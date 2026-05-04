"நான்தான் சிஎம்": 22 ஆண்டுகளுக்கு முன் திரிஷா பேசியது நிஜமாகப்போகிறதா?

2026 தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல் மாற்றம் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. திராவிடக் கோட்டைகளாகக் கருதப்பட்ட திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு துருவ அரசியலை உடைத்து, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK) சுனாமி போல உருவெடுத்துள்ளது.
தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய சகாப்தம் தொடங்கியுள்ளது. சுமார் 50 ஆண்டுகால திராவிட அரசியல் மேலாதிக்கத்தை சவாலுக்கு உட்படுத்தி, களம் கண்ட முதல் தேர்தலிலேயே ஆளுங்கட்சியை மூன்றாவது இடத்திற்குத் தள்ளியிருக்கிறார் விஜய். 200 இடங்களுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என நம்பிக்கையுடன் இருந்த திமுக, இன்று பெரும் சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. மேலும் இந்த தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் 111 தொகுதிகளில் தற்போது முன்னிலை வகித்து வருகிறது.
இதனிடையே தற்போது திரிஷாவின் பழைய வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் தீயாய் பரவி வருகிறது. 2004 ஆம் ஆண்டு நடிகை திரிஷா அளித்த ஒரு நேர்காணலில், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில் நான் முதலமைச்சர் ஆவேன், முதலில் எனக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்யுங்கள், பிறகு மற்றவற்றைச் சொல்கிறேன் என்று சிரித்துக்கொண்டே பேசியிருந்தார்.
அப்போது விளையாட்டாகச் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள், சரியாக 22 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இன்று நிஜமாகப் போகிறதோ என்று கூறப்பட்டு வருகிறது. இதற்குப் பின்னால் இருக்கும் காரணங்கள் பெரும் விவாதத்தைக் கிளப்பியுள்ளது.
தமிழக அரசியலில் ஒரு எதிர்பாராத அதிரடி மாற்றமாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிப்பதாக ஒரு கற்பனைச் சூழல் பரவி வருகிறது. தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருப்பதாகக் கூறப்படும் இந்தத் தருணத்தில், திரைக்குப் பின்னால் நடிகை திரிஷாவின் பங்கு முக்கியமானது என்ற கருத்து சமூக வலைதளங்களில் விவாதிக்கப்படுகிறது. நீண்ட கால நண்பர்களான இவர்கள் இருவரிடையே இருக்கும் நெருக்கம், விஜய்யின் அரசியல் வியூகங்களில் திரிஷாவின் ஆலோசனைகளும் கலந்திருப்பதாகப் பேசப்படுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது.
தமிழக அரசியலில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வரும் நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த வதந்திகளும் சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் தீவிரமடைந்துள்ளன. குறிப்பாக, அவரது குடும்ப வாழ்க்கை குறித்த ஆதாரமற்ற தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கிடையில், நடிகை திரிஷா இன்று (மே 4, 2026) திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்குச் சென்று சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார். அவர் ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொண்டிருப்பதை, அரசியல் சூழலோடும் தனிப்பட்ட காரணங்களோடும் முடிச்சுப் போட்டு ரசிகர்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து வருகின்றனர். இருப்பினும், இவை அனைத்தும் ரசிகர்களின் யூகம் மற்றும் சமூக வலைதளப் பேச்சுக்களே தவிர, இதில் எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வமான உண்மையும் இல்லை.
2004-ல் திரிஷா விளையாட்டாகக் கூறிய 'முதல்வர்' ஆசை, விஜய்யின் தற்போதைய அரசியல் வருகைக்குப் பிறகு மீண்டும் பேசுபொருளாகியுள்ளது. 'விஜய்யின் அரசியல் பலம் திரிஷா' என்றும், 'வருங்கால முதல்வர் திரிஷா' என்றும் சமூக வலைதளங்களில் மீம்கள் வைரலாகி வரும் நிலையில், அக்காலக் கனவு நனவாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
