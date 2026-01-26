English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ரீ ரிலீஸ் படங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வர வேண்டும்: இயக்குநர் பேரரசு!

ரீ ரிலீஸ் படங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வர வேண்டும்: இயக்குநர் பேரரசு!

விஜய் யாருக்கும் குரல் கொடுக்காததால் அவருக்கு யாரும் குரல் கொடுக்கவில்லை. யாரும் நான்தான் முதல்வர் என்று சொன்ன வரலாறே கிடையாது: தயாரிப்பாளர் கே. ராஜன் பேச்சு!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Jan 26, 2026, 10:16 AM IST
  • 'ஜனநாயகன்' பிரச்சினையில்..
  • உண்மை வெளியே தெரிய வேண்டும்
  • இயக்குநர் பேரரசு பேச்சு!

Trending Photos

இன்று முதல் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை! கட்டணம் இவ்வளவா.. டிக்கெட் முன்பதிவு எப்படி?
camera icon7
Double Decker Bus
இன்று முதல் டபுள் டெக்கர் பேருந்து சேவை! கட்டணம் இவ்வளவா.. டிக்கெட் முன்பதிவு எப்படி?
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
camera icon7
Top IT Companies
உலகின் டாப் 7 ஐடி நிறுவனங்கள்.. முதல் இடத்தில் எந்த நிறுவனம்?
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
camera icon8
Mercury transit
கும்ப ராசியில் புதன் பெயர்ச்சி, 5 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம், பொன்னான நாட்கள்
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
School Holidays
குஷியில் மாணவர்கள்! ஜனவரி 28ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
ரீ ரிலீஸ் படங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு கொண்டு வர வேண்டும்: இயக்குநர் பேரரசு!

சத்தியத்தின் சக்தியை மையமாக வைத்து 'ப்ராமிஸ்' என்றொரு படம் உருவாகி இருக்கிறது. இப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடித்து அருண்குமார் சேகரன் இயக்கியுள்ளார். நாயகியாக நதியா நடித்துள்ளார். இந்த 'ப்ராமிஸ்' படத்தின் ட்ரெய்லர் மற்றும் பாடல்கள் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் இயக்குநர் பேரரசு, தயாரிப்பாளரும் விநியோகஸ்தர் சங்கத் தலைவருமான கே. ராஜன்,தயாரிப்பாளர் சங்க (கில்டு) தலைவர் ஜாக்குவார் தங்கம்,நடிகர் காதல் சுகுமார் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாகக் கலந்து கொண்டனர். விழாவுக்குப் படக் குழுவினர் அனைவரும்  தமிழர் பாரம்பரிய உடையான வேட்டி சட்டையில் வந்திருந்தார்கள். அம்மன் ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் சார்பில் தயாரித்துள்ள தயாரிப்பாளர் N.நாகராஜன் அனைவரையும் வரவேற்றார். 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க | 12 பேருடன் காதல்..திருமணமாகி 2 ஆண்டில் விவாகரத்து! தமிழில் ஹிட் நாயகி-யார் தெரியுமா?

இயக்குநர் பேரரசு

இயக்குநர் பேரரசு பேசும்போது, "சத்தியம் என்ற வார்த்தைக்கு ஒரு மதிப்பு உள்ளது. ஒரு காலத்தில் சத்தியம் செய்து விட்டால் அதைப் பெரிதாக நினைப்பார்கள். அது இப்போது மாறி வருகிறது. சிலர் அப்படி நடந்து கொள்வதில்லை. அவர்களைப் பார்த்து அப்போது சொல்வார்கள் ’சத்தியம் அவனுக்குச் சர்க்கரைப் பொங்கல்’ என்பார்கள். இந்தப் படத்தில் இயக்குநர்தான் கதாநாயகன். ஆனால் இங்கே கதாநாயகி வரவில்லை. இங்கே ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போதே கதாநாயகன், கதாநாயகியிடம் பட விழாக்களுக்கு வருவேன் என்று படத்தின் மீது சத்தியம் வாங்க வேண்டும். மக்கள் சின்ன படங்களைப் பார்க்க வருவதற்குப் பயப்படுகிறார்கள். அதற்குக் காரணம் சில சின்ன படங்கள் தான். அனுபவம் இல்லாதவர்கள் படம் எடுக்கிறார்கள். அது பார்க்கும் படியாக இருப்பதில்லை. ஆனால் இந்தப் படம் ஒரு நம்பிக்கையைத் தருகிறது. எந்தப் படம் வந்தாலும் இது ஓடும் என்கிற நம்பிக்கையைத் தருகிறது. அந்த அளவிற்குக் கதை உள்ளது.

இன்று ரீரிலீஸ் படங்களுக்கு உள்ள வரவேற்பு, நேரடிப் படங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது. 'படையப்பா' ரீரிலீஸ் வந்தது; ஓடியது. இப்போது 'மங்காத்தா' வந்திருக்கிறது. நாலு நாட்களுக்குத் திரையரங்குகள் நிரம்பிவிட்டன. அதனால் புதிய நேரடிப் படங்கள் திணறுகின்றன. இப்போது  'திரௌபதி 2 'வந்திருக்கிறது. நல்ல விதமாகவே அதைப்பற்றிப் பேசுகிறார்கள். ஆனால் வசூலில் திணறுகிறது. மோகன் ஜி மங்காத்தாவுடன் வந்தது தவறு, தன் படத்திற்கு வசூல் இல்லை என்று வெளிப்படையாகச் சொல்கிறார் .அவரது தைரியத்தைப் பாராட்ட வேண்டும். அதுவும் மூன்றாவது நாளில் பேட்டி கொடுக்கிறார் என்றால் அவரது தைரியத்தைப் பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது.  ’ஜனநாயகன்’ படத்திற்கும் விஜய் படத்திற்கும் இருக்கின்ற பிரச்சினை தான் என்று மற்றவர்கள் சும்மா இருக்கக் கூடாது. நாளை நமக்கும் வரும். எனவே இதற்குக் குரல் கொடுக்க வேண்டும்'' என்றார்.

தயாரிப்பாளர் கே ராஜன்

தயாரிப்பாளர் கே ராஜன் பேசும்போது, தமிழ் சினிமாவில் பழிவாங்குவதற்கு என்றே சில காரியங்கள் நடக்கின்றன. ’ஜனநாயகன்’ படம் . அதன் கதாநாயகன் பெரிய கதாநாயகன். அவர் சாதாரணமாக நடித்து இருந்தால், இந்தப் பிரச்சினை வந்திருக்காது அவர் ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து நான் தான் தமிழ்நாட்டின் முதல்வர் ஆவேன் என்று அடம் பிடித்தார் அல்லவா? அதில் பிடித்தது பிரச்சினை. யாருமே எடுத்ததுமே நானே முதலமைச்சர் ஆவேன் என்று சொன்ன வரலாறு கிடையாது. கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் தவறில்லை, தேர்தலில் நின்று மக்களிடம் பிரச்சாரம் செய்து ஓட்டு வாங்கி மக்கள் பெருவாரியான எம்எல்ஏக்களைத்  தேர்ந்தெடுத்துப் பெரும்பான்மை வந்து அவர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால், முதல்வர் ஆகலாம். 

எடுத்தவுடனேயே நான் முதலமைச்சராகவேன் என்று யாரும் சொன்னதில்லை. அப்புறம் ஐம்பது அறுபது ஆண்டுகளாக கட்சி நடத்துபவர்கள் என்ன ஆவார்கள்? அதில் யாருக்கோ ஒருவருக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி வந்துவிட்டது. கூட்டணிக்குக் கூப்பிட்டுப் பார்த்தார்கள் .இல்லை, நான் தனியே தான் நிற்பேன் என்றார். தனியேதானே நாங்கள் ஜனநாயகனைப் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று பிரச்சினை செய்கிறார்கள். யார் என்ன என்பதைப் பற்றி நான் சொல்லவில்லை. ஒரு படம் எடுத்து முடித்தாகி விட்டது. கதாநாயகனுக்கு மட்டும் 250 கோடி மீதி 100 கோடி ரூபாய் படம் எடுக்கும் செலவு. இப்படி படம் முடிந்துவிட்டது. ஒரு தயாரிப்பாளர் செலவுகளைச் செய்துவிட்டார். இப்போது கஷ்டம் யாருக்கு? தயாரிப்பாளருக்குத்தான்.  கதாநாயகன் சம்பளத்தை வாங்கிக் கொண்டு சென்று விட்டார். கதாநாயகன் படம் வரவில்லை என்று வருத்தப்படுவார்; பணம்வரவில்லை என்று வருத்தப்படுவாரா? பணம் வாங்கிவிட்டார். எப்போதோ கொடுத்து விட்டார்கள். அதனால் அவருக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை. ஆனால் பணம் போட்ட தயாரிப்பாளர் நிறுத்தப்படுகிறார். அதில் எந்த நியாயமும் இல்லை. இப்படிப் பழிவாங்குவதற்கு நியாயமே இல்லை . இது பழிவாங்குதல் ஒன்றுதான் என்றார்.

மேலும் படிக்க | மங்காத்தா Vs கில்லி: ரீ-ரிலீஸில் கிங் யார்? பாக்ஸ் ஆபிஸ் கலக்ஷனில் டாப்பில் இருக்கும் படம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Movie Re ReleasefilmsKollywoodDirector Perarasu

Trending News