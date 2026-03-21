பிரைம் வீடியோவில் வெளியாகும் புதிய வெப் தொடர்கள்! வெளியான அறிவிப்பு!

அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் அடுத்தடுத்து வெளியாகும் படங்கள் மற்றும் வெப் தொடர்கள் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 21, 2026, 04:19 PM IST
இந்தியாவின் முன்னணி ஓடிடி தளங்களில் ஒன்றான அமேசான் பிரைம் வீடியோ, பார்வையாளர்களை மகிழ்விப்பதற்காக தனது இதுவரை இல்லாத மாபெரும் படைப்புகளின் பட்டியலை Prime Video Presents 2026 என்ற பிரம்மாண்ட நிகழ்வில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் 55க்கும் மேற்பட்ட புதிய ஒரிஜினல் வெப் சீரிஸ்கள் மற்றும் திரைப்படங்கள் விரைவில் வெளியாக உள்ளன. இந்தியாவின் படைப்புத்துறையில் தனது முதலீட்டை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், பாலிவுட்டின் முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனங்களான தர்மாட்டிக் என்டர்டெயின்மென்ட், எக்ஸெல் என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் D2R ஃபிலிம்ஸ் ஆகியவற்றுடன் பிரைம் வீடியோ மீண்டும் கைகோர்த்துள்ளது. 

பிரம்மாண்டமான புதிய வெப் சீரிஸ்கள்

இதற்குச் சிகரம் வைத்தாற்போல், பாலிவுட் நடிகர் ஹிருத்திக் ரோஷனின் 'HRX Films' மற்றும் நடிகை ஆலியா பட்டின் 'Eternal Sunshine Productions' ஆகிய தயாரிப்பு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து முதல்முறையாக புதிய படைப்புகளை பிரைம் வீடியோ உருவாக்கவுள்ளது. ஹிருத்திக் ரோஷனின் தயாரிப்பில் 'ஸ்ட்ராம்' என்ற வெப் சீரிஸும், 'மெஸ்' என்ற திரைப்படமும் தயாராகவுள்ளன. ஆலியா பட் தயாரிப்பில் 'டோன்ட் பி ஷை' என்ற திரைப்படம் உருவாகிறது. இந்த 2026ம் ஆண்டுக்கான பட்டியலில் பல பிரம்மாண்டமான புதிய படைப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

  • The Revolutionaries: புவன் பாம், ரோஹித் சராஃப் நடிக்கும் நிகில் அத்வானியின் மெகா படைப்பு.
  • Matka King: விஜய் வர்மா நடிக்கும் வெப் சீரிஸ்.
  • Lukkhe: பிரபல ராப்பர் கிங் முதன்முறையாக நடிகராக அறிமுகமாகும் தொடர்.
  • Vansh - The Kalyug Warriors: ஸ்ட்ரீமிங்கிற்காக உருவாக்கப்படும் இந்தியாவின் முதல் இந்தி சூப்பர் ஹீரோ தொடர்.

வரவேற்பை பெற்ற சீரிஸ்களின் அடுத்த சீசன்கள்

ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்களிடம் மாபெரும் வரவேற்பை பெற்ற பல வெப் சீரிஸ்களின் அடுத்தடுத்த சீசன்களும் இந்த அறிவிப்பில் இடம்பெற்றுள்ளன. அதில் குறிப்பிடத்தக்கவை.

  • பர்ஸி  - சீசன் 2
  • பஞ்சாயத் - சீசன் 5
  • கால் மீ பே - சீசன் 2
  • தஹாத் - சீசன் 2

தென்னிந்திய மொழிகளில் களமிறங்கும் படைப்புகள்

இந்திக்கு அடுத்தபடியாக தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளிலும் பல வெப் சீரிஸ்கள் களமிறங்குகின்றன. 

தமிழ்: எஸ்.ஜே சூர்யா நடித்து மாபெரும் வெற்றி பெற்ற 'வதந்தி' மற்றும் 'இன்ஸ்பெக்டர் ரிஷி' ஆகிய தொடர்களின் சீசன் 2 வெளியாகவுள்ளது. மேலும், 'எக்ஸாம்' என்ற புதிய தமிழ் நாடக தொடரும் தயாராகிறது.

தெலுங்கு: நடிகர் தேஜா சஜ்ஜா தொகுத்து வழங்கும் 'தி ட்ரைட்டர்ஸ்' ரியாலிட்டி ஷோ மற்றும் கிரண் அப்பாவரம் நடிக்கும் 'குவ்வால செருவு காட்' ஆகிய தொடர்கள் வெளியாகவுள்ளன.

திரையரங்குகளில் ரிலீஸாகும் திரைப்படங்கள்

ஓடிடி தளத்தைத் தாண்டி, 'அமேசான் எம்ஜிஎம் ஸ்டுடியோஸ்' வாயிலாக நேரடியாக திரையரங்குகளில் வெளியிடுவதற்காக 5 புதிய இந்திய திரைப்படங்களையும் பிரைம் வீடியோ தயாரித்து வருகிறது.

Raftaar: கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் ராஜ்குமார் ராவ் நடிக்கும் திரைப்படம்.
VIBE: குணால் கெமுவின் இயக்கத்தில் ப்ரீத்தி ஜிந்தா நடிக்கும் படம்.
Dilkashi: லிஜோ ஜோஸ் பெல்லிசேரி இயக்கத்தில், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கும் பிரம்மாண்டப் படைப்பு.
Nayyi Navelli: பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் யாமி கௌதம் நடிக்கும் படம்.
Kuku Ki Kundli: புவன் பாம் மற்றும் வாமிகா கபி நடிக்கும் திரைப்படம்.

இந்தியாவின் அசுர வளர்ச்சி

இந்த மாபெரும் அறிவிப்பு குறித்து பேசிய பிரைம் வீடியோ இந்தியாவின் இயக்குநர் ஷிலாங்கி முகர்ஜி, "2025ம் ஆண்டில் புதிய பிரைம் உறுப்பினர்களை இணைப்பதில் உலக அளவில் இந்தியா முன்னணிப் பகுதியாகத் திகழ்கிறது. உலகளவில் அதிகம் பார்க்கப்பட்ட 50 ஆங்கிலமல்லாத படைப்புகளில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவை இந்தியாவிலிருந்து வந்தவை. பார்வையாளர்களின் ரசனையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், பல்வேறு மொழிகளில் தரமான கதைக்களங்களை வழங்கும் முயற்சியை நாங்கள் தொடர்ந்து முன்னெடுப்போம்" என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.

