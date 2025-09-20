லப்பர் பந்து: திரையரங்குகளில் வெளியாகி 1 வருடம் நிறைவடைந்தது!

One Year Of Lubber Pandhu: லப்பர் பந்து வெளியாகி 1 வருடம் ஆன நிலையில், படத்தில் நடித்த ஸ்வாசிகா இன்ஸ்டாவில் ‘One year of Lubber Pandhu’ என பதிவு செய்துள்ளார். சஞ்ஜனா தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யான், சஞ்ஜனா மற்றும் கிரிக்கெட் விரர்களுடன் புகைப்படமும் பகிர்ந்துள்ளார்.
கதையின் மையம் 2011ஆம் ஆண்டில் கிராம கிரிக்கெட் வீரர்களான அன்பு மற்றும் பூமாலை இடையிலான போட்டியிலும், அவர்களின் குடும்ப மற்றும் காதல் உறவுகளிலும் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அன்பு திறமையான பவுலர்; பூமாலை சக்திவாய்ந்த பேட்ஸ்மேன். இந்த மோதல், அன்புவின் காதலான துர்கா உடன் ஏற்படும் சம்பவங்களால் மேலும் தீவிரமாகிறது. படத்திற்கான தயாரிப்பு தமிழ் அரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில், பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நடந்தது. இசை ஷான் ரோல்டன், ஒளிப்பதிவு புருஷோத்தமன் மற்றும் படத்தொகுப்பு மதன் கணேஷ் ஆகியோர் செய்தனர். திரையரங்கில் வெளியான பின்னர், படம் ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்களிடமிருந்து நல்ல விமர்சனங்களை பெற்றது. 2024 அக்டோபர் 31ஆம் தேதி Disney+ Hotstar-ல் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் மொழிகளில் OTT தளத்தில் வெளியீடு செய்யப்பட்டது.
ஒரு வருட நிறைவு: 2025 செப்டம்பர் 20ஆம் தேதி, “லப்பர் பந்து” திரையரங்கில் வெளியானதை கொண்டாடி, படத்திற்கு ஒரு வருடம் நிறைவு பெற்றது. ரசிகர்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் படத்தின் வெற்றி மற்றும் கதாபாத்திரங்களின் மீதான புகழ்வழிகள் பகிரப்பட்டன. இந்த ஆண்டு, படத்தின் கதையின் உணர்வு மற்றும் கிராமப்புற கிரிக்கெட் பார்வையை அனுபவிக்க ஒரு சிறப்பு அனுபவமாக தமிழ்த் திரையுலகில் விளங்கியது.
படத்தின் பாடல்கள்: சில்லாஞ் சிறுக்கியே, ஆசா ஓரவே, டம்மா கோலி ஆகியவை கதையின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்றன. முக்கிய நடிகர்கள்: ஹரிஷ் கல்யாண் (அன்பு), அட்டகத்தி தினேஷ் (பூமாலை), சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி (துர்கா), சுவாசிகா (யசோதை), பால சரவணன் (கத்தடி) மற்றும் மற்றவர்கள்.
“லப்பர் பந்து” கிராமப்புற கிரிக்கெட், காதல், குடும்ப உறவுகள் மற்றும் சமூக பிரச்சினைகளை உணர்வுப்பூர்வமாக கையாளும் திரைப்படமாகவும், வெளியீட்டுக்கு ஒரு வருடம் நிறைவடைந்ததால், தமிழ்த் திரையுலகில் ஒரு முக்கிய படமாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்துள்ளது.
சுருக்கமாக:
- திரைப்படம்: தமிழ் கிரிக்கெட் நாடகம்
- வெளியீடு: 2024 செப்டம்பர் 20
- OTT வெளியீடு: Disney+ Hotstar, 2024 அக்டோபர் 31
- முக்கிய கதாபாத்திரங்கள்: அன்பு (ஹரிஷ் கல்யாண்), பூமாலை (அட்டகத்தி தினேஷ்), துர்கா (சஞ்ஜனா)
- கதை: கிராமப்புற கிரிக்கெட் மோதல், காதல், குடும்ப உறவு
- பாடல்கள்: சில்லாஞ் சிறுக்கியே, ஆசா ஓரவே, டம்மா கோலி
- விமர்சனங்கள்: ரசிகர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் நன்றாகப் பாராட்டினர்
- ஒரு வருட நிறைவு: 2025 செப்டம்பர் 20
- சிறப்பு: கிராமப்புற கிரிக்கெட் கதை மற்றும் சமூக உறவுகளின் மோதல்
