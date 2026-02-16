மோடி vs ராகுல் காந்தி: பிடித்த அரசியல் தலைவர் யார்? நடிகை டாப்ஸி சொன்ன நக்கலான பதில்!

Modi Vs Rahul Gandhi Taapsee Answer : இந்திய நடிகைகளில் பிரபலமாக இருப்பவர்களுள் ஒருவராக இருக்கிறார், டாப்ஸி. இவரிடம் சமீபத்தில் “மோடியா? ராகுல் காந்தியா? இருவரில் யாரை பிடிக்கும்?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் அளித்திருக்கும் பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
நடிகை டாப்ஸி:
‘வெள்ளாவி வெச்சுத்தான் வெளுத்தாயங்களா..’ என்ற பாடல், இவருக்காக எழுதப்பட்டதோ என்கிற கேள்வி நமக்குள் தோன்றும். அப்படி, ‘ஆடுகளம்’ படத்தில் வந்த இந்த பாடலால் பிரபலமானவர்தான், டாப்ஸி. வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் வெளியான இந்த படம்தான், அவருக்கு முதல் படமும் கூட. தமிழில் வெகு சில படங்களிலேயே நடித்திருந்தாலும், இங்கும் ரசிகர்கள் கூட்டத்தை பெற்றிருப்பவர்தான், நடிகை டாப்ஸி. இவர் நடித்த கேம் ஓவர், காஞ்சனா உள்ளிட்ட சில படங்கள் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது.
மோடி vs ராகுல்: யாரை பிடிக்கும்?
வட இந்தியாவில், அதிகமாக கொண்டாடப்படும் அரசியல் தலைவராக இருக்கிறார், பாஜக கட்சியை சேர்ந்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி. காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த ராகுல் காந்திக்கும், இப்போது அங்கு செல்வாக்கு கூடி வருகிறது. இதையடுத்து, பாலிவுட் பிரபலங்களாக இருக்கும் சிலர் பாஜக-வின் ஆதரவாளராக அல்லது உறுப்பினராக இருக்கின்றனர். இதில் சம்பந்தப்படாத சில பிரபலங்களிடமும் அரசியல் கேள்விகள் கேட்பதுண்டு. இதையடுத்து, டாப்ஸியிடமும் அப்படியொரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் கொடுத்த பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
ஒரு தொலைக்காட்சி, டாப்சியையும் கல்லூரி மாணவர்களையும் வைத்து நிகழ்ச்சியை நடத்தியது. அதில் மோடியின் புகைப்படம் மற்றும் ராகுல் காந்தியின் புகைப்படத்தை வைத்து, “இவர்கள் இருவரில் உங்களுக்கு பிடித்த அரசியல் தலைவர் யார்?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் கூறிய பதில் என்ன தெரியுமா?
Modi or Rahul Gandhi
Who is your favourite leader?
Actress Taapsee Pannu: Narendra Modi, because I still want to live in this country.
I don’t like Modi kehne ka tareeka thoda cazual hai. pic.twitter.com/bjNpXJ9Epj
— Mohit Chauhan (@mohitlaws) February 15, 2026
நக்கலான பதில்…
நரேந்திர மோடியை தேர்ந்தெடுத்த டாப்ஸி, பின்பு கையெடுத்து கும்பிட்டார். இதையடுத்து, “நான் இன்னும் இந்தியாவில் வாழ நினைக்கிறேன்” என்று பதிலளித்தார். இவரது இந்த நக்கலான பதில், அரசியல் மற்றும் திரையுலகில் பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது.
விளைவுகள் மோசமாக இருந்திருக்குமா..?
டாப்ஸி இப்படி பதில் கூறியது, இந்தியாவின் ரியாலிட்டியை எடுத்துறைப்பதாக நெட்டிசன்கள் கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர். கூடவே, டாப்ஸி, தனக்கு பிடித்த அரசியல் தலைவராக மோடியை தேர்ந்தெடுக்காமல் ராகுல் காந்தியை தேர்வு செய்திருந்தால், அதன் விளைவுகள் மோசமாக இருந்திருக்குமோ என்று சமூக வலைதளங்களில் பலரும் கருத்து தெரிவித்த வண்ணம் இருக்கின்றனர்.
பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து..
டாப்ஸி, தன் படங்கள் மூலமாகவும் சரி, வெளியில் கூறும் கருத்துகள் மூலமாகவும் சரி, தனது தைரியத்துக்கு பெயர் பெற்றவர். மேற்குறிப்பிட்ட அதே நிகழ்ச்சியில் அவர் பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்வு குறித்தும் பேசியிருந்தார். அப்போது பாலியல் வன்கொடுமை குறித்த பிரச்சனை வீட்டிலிருந்தே தொடங்குவதாக கூறிய அவர், ஆறு வயது சிறுமியை, 10 வயது சிறுவன் ஒருவர் பாலியல் ரீதியாக துன்புறுத்துகிறான் என்றால், அந்த சின்ன வயதில் அவனுக்கு அந்த செயல்கள் எப்படி தெரியும்? என்று கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், பெற்றோர் வளர்ப்பில் எதையாவது தவறவிட்டிருக்கலாம் என்றும், இந்த பிரச்சனையை தண்டனையால் மட்டும் தவிர்த்து விட முடியாது என்றும் கூறியிருக்கிறார். தொடர்ந்து, இந்த விஷயத்தில் பெற்றோரின் பொறுப்பு ரொம்பவும் அவசியம் என்றும், பாலியல் வன்முறையை வெறும் பெண்களின் பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்க கூடாது என்றும் அவர் கூறுகிறார்.
மேலும் படிக்க | ‘வித் லவ்’ படத்தின் நன்றி விழா! செளந்தர்யாவிடம் ரஜினி சொன்ன வார்த்தை..
மேலும் படிக்க | பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்கொண்ட நடிகர் தனுஷ்! 20 கோடி நஷ்ட ஈடு தரணும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ