“சர்வம் மாயா” புதிய போஸ்டர் வெளியானது.. கிறிஸ்துமஸ் 2025 பிரம்மாண்ட வெளியீடு

நடிகர் நிவின் பாலி நடிப்பில், மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட குடும்ப பொழுதுபோக்குத் திரைப்படமான “சர்வம் மாயா” (Sarvam Maya) படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளியீட்டுத் தேதி: டிசம்பர் 25, 2025
இயக்குநர் அகில் சத்யன் (Akhil Sathyan) இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள இந்தத் திரைப்படம், வரும் 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 25 ஆம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை தினத்தை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இது 2025-ன் மிகப்பெரிய பண்டிகை வெளியீடுகளில் ஒன்றாக அமையவுள்ளது.
புதிய போஸ்டர் வெளியீடு
வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்புடன் கூடிய புதிய மற்றும் கவர்ச்சிகரமான போஸ்டர் ஒன்று இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த போஸ்டரில் நிவின் பாலி, அஜு வர்கீஸ் (Aju Varghese), மூத்த நடிகர் ஜனார்த்தனன் (Janardhanan) ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். அவர்களின் துடிப்பான மற்றும் சுவாரஸ்யமான முகபாவனைகள், இந்த திரைப்படம் ஒரு வித்தியாசமான மற்றும் குடும்பத்துடன் ரசிக்கக்கூடிய நகைச்சுவைத் திரைப்படமாக இருக்கும் என்பதைத் தெளிவாக உணர்த்துகின்றன. போஸ்டரில் உள்ள அவர்களின் தோற்றம், படத்தின் தனித்துவமான உலகை அனுபவிக்கும் ஆவலைத் தூண்டுகிறது.
Fun is about to get spooky!
Sarvam Mayain theatres from 25th December.
.
.#SarvamMaya #SarvamMayaMovie #Akhilsathyan #Fireflyfilms #PrietyMukundhan #AjuVarghese pic.twitter.com/gHc9tDqn05
— Nivin Pauly (@NivinOfficial) November 19, 2025
குடும்ப நகைச்சுவை விருந்து
சர்வம் மாயா போஸ்டர், இப்படம் முழுக்க முழுக்க குடும்பத்தோடு ரசிக்கக்கூடிய நகைச்சுவை திரைப்படமாக இருக்கும் என்பதை உறுதி செய்கிறது. மூவரின் சுவாரஸ்யமான முகபாவனைகள், அனைத்து தரப்பினரையும் கவரும் வகையிலான நகைச்சுவை கலாட்டாவாக இப்படம் இருக்குமென்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. காமெடி டிராமா வகை படங்களில் ரசிகர்கள் அதிகம் விரும்பும் நிவின் பாலி, இந்தப் படத்திலும் தனது அசத்தலான மற்றும் கலகலப்பான நடிப்பை மீண்டும் வழங்கவுள்ளார் என்பதை இந்தப் போஸ்டர் உணர்த்துகிறது. இந்த அட்டகாசமான காமெடியுடன், கொண்டாட்ட உணர்வை பதிவு செய்யும் இந்த படம், இந்த ஆண்டின் சிறந்த விடுமுறை கொண்டாட்ட படமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
படக்குழு பற்றிய முக்கிய தகவல்கள்
இயக்கம்: அகில் சத்யன் (புகழ்பெற்ற மூத்த இயக்குநர் சத்யன் அந்திக்காட்டின் மகன்).
தயாரிப்பு நிறுவனம்: ஃபயர்ஃப்ளை ஃபிலிம்ஸ்.
மேலும் படிக்க: பிக்பாஸ் 9: இந்த வார நாமினேஷன்! வெளியேறப்போவது இவரா? ஷாக்கிங் லிஸ்ட்..
மேலும் படிக்க: பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் தர்மேந்திரா காலமானார்! சோகத்தில் திரையுலகம்..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ