உதயநிதி அருகே கைக்கட்டி நிற்கும் விஜய்..வைரலாகும் போட்டோ! இங்கே பாருங்கள்

Old Photo Of Vijay And Udhayanidhi Stalin : தமிழ் திரையுலகில் கொடிக்கட்டி பறந்த பல நடிகர்களுக்கு அரசியல் ஆசை இருந்துள்ளது. அவர்களை, தமிழ்நாட்டு மக்களும் பலமுறை இன்முகத்துடன் வரவேற்றுள்ளனர். அதில் சிலரை முதல்வர் பதவியிலும் அமர வைத்து அழகு பார்த்துள்ளனர். அதே டெம்ப்ளேட்டை, இப்போதைய தலைமுறை நடிகர்களும் ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர். அப்படி, சமீபத்தில் அரசியலில் நுழைந்தவர்கள்தான் விஜய்யும் உதயநிதி ஸ்டாலினும்.
விஜய் vs உதயநிதி ஸ்டாலின்:
தமிழ்நாட்டில் இப்போது ஆளும் கட்சியாக இருக்கிறது, திமுக. அரசியல் வாரிசாக இருந்தாலும், அரசியலுக்கு வந்து விடக்கூடாது என்று முடிவடன் இருந்தவர் உதயநிதி ஸ்டாலின். தயாரிப்பாளராகவும் திரைப்பட விநியோகிஸ்தராகவும் இருந்த இவர், பின்னர் நடிகராகவும் மாறினார். பின்னர் அரசியலில் தலையெடுக்க ஆரம்பித்த அவருக்கு, சமீபத்தில் துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது.
கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தான் அரசியலுக்கு வரப்போவதை ஹிண்ட் கொடுத்து வந்த விஜய், இறுதியாக கடந்த ஆண்டு ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ அரசியல் கட்சியை அறிவித்தார். கடைசியாக ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்து விட்டு, அரசியலில் முழு நேரமாக இறங்க இருப்பதாக கூறினார். அதற்கான வேலைகளிலும் இறங்கியிருக்கிறார். இந்த தேர்தலில் விஜய்யால் ஜெயிக்க முடியவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் விஜய்க்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் போட்டி இருக்கும் என்கிற பேச்சு அடிபடுகிறது.
சினிமாவில் இருக்கும் போது..
நடிகர் விஜய், சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கிறார் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. உதயநிதி ஸ்டாலின் சினிமாவிற்கு வந்த போது, அவர் விஜய்க்கு போட்டியாக வருவார் என்றெல்லாம் கிளப்பி விடப்பட்டது. அப்போது உதயநிதி, “விஜய்யன்னாவிற்கெல்லாம் என்னால போட்டியா?” என்று ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்தார். அது மட்டுமல்ல, உதயநிதி ஸ்டாலின் ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கிய பின்பு முதன் முதலில் தயாரித்த படம் எது தெரியுமா? விஜய் நடித்த குருவி படம்தான்.
இதனாலேயே அந்த சமயத்தில் இருவருக்குள்ளும் நல்ல நட்பு இருந்தது. பட ப்ரமோஷன் விழாக்களில் ஒன்றாகவே கலந்து கொண்டிருந்தனர். அந்த சமயத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சிலதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த்த சிலர், “அப்போ எப்படியிருந்தவங்க..இப்போ எப்படி ஆகிட்டாங்க..” என்று கூறி வருகின்றனர்.
நேரடி மோதல்?
தவெக கட்சிப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் விஜய், தனது கட்சியின் நேரடி எதிரியாக திமுக-வை அறிவித்திருந்தார். அவர், எங்கு பேசினாலும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை தாக்கி பேசுகிறாரே தவிர, உதயநிதி குறித்து பேசுவதில்லை. உதயநிதியும், பெரிதாக விஜய் பற்றி எந்த கமெண்டையும் கொடுப்பதில்லை. இப்போதைக்கு இவர்களுக்குள் நேரடி மோதல் இல்லை என்றாலும், பிற்காலத்தில் இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
