நயன்தாரா பற்றி பலரும் அறியாத சுவாரஸ்ய தகவல்கள்.. நீங்களும் தெரிஞ்சிக்கோங்க

Nayanthara Birthday Special: இன்று நயன்தாராவின் 41வது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த சமயத்தில் லேடி சூப்பர்ஸ்டார் நயன்தாரா பற்றி பலரும் அறியாத பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
டயானா எனும் நயன்: இன்று உலக முழுவதும் நயன் என்று அழைக்கப்படும் நயன்தாராவின் உண்மையான பெயர் டயானா மரியம் குரியன் (Diana Mariam Kurian) என்பதாகும். சினிமாவுக்காகவே அவர் நயன்தாரா என்ற பெயரை மாற்றிக்கொண்டார்.
பூர்வீகம் மற்றும் குடும்பம்: அவர் ஒரு சிரியன் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். அவரது தந்தை இந்திய விமானப்படை அதிகாரி என்பதால், அவர் தனது பள்ளிப் படிப்பை இந்தியா முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் (குஜராத், டெல்லி உட்பட) படித்தார். அவர்களின் பூர்வீகம் கேரளாவில் உள்ள திருவல்லா ஆகும்.
கல்வி மற்றும் லட்சியம்: அவர் ஆங்கில இலக்கியத்தில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றவர். ஆரம்பத்தில் அவர் நடிகையாக வர விரும்பவில்லை, மாறாக ஒரு Chartered Accountant - CA ஆக வேண்டும் என்று நினைத்தார்.
அறிமுகம்: அவர் ஒரு மாடலாகப் பணியாற்றியபோது, இயக்குநர் சத்யன் அந்திக்காடு அவரது புகைப்படங்களைப் பார்த்து, 2003 ஆம் ஆண்டில் மலையாளப் படமான 'மனசினக்கரே'-யில் நடிக்க அணுகினார். சினிமா மீது ஆர்வம் இல்லாததால் முதலில் மறுத்த அவர், பிறகு "ஒரே ஒரு படத்தில் மட்டும் நடிக்கிறேன்" என்று ஒப்புக்கொண்டார்.
மத மாற்றம்: அவர் 2011 ஆம் ஆண்டு சென்னை ஆரிய சமாஜ் கோயிலில் இந்து மதத்திற்கு மாறினார். அதன் பின்னரே அவரது திரைப்பெயரான 'நயன்தாரா' என்பது அதிகாரப்பூர்வப் பெயராக மாறியது.
டேட்டூ மாற்றம்: பிரபுதேவாவுடன் காதலில் இருந்தபோது, அவரது கையில் 'பிரபுதேவா' என்று டேட்டூ குத்தியிருந்தார். பின்னர் அவர்கள் பிரிந்த பிறகு, அதை மாற்றி 'பாசிட்டிவிட்டி' (Positivity) என்று மாற்றினார்.
நடிக்க மறுத்த பாடல்: ஷாருக்கான் நடித்த 'சென்னை எக்ஸ்பிரஸ்' திரைப்படத்தில் வரும் சிறப்புப் பாடலான '1234 கெட் ஆன் தி டான்ஸ் ஃப்ளோர்' என்ற பாடலில் நடிக்க முதலில் இவரைத்தான் அணுகியுள்ளனர், ஆனால் அவர் அந்த வாய்ப்பை மறுத்துவிட்டார்.
லேடி சூப்பர் ஸ்டார்: பெண்களை மையமாகக் கொண்ட பல கதைகளை தொடர்ந்து நடித்து வந்ததால், 2010க்கு பிறகு தமிழ் சினிமாவின் "லேடி சூப்பர் ஸ்டார்" என்று நயன்தாரா அழைக்கப்பட்டார்.
முதல் முறையாக டப்பிங்: 2015-ல் வெளியான 'நானும் ரௌடிதான்' படத்தில் தான் அவர் முதன்முதலில் தமிழில் தன் சொந்தக் குரலில் டப்பிங் பேசினார். அதற்கு முன், வேறு டப்பிங் கலைஞர்களே பேசி வந்தனர்.
குறைந்த சம்பளம் வாங்கிய படம்: 2017 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த 'அறம்' திரைப்படத்தை குறைந்த சம்பளத்தில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார். காரணம், கதையின் சமூக அக்கறை மீது அவருக்கு இருந்த நம்பிக்கைதான். இந்தப் படம் அவருக்கு ஒரு திருப்புமுனையாக அமைந்தது.
நயன்தாரா பல மதிப்புமிக்க விருதுகளைப் பெற்றுள்ளார். அவற்றின் விவரம் இதோ:
ஃபிலிம்பேர் விருதுகள் (தென்னிந்தியா) - 5 முறை சிறந்த நடிகை விருது பெற்றார்
SIIMA விருதுகள் - 9 முறை சிறந்த நடிகை விருது பெற்றார்
விஜய் விருதுகள் - 6 முறை விருதுகளைப் பெற்றார்
கலைமாமணி விருது - 2010 ஆம் ஆண்டு பெற்ற
நந்தி விருது - 2012 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ரீ ராம ராஜ்யம் படத்தில் சீதையாக நடித்ததற்காக ஆந்திர அரசின் சிறந்த நடிகைக்கான விருதைப் பெற்றார்.
தமிழ்நாடு மாநில திரைப்பட விருதுகள் - 2013ல் ராஜா ராணி படத்திற்காக சிறந்த நடிகைக்கான மாநில விருதைப் பெற்றார்.
தாதா சாகேப் பால்கே சர்வதேச திரைப்பட விழா விருது - 2024ல் ஜவான் படத்தில் நடித்ததற்காக ஆண்டின் மிகவும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட நடிகை என்ற விருதைப் பெற்றார்.
