இட்லி கடை படம் மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் கதையா? இனையத்தில் வைரலாகும் டெம்ப்ளேட்

Netizens Troll Idli Kadai Madhampatty Rangaraj : சமீபத்தில் ‘இட்லி கடை’ படத்தின் டிரைலர் வெளியானது. இதில் இடம் பெற்றிருந்த சில போட்டோக்களை மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் கதை என்று கூறி பலர் இணையத்தில் ஒரு டெம்ப்ளேட்டை வைரலாக்கி வருகின்றனர்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 21, 2025, 02:23 PM IST
  • இட்லி கடை படத்தை ட்ரோல் செய்யும் நெட்டிசன்கள்!
  • இது மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் கதையா?
  • வைரலாகும் டெம்ப்ளேட்..

Netizens Troll Idli Kadai Madhampatty Rangaraj : தனுஷின் நடிப்பு மற்றும் இயக்கத்தில் உருவாகி இருக்கும் படம், இட்லி கடை. இந்த படத்தின் டிரைலர் சமீபத்தில் வெளியானது. இது, மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் கதை என்று நெட்டிசன்கள் ஒருபுறம் கலாய்த்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.

இட்லி கடை:

நடிகராக மட்டுமன்றி, இயக்குநராகவும் இருப்பவர் நடிகர் தனுஷ். இவர் நடித்து-இயக்கியிருக்கும் படம், இட்லி கடை. இந்த படத்தில் ராஜ்கிரண், நித்யா மேனன், அருண் விஜய், ஷாலினி பாண்டே உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்திருக்கிறார். படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்தது. இதையடுத்து நேற்று கோவையில் டிரைலர் வெளியீட்டு விழா நடந்தது.

இட்லி கடை டிரைலர்:

இட்லி கடையின் டிரைலரில், தனுஷ் கிராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு சென்ற பிசினஸ் மேனாக இருக்கிறார். அவரது தந்தை ராஜ்கிரண், ஊரில் இட்லி கடை வைத்து நடத்துபவராக இருக்கிறார். அவருக்கு பின், அந்த இட்லி கடையை நடத்த தனுஷ் கிராமத்திற்கு வருவது போலவும், அதற்கு பின் அவர் அந்த கடையை எடுத்து நடத்துவது போலவும் காட்சிகள் இடம் பெற்றிருந்தன.

மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் கதையா?

நடிகராகவும், சமையல் கலை நிபுணராகவும் இருப்பவர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ். இவர், தன்னை ஏமாற்றி விட்டதாக பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா கொடுத்த புகாரால் சர்ச்சையில் சிக்கினார். இதையடுத்து, 2 மாதங்களுக்கும் மேலாக இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறார். மாதம்பட்டி ரரங்கராஜ், பிரபல கேட்டரிங் நிறுவனத்தை வைத்திருக்கிறா். எந்த திரையுலக பிரபலங்களின் வீட்டு விசேஷங்களுக்கும் இவரது கேட்ரிங் நிறுவனத்தில் இருந்துதான் சாப்பாடு செல்லும். இவர், பெரிய தொழிலை நடத்தி வருகிறார்.

Madhampatty Rangaraj

இப்போது இட்லி கடை படத்தின் டிரைலரில் இருக்கும் சில போட்டோக்களை எடுத்து, மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் சில போட்டோக்களோடு இணைத்து வைரலாக்கி வருகின்றனர். இதை பார்த்த பலர், “இது மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் வாழ்க்கை வரலாறு கதைதானா?” என்று நக்கலாக கேட்டு வருகின்றனர்.

இட்லி கடை படத்தின் மீதுள்ள எதிர்பார்ப்பு..!

இட்லி கடை படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழாவில், தனுஷ் சொன்ன ‘இட்லி கதை’ பெரிதாக வைரலானது. அவர், சிறுவயதில் தினமும் இட்லி சாப்பிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதாகவும் ஆனால் அதற்கு தன் கையில் காசே இருக்காது என்று கூறினார். கையில் எப்பாேதாவது கிடைக்கும் காசை வைத்து, தங்கள் ஊரில் இருக்கும் ஒரு இட்லி கடையில் நான்கு இட்லி சாப்பிடுவோம் என்றும், அப்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்றும் கூறினார். இப்போது தான் எவ்வளவோ பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்களில் சென்று இட்லி சாப்பிடுவதாகவும், அப்போது கிடைத்த மகிழ்ச்சி இப்போது கிடைப்பதில்லை என்றும் கூறினார். அப்படி தான் சிறு வயதில் பார்த்த கதையைதான் தற்போது படமாக எடுத்திருப்பதாக கூறினார். 

இப்படி அவர் சொன்ன இட்லி கடை கதை, படத்திற்கு பெரிய ப்ரமோஷனாக அமைந்தது. இதனால், படத்தின் மீதுள்ள எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க | வடசென்னை 2 குறித்து தனுஷ் சொன்ன முக்கிய அப்டேட்! ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி!

மேலும் படிக்க | மாதம்பட்டி ரங்கராஜை பழிவாங்கும் ஜாய் கிரிஸில்டா? அவர் செய்ற வேலைய பாருங்க..

