  ரோஹித் சர்மா-வா? மிர்ச்சி சிவா-வா? இந்த நபர் யார்? வைரலாகும் படத்தின் காட்சி..

ரோஹித் சர்மா-வா? மிர்ச்சி சிவா-வா? இந்த நபர் யார்? வைரலாகும் படத்தின் காட்சி..

Mirchi Siva Junior Artist Hindi Film Video : இந்தி படம் ஒன்றில், மிர்ச்சி சிவா ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக நடித்திருக்கிறார். இந்த வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 15, 2025, 12:52 PM IST
  • ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக மிர்ச்சி சிவா!
  • வைரலாகும் பழைய வீடியோ
  • எப்படியிருக்கிறார் பாருங்க...

ரோஹித் சர்மா-வா? மிர்ச்சி சிவா-வா? இந்த நபர் யார்? வைரலாகும் படத்தின் காட்சி..

Mirchi Siva Junior Artist Hindi Film Video : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர், மிர்ச்சி சிவா. இவரது வீடியோ ஒன்று, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

மிர்ச்சி சிவா:

ரேடியோ மிர்ச்சியில் ஆர்.ஜே-வாக இருந்து, பின்னர் நடிகராக மாறியவர் சிவா. இதனால், இவரை மிர்ச்சி சிவா என்று நினைக்கின்றனர். இவர், சென்னை 600028 படம் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார். எதேச்சியான காமெடி, அப்பாவியான முகத்தை வைத்து மக்களை ஈர்த்த இவர், பல மேடை நிகழ்ச்சிகளையும் தொகுத்து வழங்கி இருக்கிறார். இவர் நடிப்பில் வெளியான, சரோஜா, தமிழ் படம், கலகலப்பு உள்ளிட்டவை பெரிய ஹிட் அடித்தது.

ரோகித் சர்மா போல இருக்காரே..

சிவா, கிரிக்கெட் சம்பந்தமான விஷயங்களில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருப்பதாலோ என்னவோ, அவரை பலரும் ரோகித் சர்மா என்று அழைப்பர். அது மட்டுமன்றி, அவர் பார்ப்பதற்கும் அவரை போலத்தான் இருப்பார். இதனால், பல சமயங்களில் ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டின் போதெல்லாம் ரோகித் சர்மாவை திரையில் காண்பிக்கும் போது, ‘சிவா இங்கு என்ன செய்கிறார்?’ என்றும், சிவாவை ஏதாவது படத்தில் டிவியில் காண்பிக்கும் போது, ‘ரோகித் சர்மா இங்கு என்ன செய்கிறார்?’ என்றும் சிலர் கலாய்ப்பதுண்டு.

ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக சிவா!

இப்பாேது தமிழ் திரையுலகில் பிரபலமாக இருக்கும் அனைவருமே ஏதேனும் ஒரு சமயத்தில் படங்களில் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக நடித்திருப்பர். அப்படி, சிவாவும் ஒரு இந்தி படத்தில் துணை நடிகராக கூட்டத்தோடு கூட்டமாக நடித்திருக்கிறார். 

அந்த படத்தின் பெயர் ‘நாயக்: தி ரியல் ஹீரோ’ என்பதாகும். இந்த படத்தின் ஒரு காட்சியில் ஹீரோ அனில் கபூருக்காக கைத்தட்டும் கூட்டத்தில் ஒருவராக இருக்கிறார் மிர்ச்சி சிவா.

இந்த வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதில் அவர் பார்க்கவே மிகவும் குட்டிப்பையன் போல இருக்கிறார்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

இந்த வீடியோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள், வழக்கம் போல ‘இது சிவாவா? அல்லது ரோகித் சர்மாவா?’ என்று கேட்டு கலாயத்து வருகின்றனர்.

அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார்:

நடிகர் சிவாவை ரசிகர்கள் ‘அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார்’ என்று விளையாட்டாக கலாய்ப்பதுண்டு. அதற்கு காரணம், அவர் நடித்த படத்தில் இடம் பெற்றிருந்த பாடல்தான். தமிழ் படம் என்கிற அந்த படத்தில் மொத்தமாகவே தமிழ் படங்களில் வரும் டெம்ப்ளேட்களை கலாய்த்திருப்பர்.

‘பச்ச தமிழன் நான்’ என்று தொடங்கும் அந்த பாடலில், ‘அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் யாரு? வேற யாரு நான்தானே பாரு..’ என்று ஒரு லைன் வரும். அதிலிருந்து இவர் மக்களுக்கு அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார் ஆகிவிட்டார்.

பறந்து போ:

சிவா, கடைசியாக நடித்திருந்த படம், ‘பறந்து போ’.  ராம் இயக்கத்தில் உருவாகியிருந்த இந்த படத்தில் அவர் சற்று வித்தியாசமான தந்தையாக நடித்திருந்தார். இந்த படம் பெரிய ஹிட் அடித்திருந்தது.

