லோகேஷ் கனகராஜை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்! காரணம் என்ன?

Lokesh Kanagaraj Netizens Troll After Coolie : சமீபத்தில் வெளியாகி, திரையரங்குகளில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் படம் கூலி. இந்த படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கியிருந்தார். ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார். பட ரிலீஸிற்கு பின், முதல்முறையாக அவர் நேர்காணல் அளித்திருக்கிறார். இதை சில நெட்டிசன்கள் இணையத்தில் கலாய்த்து வருகின்றனர்.
கூலி படத்தை இயக்கிய லோகி:
மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியவர் லோகேஷ் கனகராஜ். எடுத்த அனைத்தையும் ப்ளாக் பஸ்டர் ஹிட்ஸ் ஆக்கியிருக்கும் இவர், முதன்முறையாக ரஜினிகாந்துடன் கூலி படத்தில் இணைந்தார். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்க, செளபின் சாகிர், சத்யராஜ், ஸ்ருதிஹாசன், நாகார்ஜுனா, உப்பேந்திரா உள்ளிட்ட பலர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
கூலி படம், ரஜினி ரசிகர்களுக்கு பிடித்தது போல இருந்தாலும் சினிமா ரசிகர்களுக்கிடையே பெரும் விமர்சனங்களை சந்தித்தது. பல பேர் படத்தை கலாய்த்து மீம்ஸ் பதிவிட்டு வந்தனர்.
லோகேஷ் கனகராஜை கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்:
லோகேஷ் கனகராஜ், கூலி பட ரிலீஸிக்கு பிறகு முதன்முறையாக கோவையில் சமீபத்தில் பேட்டி கொடுத்தார். அதில் அவர் பேசிய விஷயங்கள் சில, ரசிகர்கள் கலாய்க்கும் வகையில் உள்ளது. முதலில், கோவையில் ரசிகர்களுடன் அமர்ந்து கூலி படத்தை பார்த்த லோகேஷ், பிறகு இந்த நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார்.
Dey enna lokesh #LokeshKanagaraj pic.twitter.com/q8elf8CH0u
— Sarath (@SarathOfficiaal) September 2, 2025
ரசிகர்கள் தன் படத்தின் மீது வைத்திருக்கும் எதிர்பார்ப்பு குறித்து பேசிய லோகேஷ், இதுவரை தன் படம் குறித்து தான் எதுவும் பேசியதில்லை என்றும், ரசிகர்களின் அபரிமிதமான எதிர்பார்ப்புதான் தன்னை இந்த உயரத்துக்கு கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். கூலி படத்தில் டைம் டிராவல் இருக்கிறது என்றோ, படம் எல்.சி.யு-வில் இருக்கிறது என்றோ தான் எதுவும் கூறவில்லை என்று பேசிய அவர், இவை அனைத்தையும் ரசிகர்களே பேசி உருவாக்கிய விஷயங்கள் என்று கூறினார். கூடவே, இந்த எதிர்பார்ப்புளுக்கு ஏற்றவாறு ஒருவரால் படம் எடுக்க முடியாது என்றும் கூறினார்.
இதை வைத்து ரசிகர்கள் தற்போது கலாய்த்து வருகின்றனர். படம் வெளியாகும் முன்பு, “1000 கோடி வசூல் பற்றி எனக்கு தெரியாது, ஆடியன்ஸின் ரூ.150தான் நான் வாங்கும் 50 கோடியை விட அதிகம்” என்று பேசிய அவர், இப்போது ஆடியன்ஸிற்கு ஏற்றவாறு படம் கொடுக்க முடியாது என்று கூறியது கேலிக்குறியதாக மாறி இருக்கிறது.
விஜய் மாதிரி பேசுகிறாரா?
லோகேஷ் கனகராஜ், நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய்க்கு மிகவும் நெருக்கமானவர். 2 படங்கள் மூலம் அவருடன் கைக்கோர்த்திருக்கும் அவர், தற்போதைய நேர்காணலில் விஜய் போல ஆட்டிட்யூட் செய்வதாக சிலர் கூறி வருகின்றனர். இப்படி இருப்பது, நல்ல விஷயமாக கெட்ட விஷயமா என்பது தெரியவில்லை என்றும் சிலர் கூறி வருகின்றனர்.
