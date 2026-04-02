“மாட்டுக்கறி சாப்பிடுபவருக்கு ராமர் கேரக்டரா?” ரன்பீர் கபூரை டார்கெட் செய்யும் நெட்டிசன்கள்!

Ranbir Kapoor Beef Eater : இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை எத்தனை முறை எடுத்தாலும், ஒரே கதையை ரசிகர்கள் பலமுறை பார்ப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட கதைதான் ராமாயணம். 60களில் ஆரம்பித்து, இப்போது வரை இந்த கதையை வெவ்வேறு பாணியில் வெவ்வேறு ஆட்களை வைத்து கூறி வருகின்றனர். சில வருடங்களுக்கு முன்பு, பிரபாஸை வைத்து பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஆதி புருஷ் திரைப்படம் பெரிய அளவில் சறுக்கியது. இதையடுத்து, இப்போது புதிதாக இன்னொரு ராமாயணம் படமும் உருவாக்கியிருக்கிறது.
ராமனாக ரன்பீர் கபூர்:
நித்தேஷ் திவாரி இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம் தான், ராமாயணா. பெரிய பட்ஜெட்டில் எடுக்கப்படும் இந்த படத்திற்கு ஏ ஆர் ரகுமான் இசையமைக்கிறார். அந்த படத்தில் ராமனாக ரன்பீர் கபூர் வருகிறார். இவரது கேரக்டர் வீடியோ சமீபத்தில் வெளியானது.
இந்த வீடியோவில், பல வித கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் மற்றும் கலையம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. அதே சமயத்தில் ராமனாக நடித்திருக்கும் ரன்பீர் கபூர் குறித்த பேச்சும் தற்போது இணையத்தில் விவாதமாக மாறி வருகிறது.
“மாட்டுக்கறி சாப்பிடுபவராச்சே..”
பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ரன்பீர் கபூர்தான் ராமனாக நடிக்கிறார் என்கிற தகவல், முன்கூட்டியே கசிந்து விட்டது. அந்த சமயத்தில், “நான் மாட்டுக்கறியை விரும்பி சாப்பிடுவேன்” என்று கூறியிருந்தார். இந்த வீடியோ அவர் ராமராக நடிக்கப்போகிறார் என்பது குறித்த தகவல் வெளியான பிறகு, இந்த வீடியோ வைரலானது. இதையடுத்து, “இப்படிப்பட்டவர் எப்படி ராமர் ரோலில் நடிக்க வைக்க முடியும்?” என்று கேட்டு வந்தனர். இன்னும் சிலர், ராமரையும் அவரது “தூய்மையையும்” பற்றி பேசினர்.
தற்போது ரன்பீர் கபூர் ராமராக நடிப்பது குறித்த வீடியோ வெளியானதை அடுத்து, இதே கருத்தைதான் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனிலும் பலரும் கூறி வருகின்றனர்.
ரன்பீர் கபூரை தேர்ந்தெடுத்தது ஏன்?
ராமாயணம் படத்தின் இயக்குநர் நிதேஷ் திவாரி, தற்போது படத்தை ப்ரமோட் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அப்போது, தான் ஏன் ரன்பீர் கபூரை ராமாயணா படத்தில் ராமனாக நடிக்க வைத்தேன் என்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார். ”ராமருடைய அன்பு அளவற்றது. அவரது வலியை பார்க்க முடியாது, உணர முடியும். அவரது தைரியத்தை உடல் ரீதியாக காட்ட வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் இருந்தது. இந்த கதாப்பாத்திரத்திற்கு ரன்பீர் கபூர்தான் சரியானவராக இருப்பார் என்று தோன்றியது. கண்டிப்பாக அவர் பல லட்சம் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வார் என்பதில் சந்தேகமில்லை” என்று கூறியிருக்கிறார்.
சீதையாக சாய் பல்லவி..
ராமனின் மனைவி சீதையாக, சாய் பல்லவி படத்தில் நடிக்கிறார். இது, அவரது முதல் இந்தி படமாகும். இவரது கதாப்பாத்திர வீடியாே விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
