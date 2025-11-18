நயன்தாராவும் சர்ச்சைகளும்! திரையுலகை அதிர வைத்த 9 சம்பவங்கள்! முழு விவரம்!

தென்னிந்திய சினிமாவின் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என்று கொண்டாடப்படும் நயன்தாரா, தனது பிறந்தநாளை இன்று கொண்டாடுகிறார். தனது நடிப்பு திறமையாலும், வலுவான கதாபாத்திர தேர்வுகளாலும் உச்சம் தொட்ட அவரது பயணம், மலர் படுக்கையாக அமையவில்லை. மாறாக, அவரது திரை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பல சர்ச்சைகள் புயலை கிளப்பின. விமர்சனங்களையும், சர்ச்சைகளையும் எதிர்கொண்டு, இன்று தென்னிந்தியாவின் மிக முக்கிய நடிகையாக வலம் வரும் நயன்தாராவின் திரைப்பயணத்தில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய 9 முக்கிய சர்ச்சைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
சிம்புவுடனான காதல்
நயன்தாரா திரைப்பயணத்தின் தொடக்கத்தில், நடிகர் சிம்புவுடன் கொண்டிருந்த உறவு, பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இருவரின் தனிப்பட்ட புகைப்படங்கள் இணையத்தில் கசிந்ததாக கூறப்பட்ட நிலையில், இந்த நிகழ்வு கோலிவுட் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை உண்டாக்கியது. இதுவே அவரது திரைவாழ்வில் அவர் சந்தித்த முதல் பெரிய சர்ச்சையாகும், இது அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தது.
பிரபுதேவாவுடனான உறவும், பிரிவும்
நடன இயக்குநரும், இயக்குநருமான பிரபுதேவாவுடன் நயன்தாரா கொண்டிருந்த உறவு, பெரும் தார்மீக விவாதங்களை எழுப்பியது, ஏனெனில் பிரபுதேவா அந்த நேரத்தில் திருமணமானவராக இருந்தார். இந்த உறவின் காரணமாக, ரசிகர்கள் மற்றும் ஊடகங்களிடமிருந்து கடுமையான விமர்சனங்களை நயன்தாரா எதிர்கொண்டார். பின்னர், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த உறவு முறிந்ததும், ஊடகங்களில் பெரிய செய்தியானது.
விருது விழா விமர்சனம்
ஒரு பிரபல விருது வழங்கும் விழாவில் நயன்தாரா தொகுப்பாளரிடமிருந்து விருதை பெறாமல் தனது கணவரும் இயக்குனருமான விக்னேஷ் சிவனை மேடையில் ஏறி விருதை வழங்குமாறு கேட்டுக் கொண்டார். இது பெரும் விவாதங்களை எழுப்பியது.
மதமாற்றம் குறித்த விவாதம்
நயன்தாரா இந்து மதத்திற்கு மாறிய நிகழ்வு, ஊடகங்களில் ஒரு பெரிய விவாத பொருளானது. அவரது மத மாற்றத்திற்கான காரணங்கள் என்ன, அது அவரது தனிப்பட்ட முடிவா அல்லது தொழில்ரீதியான நகர்வா என்பது போன்ற கேள்விகள் சமூக ஊடகங்களில் பரவலாக விவாதிக்கப்பட்டன.
'அன்னபூரணி' பட சர்ச்சை
சமீபத்தில், அவரது நடிப்பில் வெளியான 'அன்னபூரணி' திரைப்படம், இந்து மத உணர்வுகளை புண்படுத்துவதாக கூறி எழுந்த எதிர்ப்புகளால், நெட்ஃபிக்ஸ் தளத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டது. இந்த சர்ச்சை பெரிதானதை தொடர்ந்து, யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தும் எண்ணம் தனக்கு இல்லை என்று கூறி, நயன்தாரா பகிரங்க மன்னிப்பு கோரினார்.
சீதையாக நடித்ததால் எழுந்த எதிர்ப்பு
'ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம்' என்ற தெலுங்கு படத்தில், நயன்தாரா சீதாதேவியின் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த போது, சில பழமைவாத குழுக்கள் மற்றும் ஆன்மீகவாதிகளிடமிருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியது. அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் முந்தைய காதல் உறவுகளை காரணம் காட்டி, சீதையின் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க அவர் தகுதியற்றவர் என்று விமர்சனங்கள் எழுந்தன.
தனுஷுடன் சட்ட மோதல்
நயன்தாராவின் 'Beyond the Fairytale' என்ற ஆவண படத்தில், 'நானும் ரவுடிதான்' திரைப்படத்தின் ஒரு சிறிய காட்சியை பயன்படுத்தியதற்கு, அந்த படத்தின் தயாரிப்பாளரான நடிகர் தனுஷ் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. முறையான அனுமதி பெறவில்லை என்று கூறப்பட்ட இந்த விவகாரம், இரு தரப்புக்கும் இடையே ஒரு சிறிய சட்ட மோதலாக உருவெடுத்தது.
வாடகை தாய் சர்ச்சை
நயன்தாரா மற்றும் அவரது கணவர் விக்னேஷ் சிவன், வாடகை தாய் மூலம் இரட்டை குழந்தைகளை பெற்றெடுத்ததாக அறிவித்தபோது, அது சட்ட மற்றும் நெறிமுறை ரீதியான கேள்விகளை எழுப்பியது.