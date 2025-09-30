English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

உதயநிதி அருகே கைக்கட்டி நிற்கும் விஜய்..வைரலாகும் போட்டோ! இங்கே பாருங்கள்

Old Photo Of Vijay And Udhayanidhi Stalin : அரசியலில் இப்போது எதிரெதிர் துருவங்களாக இருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினும், விஜய்யும் ஒரு காலத்தில் நண்பர்களாக இருந்தனர். அப்போது அவர்கள் எடுத்த புகைப்படம் ஒன்று, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 30, 2025, 05:22 PM IST
  • விஜய் - உதயநிதியின் புகைப்படம்!
  • குருவி சமயத்தில் எடுத்தது
  • இங்கே பாருங்கள்..

Trending Photos

புரட்டாசி 13 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
புரட்டாசி 13 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
camera icon10
Mathi Angadi Application
பெண்கள் மதி அங்காடி நடத்த விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT Release
மதராஸி to லிட்டில் ஹார்ட்ஸ்! இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்-எதை, எதில் பார்ப்பது?
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
camera icon10
Highest collection movie
முதல் நாள் வசூல்.. தென்னிந்தியாவிலேயே இவர்தான் டாப்.. லிஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு தமிழ் நடிகர்!
உதயநிதி அருகே கைக்கட்டி நிற்கும் விஜய்..வைரலாகும் போட்டோ! இங்கே பாருங்கள்

Old Photo Of Vijay And Udhayanidhi Stalin : தமிழ் திரையுலகில் கொடிக்கட்டி பறந்த பல நடிகர்களுக்கு அரசியல் ஆசை இருந்துள்ளது. அவர்களை, தமிழ்நாட்டு மக்களும் பலமுறை இன்முகத்துடன் வரவேற்றுள்ளனர். அதில் சிலரை முதல்வர் பதவியிலும் அமர வைத்து அழகு பார்த்துள்ளனர். அதே டெம்ப்ளேட்டை, இப்போதைய தலைமுறை நடிகர்களும் ஃபாலோ செய்து வருகின்றனர். அப்படி, சமீபத்தில் அரசியலில் நுழைந்தவர்கள்தான் விஜய்யும் உதயநிதி ஸ்டாலினும். 

Add Zee News as a Preferred Source

விஜய் vs உதயநிதி ஸ்டாலின்:

தமிழ்நாட்டில் இப்போது ஆளும் கட்சியாக இருக்கிறது, திமுக. அரசியல் வாரிசாக இருந்தாலும், அரசியலுக்கு வந்து விடக்கூடாது என்று முடிவடன் இருந்தவர் உதயநிதி ஸ்டாலின். தயாரிப்பாளராகவும் திரைப்பட விநியோகிஸ்தராகவும் இருந்த இவர், பின்னர் நடிகராகவும் மாறினார். பின்னர் அரசியலில் தலையெடுக்க ஆரம்பித்த அவருக்கு, சமீபத்தில் துணை முதலமைச்சர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது.

கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே தான் அரசியலுக்கு வரப்போவதை ஹிண்ட் கொடுத்து வந்த விஜய், இறுதியாக கடந்த ஆண்டு ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ அரசியல் கட்சியை அறிவித்தார். கடைசியாக ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து முடித்து விட்டு, அரசியலில் முழு நேரமாக இறங்க இருப்பதாக கூறினார். அதற்கான வேலைகளிலும் இறங்கியிருக்கிறார். இந்த தேர்தலில் விஜய்யால் ஜெயிக்க முடியவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் விஜய்க்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கும் போட்டி இருக்கும் என்கிற பேச்சு அடிபடுகிறது.

சினிமாவில் இருக்கும் போது..

நடிகர் விஜய், சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்கிறார் என்பதை யாராலும் மறுக்க முடியாது. உதயநிதி ஸ்டாலின் சினிமாவிற்கு வந்த போது, அவர் விஜய்க்கு போட்டியாக வருவார் என்றெல்லாம் கிளப்பி விடப்பட்டது. அப்போது உதயநிதி, “விஜய்யன்னாவிற்கெல்லாம் என்னால போட்டியா?” என்று ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருந்தார். அது மட்டுமல்ல, உதயநிதி ஸ்டாலின் ரெட் ஜெயிண்ட்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தொடங்கிய பின்பு முதன் முதலில் தயாரித்த படம் எது தெரியுமா? விஜய் நடித்த குருவி படம்தான்.

Vijay Udhayanidhi

இதனாலேயே அந்த சமயத்தில் இருவருக்குள்ளும் நல்ல நட்பு இருந்தது. பட ப்ரமோஷன் விழாக்களில் ஒன்றாகவே கலந்து கொண்டிருந்தனர். அந்த சமயத்தில் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் சிலதான் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த்த சிலர், “அப்போ எப்படியிருந்தவங்க..இப்போ எப்படி ஆகிட்டாங்க..” என்று கூறி வருகின்றனர்.

நேரடி மோதல்?

தவெக கட்சிப்பணிகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் விஜய், தனது கட்சியின் நேரடி எதிரியாக திமுக-வை அறிவித்திருந்தார். அவர், எங்கு பேசினாலும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை தாக்கி பேசுகிறாரே தவிர, உதயநிதி குறித்து பேசுவதில்லை. உதயநிதியும், பெரிதாக விஜய் பற்றி எந்த கமெண்டையும் கொடுப்பதில்லை. இப்போதைக்கு இவர்களுக்குள் நேரடி மோதல் இல்லை என்றாலும், பிற்காலத்தில் இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | குஷி ரீ-ரிலீஸ் தோல்வியா? இதுவரை செய்த வசூல்..இவ்வளவுதான்!

மேலும் படிக்க | விஜய் நடித்த 3 போலீஸ் படங்கள்... எது அதிக வசூல்களை குவித்த வெற்றி படம் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
vijayUdhayanidhi StalinOld PhotoKuruviActors Politicians

Trending News