அனிருத் உடன் போட்டியா? ஓபனாக பேசிய சாய் அபயங்கர்

ஆல்பம் பாடல்களான “கச்சி சேரா”, “ஆச கூடா”, “சித்திர புத்திரி” போன்ற சென்ஷேசனல் ஹிட் பாடல்களால், இசைத்துறையில் தனக்கென தனி அடையாளத்தை உருவாக்கிய சாய் அபயங்கர், இப்போது திரையுலகிலும் கலக்க ஆரம்பித்துள்ளார்.
அந்த வகையில் தற்போது சூர்யாவின் 45வது படத்திற்கு கருப்பு என்று பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கும் இந்த படத்திற்கு முதலில் இசையமைக்க இருந்தது, இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்தான். ஆனால் சில தனிப்பட்ட காரணங்களால் இந்த படத்தில் இருந்து அவர் விலகி விட்டார். இதையடுத்து இந்த படத்தில் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பாளராக கமிட் ஆனார்.
பிரதீப் ரங்கநாதனை வைத்து கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கும் படம் Dude. இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடிக்கிறார். இந்த படத்திற்கும், சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.
லோகேஷ் கனகராஜ்ஜின் தயாரிப்பில் உருவாகி வரும் படம், பென்ஸ். ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்கும் இந்த படத்தை பாக்கியராஜ் கண்ணன் இயக்குகிறார். இதில் மலையாள நடிகர் நிவின் பாலி வில்லனாக வருகிறார். இதுவும் LCU கதைகளுள் ஒன்றாகும். இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்கிறார்.
சிம்பு X வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் உருவாகும்படத்திற்கும், சிம்புவை வைத்து அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் அவரது 51வது படத்திற்கும் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பாளராக கமிட் ஆகியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சிவகார்த்திகேயன், குட் நைட் படத்தின் இயக்குநர் விநாயக் சந்திரசேகரின் ஒரு படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தின் வேலைகள் நடைப்பெற்று வருவதை ஒட்டி, இதற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பதாக கூறப்படுகிறது.
முன்னணி நட்சத்திரங்கள் நடிக்கும் பல படங்களுக்கு இசையமைத்து வரும் அவர், தற்போது ஷேன் நிகாமின் 25வது படமான “பல்டி” படத்திற்கு இசையமைப்பாளராக ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.
இத்திரைப்படம் இயக்குநர் உன்னி சிவலிங்கம் என்பவரின் அறிமுக முயற்சியாகவும், இசைக்கும் , ஆக்ஷனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் படமாகவும் உருவாகி வருகிறது. மேலும் வரும் திருவோண பண்டிகை வெளியீடாக இப்படம் வெளியாகவுள்ளது. இப்படம் அதிரடி ஆக்சன் களத்தில், பெரும் பொருட்செலவில், பிரம்மாண்டமாக உருவாகவுள்ளது. சாய் அபயங்கர் இப்படத்தின் மூலம் மலையாளத்திலும் அறிமுகமாகிறார் என்பது குறிப்பிடதக்கது.
பாடகர் திப்பு மற்றும் பாடகி ஹரினியின் மகனான இவர், முதலில் தனியாக பாடல்கள் இயற்றி வந்தார். இப்போது இவரது பட லைன் அப் மட்டும் ரொம்ப பெரிதாக இருக்கிறது. இவர் மொத்தம் 17 படங்களுக்கு இசையமைக்க இருக்கிறார். அந்த அளவிற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் மற்றும் அனிருத் கூட பெரிதாக எந்த படத்திலும் கமிட் ஆகவில்லை.
இந்நிலையில் தற்போது தொடர்ந்து சாய் அபயங்காருக்கு பெரிய ஹீரோ படங்களாக தற்போது வந்து குவிகிறது. அதனால் அனிருத்துக்கு இனி அவர்தான் போட்டி என பலரும் கூறி வருவதால், அனிருத் உடன் போட்டியா என சாய் அபயங்காரிடம் பல்டி பட செய்தியாளர் சந்திப்பில் செய்தியாளர் ஒருவர் கேள்வி கேட்டு இருந்தார். அதற்கு ஓப்பானாக பதில் அளித்த சாய் "அய்யய்யோ இல்லீங்க.. அவர் நிறைய பண்ணிட்டாரு, நான் இப்போ தான் ஆரம்மிச்சிருக்கேன். நல்லா வொர்க் பண்ணனுமே தவிர, போட்டி எல்லாம் இல்லை என சாய் அபயங்கார் கூறி இருக்கிறார்.
மேலும் படிக்க | இந்தியில் ரீ-மேக் ஆகும் ‘லப்பர் பந்து’ திரைப்படம்! ஹீரோ யார் தெரியுமா?
மேலும் படிக்க | லப்பர் பந்து படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? எந்த தளத்தில் வெளியாகிறது?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ