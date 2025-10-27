நயன்தாரா, திரிஷா, ராஷ்மிகா - ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா?

இந்திய திரையுலகில், பாலிவுட் நடிகைகளுக்கு இணையாக தென்னிந்திய நடிகைகளும் தங்களின் திறமை, கடின உழைப்பு மற்றும் பான்-இந்தியா அந்தஸ்தால் மிகப் பெரிய சந்தை மதிப்பையும், கோடிகளில் சம்பளத்தையும் பெற்று வருகின்றனர். தங்களின் நடிப்பு திறமையால் மட்டுமின்றி, தங்களின் பிராண்ட் மதிப்பாலும் படங்களின் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்திகளாகவும் இவர்கள் உருவெடுத்துள்ளனர். அந்த வகையில், தற்போது தென்னிந்தியாவில் அதிக சம்பளம் வாங்கும் டாப் 10 நடிகைகள் யார், அவர்களின் ஒரு படத்திற்கான சம்பளம் எவ்வளவு என்பது குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
ராஷ்மிகா மந்தனா (Mandanna)
National Crush என்று செல்லமாக அழைக்கப்படும் ராஷ்மிகா மந்தனா, இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழிகளில் முன்னணி நடிகையாக வலம் வரும் இவர், புஷ்பா 2 படத்திற்காக சுமார் ரூ.13 கோடி வரை சம்பளம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. பொதுவாக ஒரு படத்திற்கு இவர் ரூ. 5 முதல் ரூ. 6 கோடி வரை வாங்குகிறார்.
த்ரிஷா கிருஷ்ணன் (Trisha Krishnan)
20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தென்னிந்திய திரையுலகின் ராணியாக திகழும் த்ரிஷா, இன்றும் தனது இடத்தை தக்க வைத்துள்ளார். தனது அடுத்த படமான Vishwambhara படத்திற்காக, இவர் சுமார் ரூ.12 கோடி சம்பளம் பெறுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பொதுவா, ஒரு படத்திற்கு இவர் வாங்கும் சம்பளம் ரூ. 10 முதல் ரூ. 12 கோடி ஆகும்.
நயன்தாரா (Nayanthara)
Lady Superstar என்று அழைக்கப்படும் நயன்தாரா, தொடர்ந்து தென்னிந்தியாவின் டாப் நடிகையாக நீடிக்கிறார். ஷாருக்கானின் ஜவான் படத்தின் மூலம், பாலிவுட்டிலும் வெற்றிகரமாக தடம் பதித்த இவர், ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ. 6 முதல் ரூ. 10 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார்.
சமந்தா ரூத் பிரபு (Samantha Ruth Prabhu)
தனது உணர்வுப்பூர்வமான நடிப்பு திறமைக்காக அறியப்படும் சமந்தா, ஒரு படத்திற்கு ரூ. 5 முதல் ரூ. 8 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார். உடல்நல குறைவால் சிறுது காலம் ஓய்வில் இருந்தாலும், யசோதா மற்றும் தி பேமிலி மேன் 2 போன்ற படங்கள் மூலம் அவரது மார்க்கெட் மதிப்பு குறையாமல் உள்ளது.
அனுஷ்கா ஷெட்டி (Anushka Shetty)
பாகுபலி படத்தின் மூலம் உலக புகழ் பெற்ற அனுஷ்கா ஷெட்டி, ஒரு படத்திற்குச் சுமார் ரூ. 4 முதல் ரூ. 5 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார். தற்போது அவர் அதிகப் படங்களில் நடிக்காவிட்டாலும், பாகமதி போன்ற கதாநாயகியை மையப்படுத்திய படங்களில் அவரது நடிப்பு, அவரது பிராண்ட் மதிப்பை உச்சத்தில் வைத்துள்ளது.
ஸ்ருதி ஹாசன் (Shruti Haasan)
மூத்த நடிகையான ஸ்ருதி ஹாசன், சமீபத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த கூலி படத்தில் நடித்து, மீண்டும் கவனம் ஈர்த்துள்ளார். தனது சிறப்பான திரை ஆளுமைக்காக அறியப்படும் இவர், ஒரு படத்திற்கு ரூ. 5 முதல் ரூ. 6 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார்.
சாய் பல்லவி (Sai Pallavi)
தனது நடிப்பு மற்றும் அழகால் ரசிகர்களை கவர்ந்த சாய் பல்லவி, கதையம்சம் கொண்ட படங்களை தேர்ந்தெடுத்து நடிப்பதில் பெயர் பெற்றவர். இவர் ஒரு படத்திற்கு சுமார் ரூ. 5 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார்.
தமன்னா பாட்டியா (Tamannaah Bhatia)
சுமார் 20 ஆண்டுகளாக திரையுலகில் பயணிக்கும் தமன்னா, இன்றும் தனது இடத்தை தக்க வைத்துள்ளார். சமீபத்தில் வெளியான படங்கள் மற்றும் OTT படைப்புகள் மூலம், பான்-இந்தியா அளவில் தனது பிரபலத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளார். இவர் ஒரு படத்திற்கு ரூ. 4 முதல் ரூ. 5 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார்.
ரகுல் ப்ரீத் சிங் (Rakul Preet Singh)
தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி என மும்மொழிகளிலும் பிஸியாக நடித்து வரும் ரகுல் ப்ரீத் சிங், ஒரு படத்திற்கு ரூ. 2 முதல் ரூ. 5 கோடி வரை சம்பளம் வாங்குகிறார்.
பூஜா ஹெக்டே (Pooja Hegde)
கவர்ச்சியான தோற்றம் மற்றும் பான்-இந்தியா பிரபலம் மூலம், பெரிய பட்ஜெட் படங்களின் முதல் தேர்வாக இருக்கும் பூஜா ஹெக்டே, ஒரு படத்திற்கு ரூ. 4 முதல் ரூ. 7 கோடி வரை சம்பளம் பெறுகிறார்.
