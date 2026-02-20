ரூ.100 கோடி சம்பளத்திற்கு NO! நடிக்க மறுத்த நயன்தாரா! ஏன் தெரியுமா?

லேடி சூப்பர்ஸ்டார் என்று ரசிகர்களால் அழைக்கப்படும் நயன்தாரா திருமணத்திற்கு பிறகும், பிஸியாக நடித்து வருகிறார். தற்போது மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தில் நடித்து வரும் இவர் அடுத்து சில பாலிவுட் படங்களிலும் நடிகை கதை கேட்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் பிரபல தொழிலதிபரும், நடிகருமான லெஜெண்ட் சரவணன் படத்தில் நடிக்க நயன்தாராவிற்கு ரூபாய் 100 கோடி ஆப்ர் வந்ததாகவும், ஆனால் அதில் நடிக்க அவர் மறுத்து விட்டதாகவும் தற்போது தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ரூபாய் 100 கோடி சம்பளம் கொடுத்தும் நயன்தாரா நடிக்கு மறுத்துவிட்டார் என்ற செய்தி கோலிவுட் வட்டாரங்களில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
லீடர்
பிரபல சரவணா ஸ்டோர் உரிமையாளரான லெஜெண்ட் சரவணன் 'தி லெஜெண்ட்' என்ற படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். அந்த படம் பெரிதாக வெற்றியடை இல்லை என்றாலும், தொடர்ந்து அடுத்த படத்திலும் நடித்து வருகிறார். தற்போது அவரது இரண்டாவது படத்தை துரை செந்தில்குமார் இயக்க, அந்த படத்திற்கு லீடர் என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் மிகப் பிரமாண்டமாக நடைபெற்ற விழாவில் படத்தின் பெயர் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைக்க, பாயல் ராஜ்புத், ஷாம், ஆண்ட்ரியா ஜெர்மியா, சந்தோஷ் பிரதாப் மற்றும் பலர் நடித்து வருகின்றனர். விரைவில் இந்த படம் வெளியாக உள்ளது. இந்த லீடர் படத்தில் நடிக்க தான் நயன்தாராவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றதாகவும், இரண்டு மடங்கு வரை சம்பளம் தர லெஜன்ட் தரப்பு ஒப்பு கொண்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நயன்தாரா மறுப்பு!
ஆனாலும் நயன்தாரா இந்த வாய்ப்பை நிராகரித்து விட்டதாக கூறப்படுகிறது. 100 கோடி சம்பளம் கொடுத்தாலும், இந்த படத்தில் நடிக்க மாட்டேன் என்று நயன்தாரா உறுதியாக இருந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. தன்னுடைய இமேஜ் முக்கியம் என்று நயன்தாரா நினைத்திருக்கலாம் என்றும், அதனால் தான் ரூபாய் 100 கோடி சம்பளத்தை கூட வேண்டாம் என்று சொல்லி இருப்பார் என்றும் கூறப்படுகிறது. நீண்ட ஆண்டுகளாக சினிமாவில் இருக்கும் நயன்தாரா ரஜினி, அஜித், விஜய், ஷாருக்கான் போன்றவர்களுடன் நடித்துள்ளார்.
கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஷாருக்கானுடன் ஜவான் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட்டான நிலையில், பாலிவுட்டில் அவருக்கான வாய்ப்புகள் தற்போது உருவாகியுள்ளது. இந்த சூழ்நிலையில் ஒரு புதிய ஹீரோவுடன் நடிப்பது அவரது மார்க்கெட்டை பாதிக்கலாம் என்றும், அதன் காரணமாக நயன்தாரா மறுத்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. நயன்தாராவிற்கு பதில் லீடர் படத்தில் பாலிவுட் நடிகையை கமிட் செய்துள்ளனர். அவருக்கு மிகப்பெரிய தொகையும் சம்பளமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது மூக்குத்தி அம்மன் 2 படத்தை தொடர்ந்து நயன்தாரா, டாக்ஸிக் படத்திலும் முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.
