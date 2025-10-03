English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மெடிக்கல் கிரைம் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ள 'அதர்ஸ்': நவம்பர் 7 வெளியீடு

அதர்ஸ் திரைப்படம், கவுரி கிஷன், ஆதித்ய மாதவன், அஞ்சு குரியன் நடிப்பில், அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் நவம்பர் 7ம் தேதி வெளியீடு. மெடிகல் கிரைம் த்ரில்லர்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 3, 2025, 08:02 PM IST
  • இப்படம் நவம்பர் 7ம் தேதியன்று வெளியாது
  • பிரதீப் சண்டை காட்சிகளையும், சந்தோஷ் நடன அமைப்பையும் கையாண்டிருக்கின்றனர்.

மெடிக்கல் கிரைம் த்ரில்லராக உருவாகியுள்ள 'அதர்ஸ்': நவம்பர் 7 வெளியீடு

கிராண்ட் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் புதுமுகம் ஆதித்ய மாதவன், கவுரி கிஷன், அஞ்சு குரியன் பிரதான வேடத்தில் நடித்திருக்கும் படம் 'அதர்ஸ்'. மெடிகல் கிரைம் த்ரில்லராக உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தினை அறிமுக இயக்குனர் அபின் ஹரிஹரன் எழுதி இயக்கியுள்ளார். அரவிந்த் சிங் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த படத்தினில், ஜிப்ரான் இசையமைப்பையும், ராமர் படத்தொகுப்பையும், பிரதீப் சண்டை காட்சிகளையும், சந்தோஷ் நடன அமைப்பையும் கையாண்டிருக்கின்றனர்.

இந்த படத்தினில் முக்கிய கதபாத்திரங்களில் 'முண்டாசுபட்டி' ராமதாஸ், 'நண்டு' ஜகன், ஹரிஷ் பெரோடி, வினோத் சாகர், இயக்குனர் ஆர். சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன் இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி நல்ல வரவேற்ப்பினை பெற்றிருந்த நிலையில் தற்போது இந்த படம் நவம்பர் 7ம் தேதியன்று வெளியாகவிருப்பதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

About the Author
others movieGouri KishanAdithya MadhavanAbin Hariharan director

