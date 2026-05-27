/இளையராஜா ஒரே ட்யூனில் அமைத்த பாடல்! ரெண்டுமே சூப்பர் ஹிட்..என்ன பாடல் தெரியுமா?

Ilayarajaa Same Tune Song : இசைத்துறையில் சாதித்தவராகவும், உலகளவில் புகழ்பெற்ற இசைக்கலைஞராகவும் விளங்குபவர், இளையராஜா. இவர், இரண்டு பாடல்களுக்கு ஒரே மெட்டு போட்டு, இரண்டையும் ஹிட் ஆக்கியிருக்கிறார். அந்த பாடல்கள் என்னென்ன தெரியுமா?
Ilayarajaa Same Tune Song : இசை தொடர்பான மாயாஜாலங்களை நிகழ்த்துவதில் வல்லவராக இருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா. இதனால்தானோ என்னவோ இவரை அனைவரும் இசைஞானி என்று குறிப்பிடுகிறோம். அவர் தான் இசையமைத்த இரண்டு பாடல்களுக்கு ஒரே ட்யூனை போட்டு அதை ஹிட் ஆக்கி இருக்கிறார். அவை என்ன பாடல்கள் தெரியுமா?
இளையராஜா தமிழ் படங்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், மலையாளம், இந்தி, கன்னடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழி படங்களுக்கு இசையமைத்திருக்கிறார். திரைப்படங்களைப் பொறுத்தவரை ஒரே மொழியில் உருவான படத்தை இன்னொரு மொழியில் ரீமேக் செய்யும் போது இரண்டு படங்களுக்கும் ஒரே இசையமைப்பாளர் என்ற பட்சத்தில் அந்த படத்தின் பாடல்கள் அப்படியே பயன்படுத்தப்படலாம்.
அந்த பாடல் ரீமிக்ஸ் செய்யப்படாத நிலையில் ஒரு படத்தின் பாடலுக்கான டியூன் இன்னொரு படத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டால் அது ஹிட்டாகி இருக்காது. அந்தப் பாடலுக்கான சூழல் மற்றும் காட்சி உள்ளிட்டவை சரியாக இருந்தால் தான் அந்த டியூன் அல்லது பாடல் ஹிட் ஆகும். இப்படி ஒரு படத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட பாடலின் டியூனை, இளையராஜா தனது இன்னொரு படத்திலும் பயன்படுத்தினார். அந்த இரு படங்கள் 1984 ஆம் ஆண்டில் வெளியானது.
மணிரத்னம் மலையாளத்தில் இயக்கிய 1984 இல் வெளியான படம், உணரோ. இந்த மலையாள படத்தில், சுகுமாரன், மோகன்லால், சபிதா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்திற்கு இசையமைத்த இளையராஜா இதில் இடம்பெற்றிருந்த, தீரம் தேடி ஓலம் பாடி’ என்கிற பாடலுக்கு இசை அமைத்திருந்தார். இதனை பாடகி ஜானகி பாடியிருந்தார்.
மணிரத்தினம் இந்த படம் மலையாளத்தில் பெரும் வெற்றி பெற்ற படங்களில் ஒன்று. அதே ஆண்டில், இயக்குனரும் நடிகருமான தியாகராஜன் நடிப்பில் வெளியான படம் கொம்பேறி மூக்கன். இந்த படத்தில் அவருடன் சேர்ந்து செந்தாமரை, சரிதா, ஊர்வசி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்துக்கும் இசையமைத்தவர் இளையராஜா தான். இந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கு படத்தின் பாடல்கள் பெரும் காரணமாக அமைந்தது.
கொம்பேறி மூக்கன் படத்தில் ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம் என்ற பாடல் இடம்பெற்று இருந்தது. இதனை, எஸ் பி பாலசுப்ரமணியம் பாடியிருந்தார். பாடல் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு பெற்றது. மலையாளத்தில் வெளியான வீரம் தேடி ஓலம் பாடி என்கிற பாடலின் துணை சிறிது வேகப்படுத்தி இந்த பாடலில் மெட்டிசை அமைத்திருப்பார் இளையராஜா. இந்த இரு பாடல்களும் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
பதில் : "தீரம் தேடி ஓலம் பாடி" (மலையாளம்) - உணரோ (1984) "ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்" (தமிழ்) - கொம்பேறி மூக்கன் (1984)
பதில் : இரண்டு பாடல்களும் 1984ல் வெளியாகின.
கேள்வி: 'தீரம் தேடி ஓலம் பாடி' மற்றும் 'ரோஜா ஒன்று முத்தம் கேட்கும் நேரம்' பாடல்களைப் பாடியவர்கள் யார்?
தமிழ்ப் பாடல் (ரோஜா ஒன்று...): பாடும் நிலா எஸ். பி. பாலசுப்ரமணியம் பாடியுள்ளார்.