின் காரணமாகத் தனது பிறந்தநாளையே ஒரு நாள் முன்னதாக மாற்றிக் கொண்டவர். ‘இசைஞானி’ என்று தலைவர் கலைஞர் பட்டம் சூட்டினார். அன்னக்கிளியில் தொடங்கி சிம்பொனி வரையிலான ராஜாவின் ராஜாங்கம் தொடரட்டும். ராஜா என்றும் ராஜாதான்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன், “உங்க இசை, உங்க வயசைப்போல பல நூறு மடங்கு வாழும்” என்று கூறி வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
உங்க இசை உங்க வயசைப் போல பல நூறு மடங்கு வாழும். நீங்களும் எங்கள் பேராசைகளையெல்லாம் கடந்த ஆயுளைப் பெற்று வாழவேண்டும், இசையோடு.— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) June 2, 2026
அமமுக தலைவர் பொது செயலாளர் டிடிவி தினகரனும் இளையராஜாவிற்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து பதிவிட்டிருக்கிறார். அதில், “இசை உலகின் ஈடு இணையற்ற மாமேதையாகவும், கோடிக்கணக்கான மக்களின் மனங்களை தன் உணர்வுப்பூர்வமான இசையால் ஆட்கொண்டிருப்பவருமான இசைஞானி திரு. இளையராஜா அவர்களின் பிறந்த தினம் இன்று.
கிராமிய இசையில் தொடங்கி மேற்கத்திய இசை வரை தன்னுடைய தனித்திறமையால் கோலோச்சி, காலம் கடந்தும் நிற்கும் காவியங்களைப் படைத்துக் கொண்டிருக்கும் இசைஞானி திரு.இளையராஜா அவர்கள் நீண்ட ஆயுளோடும், பூரண உடல்நலத்தோடும் தனது இசையால் மக்களை மகிழ்விக்க வேண்டும் என எல்லாம்வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இசையமைப்பளர் இளையராஜா, தனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த ரசிகர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
இளையராஜாவிற்கு இன்றுடன் 83 வயது ஆகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.