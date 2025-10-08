English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்: இசைக்கு ஏற்படும் அவமானம், சுப்ரதா கொடுத்த சூப்பர் பதிலடி

Paarijatham Today's Episode Update: Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை தினமும் இரவு 9 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல் பாரிஜாதம். இதில் இன்று நடக்கப் போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

Written by - ZEE TAMIL NEWS | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:08 PM IST
  • பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்.
  • குடும்பத்துடன் வந்து இறங்கும் இசை.
  • சுப்ரஜா செய்யும் உதவி.

பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்: இசைக்கு ஏற்படும் அவமானம், சுப்ரதா கொடுத்த சூப்பர் பதிலடி

தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் பிரபலமான சீரியல் பாரிஜாதம். இந்த சீரியலின் நேற்றைய எபிசோடில் இசை வருவாளா? மாட்டாளா? என்ற குழப்பத்துடன் மண்டபத்தில் எல்லாரும் காத்திருந்த நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க. 

குடும்பத்துடன் வந்து இறங்கும் இசை

அதாவது, இசை குடும்பத்துடன் வந்து இறங்க சுப்ரஜா சந்தோஷமடைய சிந்தாமணி, பானுமதி ஆகியோர் அதிர்ச்சி அடைகின்றனர். விஷால் இசையிடம் தனக்கு இந்த திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்று சொல்ல மீண்டும் முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் இந்த முறையும் இசையால் அவன் சொல்வதை கேட்க முடியாமல் போகிறது.

அடுத்து இசையும் ராகவ்வும் இணைந்து தீப்தியின் ரியல் பிறந்த தேதியை கண்டுபிடிக்க முடிவெடுக்கின்றனர். தீப்தியிடம் உனக்கு ஒரு கிப்ட் தரணும் உன்னுடைய பிறந்த தேதி என்ன என்று நைசாக கேட்டு அதை வைத்து கம்ப்யூட்டர் ஜாதகத்தை கொண்டு வர சொல்கின்றனர். 

இசைக்கு ஏற்படும் அவமானம்

ருக்மணியும் மங்காவும் சேர்ந்து வர்ஷினி மருமகளா போகாத அந்த வீட்டிற்கு இசையும் போக கூடாது என்று முடிவெடுத்து அவளுக்கு காது கேக்காது என்ற உண்மையை உடைக்க ஒரு லெட்டருடன் வருகின்றனர். அடுத்து இசை கழுத்தில் நகை எதுவும் இல்லை என அவமானப்படுத்தி பேச தொடங்குகின்றனர். 

சுப்ரஜா செய்யும் உதவி

இதனால் சுப்ரஜா இசையை ரூமுக்கு அழைத்து சென்று தனது நகைகளை அணிவித்து அழைத்து வந்து அனைவரது வாயையும் அடைக்கிறாள். இப்படியான நிலையில் அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.

