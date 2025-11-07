English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கௌரி கிஷன் நடித்துள்ள Others படம் எப்படியுள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!

Gouri Kishan Others Movie Review Tamil : அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் ஆதித்யா மாதவன், கௌரி கிஷன், அஞ்சு குரியன் ஆகியோர் நடித்துள்ள அதர்ஸ் படம் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது. படத்தின் விமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Nov 7, 2025, 01:25 PM IST
  • ஆதித்யா மாதவன் மற்றும் கௌரி கிஷன் நடித்துள்ளனர்.
  • அபின் ஹரிஹரன் இயக்கி உள்ளார்.
  • எப்படி உள்ளது Others?

கௌரி கிஷன் நடித்துள்ள Others படம் எப்படியுள்ளது? திரை விமர்சனம் இதோ!

Gouri Kishan Others Movie Review Tamil : அறிமுக இயக்குனர் அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள அதர்ஸ் படத்தை கிராண்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, ஆதிராஜ் புருஷோத்தமன் UP7 வென்ச்சர்ஸ் சார்பில் இணைந்து தயாரித்துள்ளார். இந்த படத்தில் ஆதித்யா மாதவன், கௌரி கிஷன், அஞ்சு குரியன், ‘நந்து’ ஜெகன், ‘முண்டாசுப்பட்டி’ ராமதாஸ், ஆர் சுந்தர்ராஜன், மாலா பார்வதி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். அரவிந்த் சிங் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ராமர் எடிட்டிங் பணிகளையும், ஜிப்ரான் இசையமைப்பாளராகவும் பணியாற்றி உள்ளார். 

படத்தின் கதை

இயக்குனர் அபின் ஹரிஹரன் இயக்கத்தில், புதுமுகம் ஆதித்யா மாதவன் மற்றும் கௌரி கிஷன் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் 'அதர்ஸ்' திரைப்படம், ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் வடிவில் திரைக்கு வந்துள்ளது. ஒரு சூதாட்டத்துடன் தொடங்கும் இந்த திரைப்படம், விறுவிறுப்பான தொடக்கத்திற்கு பிறகு, அதன் பாதையை விட்டு விலகி, ரசிகர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்துவதோடு, ஒரு முக்கிய சமூக பிரச்சினையை தவறாக சித்தரிப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

புலனாய்வு

ஒரு நெடுஞ்சாலையில் திட்டமிடப்பட்ட கொள்ளை முயற்சி, எதிர்பாராத விதமாக கோரமான வெடி விபத்தில் முடிந்து, நான்கு பேர் உயிரிழக்கின்றனர். இந்த சிக்கலான வழக்கை விசாரிக்கும் பொறுப்பு உதவி ஆணையர் மாதவ் (ஆதித்யா மாதவன்) வசம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது. பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் அடிப்படையில், மாதவ் சில முக்கிய தடயங்களை கண்டறிந்து, காணாமல் போன பெண்களுக்கும் நகரத்தில் உள்ள அனாதை இல்லங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கிறார். ஆனால், இந்த முடிவுக்கு அவர் எப்படி வந்தார் என்பதற்கு தர்க்கரீதியான விளக்கம் அளிக்கப்படாதது, படத்தின் நம்பகத்தன்மையை ஆரம்பத்திலேயே கேள்விக்குள்ளாக்குகிறது. புலனாய்வு நடைமுறைகள் நம்பும்படியாக இல்லாததாலும், ஒரு அதிகாரி குற்றவாளியை மிக அருகில் இருந்து தவறவிடுவது போன்ற நம்பமுடியாத காட்சிகளாலும், ரசிகர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.

Others

ஒரு தீவிரமான புலனாய்வு கதையின் ஓட்டத்தை, தேவையற்ற காதல் காட்சிகள், பாடல்கள் மற்றும் நகைச்சுவை என்ற பெயரில் பொருத்தமற்ற தருணங்களில் வரும் ஒன்-லைனர்கள் ஆகியவை கடுமையாக பாதிக்கின்றன. மாதவின் காதலியாக வரும் ஐவிஎஃப் நிபுணர் மது (கௌரி கிஷன்) கதாபாத்திரம், அவர் விசாரிக்கும் வழக்கோடு தொடர்புபடுவது ஒரு சுவாரஸ்யமான திருப்பமாக இருந்தாலும், அதுவும் ஒரு செயற்கையான வசதிக்காக எழுதப்பட்டது போலவே தோன்றுகிறது. கௌரி கிஷன் தனது இயல்பான மற்றும் உணர்வுப்பூர்வமான நடிப்பால் கவனம் ஈர்த்தாலும், படத்தின் பலவீனமான திரைக்கதை அவரது கதாபாத்திரத்தை முழுமையாக ஜொலிக்க விடவில்லை.

சமூக அக்கறை

படத்தின் இறுதிக்கட்டத்தில், ஐவிஎஃப் நடைமுறைகளில் உள்ள சிக்கல்கள், ஆதரவற்ற பெண்களின் நிலை மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தின் பிரச்சினைகள் என பல தீவிரமான விஷயங்களை பற்றி பேச முயற்சித்திருக்கிறார்கள். நோக்கம் நல்லதாக இருந்தாலும், அதை திரையில் கொண்டு வந்த விதம் மிகவும் பிற்போக்குத்தனமாகவும், சம்பந்தப்பட்ட சமூகத்தை ஒரு கேலிச்சித்திரமாக காட்டியதும் படத்தின் மிகப்பெரிய பலவீனமாக அமைந்துள்ளது. வில்லன் கதாபாத்திரம் ஆழமில்லாமல், ஒரு கார்ட்டூன் போல சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பது, படத்தின் தீவிரத்தன்மையைக் குறைத்து, பார்வையாளர்களுக்கு எந்தவிதமான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தத் தவறுகிறது. 

அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் குறித்த ஒருவித அச்சத்தை மக்களிடையே விதைக்கும் விதமாக காட்சிகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பது ஆபத்தான முன்னுதாரணமாகும். ஜிப்ரானின் பின்னணி இசை படத்திற்கு புத்துணர்ச்சி அளிக்க முயன்றாலும், முழுவதுமாக அதை செய்யவில்லை. ஆதித்யா மாதவன் ஒரு புதுமுகமாக நல்ல தொடக்கத்தை பெற்றிருந்தாலும், ஆழமாக எழுதப்படாத கதாபாத்திரத்தால் அவரால் முழுமையாக ஜொலிக்க முடியவில்லை. 'அதர்ஸ்' திரைப்படம், ஒரு நல்ல கருவை கொண்டிருந்தும், அதை ஒரு நேர்த்தியான திரைக்கதையின் மூலம் சொல்ல தவறிய ஒரு குழப்பமான த்ரில்லராகவே அமைந்துள்ளது. இருப்பினும் ஒரு த்ரில்லரை எதிர்பார்த்து திரையரங்குக்கு செல்லும் ரசிகர்களுக்கு இந்த திரைப்படம் சுவாரசியத்தை ஏற்படுத்தலாம். Rating: 3.5/5

