ஆஸ்கார் விருதுகள் 2026 : சிறந்த நடிகர், நடிகை, இயக்குநர், விருதுகளை தட்டிச்சென்றது யார்?

Oscar 2026 Winners List : உலக மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 98வது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா, தற்போது நடைப்பெற்றது. இதில் யாருக்கு என்ன விருது கிடைத்தது என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 16, 2026, 11:40 AM IST
Oscar 2026 Winners List : உலக மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த 98வது ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா, தற்போது நடைப்பெற்றுள்ளது. இதில் எந்த படத்திற்கு சிறந்த படத்திற்கான விருது கிடைத்தது, யாருக்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருது கிடைத்தது என்பது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்பாேம்.

ஆஸ்கார் விருதுகள் 2026:

98வது ஆஸ்கார் விருது விழா சமீபத்தில் நடந்தது. இதில், 16 பிரிவுகளில் நாமினேட் செய்யப்பட்ட சின்னர்ஸ் திரைப்படம், மக்களை கவர்ந்த ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர் உள்ளிட்ட பல படங்கள், விருதுகளை வென்றிருக்கிறது. ஆஸ்கார் விருது வழங்கும் விழா, இந்திய நேரப்படி மார்ச் 16ஆம் தேதியான இன்று, காலை 4.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இதனை ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் லைவாக ஒளிபரப்பினர். கொனன் ஓ பிரையன் இந்த விழாவை தொகுத்து வழங்கினார். திரைத்துறையில் உயரிய விருதாக கருதப்படும் இந்த ஆஸ்கார் விருது விழாவில் விருதுகளை வென்ற படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

சிறந்த படத்திற்கான விருது:

ஆஸ்கார் விருதுகளில், சிறந்த படத்திற்கான பிரிவில் One Battle After Another, Bugonia, Frankenstien, F1, Hamnet, Marty supreme, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners, Train Dreams உள்ளிட்ட பல படங்கள் நாமினேட் செய்யப்பட்டிருந்தன. இதில், லியானார்டோ டி காப்ரியோ நடித்திருந்த One Battle After Another படத்திற்கு சிறந்த படத்திற்கான விருது கிடைத்தது. 

சிறந்த நடிகை:

சிறந்த நடிகைக்கான நாமினேஷன் லிஸ்டில் ஜெஸ்ஸி பக்லி, கேட் ஹுட்சோன், ரினேட் ரென்சேவ், எம்மா ஸ்டோன், ரோஸ் பைரன் உள்ளிட்ட பலர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இதில், ஹேம்நெட் படத்திற்காக ஜெஸ்ஸி பக்லி சிறந்த நடிகைக்கான விருதினை வென்றுள்ளார். 

சிறந்த நடிகர்:

சிறந்த நடிகருக்கான பிரிவில் மைக்கில் பி ஜார்டன், லியானார்டோ டி காப்ரியோ டிமோத்தி சாலமேட், இத்தன் ஹாக்கி, வாக்னர் மௌரா உள்ளிட்டோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தனர். இதில், சின்னர்ஸ் திரைப்படத்தில் இரட்டை வேடங்களில் சிறப்பாக நடித்ததற்காக மைக்கில் பி ஜார்டனுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருது கிடைத்தது. 

சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருது:

சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருதுகளின் பிரிவில் ஷான் பென், பெனிசியோ டெல் டோரோ, ஜேக்கப் எல்ரோடி, டெல்ரோய் லிண்டோ, ஸ்டெல்லான் ஸ்கார்ச்கார்ட் உள்ளிட்டோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இதில், ஷான் பென்னிற்கு சிறந்த துணை நடிகருக்கான விருது கிடைத்துள்ளது. 

சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருது:

சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருதுகள் பிரிவில், ஏமி மேடிகன், எல் ஃபேனிங், இங்க, வும்னி மொசாக்கு, டெய்னா டெய்லர் உள்ளிட்டோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தனர். இதில், வெப்பன்ஸ் படத்திற்காக ஏமி மேடிகனுக்கு சிறந்த துணை நடிகைக்கான விருது கிடைத்திருக்கிறது.

சிறந்த இயக்குநருக்கான விருது:

சிறந்த இயக்குநருக்கான விருதுகள் பிரிவில் பால் தாமஸ் ஆண்டர்சன், ரயான் கூக்ளர், ஜாஷ் சாஃப்டி, ஜாஷிம் ட்ரையர், க்ளோயீ ஷா உள்ளிட்டோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இதில், ஒன் பேட்டில் ஆஃப்டர் அனதர் படத்துக்காக பால் தாமஸ் ஆண்டர்சனுக்கு விருது கிடைத்துள்ளது. 

சிறந்த அனிமேட்டட் ஃபீச்சர் படம்:

இந்த பிரிவில் கே பாப் டீமன் ஹண்டர்ஸ், ஆர்கோ, எலியோ, லிட்டில் எமிலீ ஆர் தி கேரக்டர் ஆஃப் ரெயின், ஜுட்டோப்பியா 2 உள்ளிட்ட் படங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. இதில் கேபாப் டீமன் ஹண்டர்ஸ் படம் விருது வென்றுள்ளது. 

Oscars 2026

கவனிக்க வேண்டிய 3 திரைப்படங்கள்:

ஆஸ்கார் விருதுகளில் கவனிக்கத்தக்க மூன்று படங்கள் நிறைய விருதுகளை வென்றுள்ளன. அந்த படங்கள் என்னென்ன என்பதையும் அவற்றை எந்த தளங்களில் பார்க்கலாம் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

சின்னர்ஸ் திரைப்படம்:

மைக்கில் பி ஜார்டன் நடித்திருந்த சின்னர்ஸ் திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற படங்களுள் ஒன்றாகும். இந்த திரைப்படம், சிறந்த நடிகர், சிறந்த திரைக்கதை, சிறந்த ஒளிப்பதிவு மற்றும் சிறந்த பின்னணி இசை உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் ஆஸ்கார் விருதுகளை தட்டிச்சென்றுள்ளது. இப்படத்தை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கலாம்.

One Battle After Another : 

லியானார்டோ டி காப்ரியோ படம், ஆறு ஆஸ்கார் விருதுகளை வென்றுள்ளது. 13 பிரிவுகளில் நாமினேட் செய்யப்பட்ட இந்த படம், சிறந்த படம், சிறந்த இயக்குநர், சிறந்த துணை நடிகர் உள்ளிட்ட ஆறு விருதுகளை இப்படம் பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தை, ஜியோ ஹாட்ஸ்டாரில் பார்க்கலாம்.

Frankenstein திரைப்படம்:

குலிர்மோ டெல் டோரோ இயக்கியிருந்த frankenstein திரைப்படம், கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் வெளியானது. இந்த படம் சிறந்த மேக் அப் மற்றும் ஹேர் ஸ்டைல், காஸ்டியூம் டிசைன், ப்ரொடக்‌ஷன் டிசைன், சிறந்த திரைப்படம் உள்ளிட்ட பல பிரிவுகளில் நாமினேட் செய்யப்பட்டது. இதில் சிறந்த ப்ரொடக்‌ஷன் டிசைன், சிறந்த காஸ்டியூம் டிசைன், சிறந்த மேக் அப் மற்றும் ஹேர்ஸ்டைல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் விருதினை பெற்றுள்ளது. இந்த படத்தை நெட்ஃப்ளிக்ஸில் பார்க்கலாம்.

