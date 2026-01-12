30 கோடி சம்பளம்.. பல சொகுசு கார்கள்... ஹிட் மேன் சிவகார்த்திகேயனின் சொத்து மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?

Actor Sivakarthikeyan Net Worth and Salary 2026: நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் நேற்று முன்தினம் வெளியான பராசக்தி படம் போசிடிவே விமர்சனங்களை பெற்று வரம் நிலையில் தற்போது ]அவரின் சம்பளம் மற்றும் சொத்து மதிப்பு குறித்த விவரம் வெளியாகியுள்ளது.
பராசக்தி
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்துள்ள 'பராசக்தி' திரைப்படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் நேற்று முன்தினம் வெளியானது. ரவி மோகன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். இந்தி தணிப்பு போராட்டத்தை தழுவி உருவாகியுள்ள இந்த படத்திற்கு தணிக்கை வாரியத்தால் 25-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டதுடன் தமிழகத்தில் 600க்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் இப்படம் வெளியானது. அதன்படி முதல் நாளில் உலகம் முழுவதும் 27 கோடி ரூபாய் மேல் வசூல் செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
சின்னத்திரை டூ டாப் ஹீரோ
சின்னத்திரையில் மிமிக்ரி, தனது டைமிங் காமெடியால் ரசிகர்களை கவர்ந்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன், கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘மெரினா’ திரைப்படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமானார். அதற்கு முன்னால் சில விளம்பரங்களிலும், படங்களிலும் தலைக்காட்டிய சிவா, ‘வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம்’ படம் மூலம் பட்டித்தொட்டியெங்கும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் பிரபலமானார். இதைத் தொடர்ந்து எதிர்நீச்சல், மான் கராத்தே, காக்கிச்சட்டை, ரஜினி முருகன், ரெமோ, வேலைக்காரன், சீமராஜா, மிஸ்டர் லோக்கல், நம்ம வீட்டுப் பிள்ளை, டாக்டர், டான், பிரின்ஸ், மாவீரன், அலையான், அமரன், மதராஸி ஆகிய பல படங்களில் நடித்து தற்போது டாப் ௧௦ நடிகர்களில் ஒருவராக் இருக்கிறார் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன்.
சிவகார்த்திகேயன் சம்பளம்
இப்படி தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்து டாப் இடத்தில் இருக்கும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ஒரு படத்திற்கு 30 கோடி வரை சம்பளம் பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. தற்போது பராசக்தி படத்தில் நடிக்க சிவகார்த்திகேயன் ரூ.30 கோடி சம்பளம் பேரு இருக்கிறார். இனி நடிக்கும் படங்களில் இன்னும் இவரது சம்பளம் உயரக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஹிட் மேன் சிவகார்த்திகேயனின் சொத்து மதிப்பு
இதனிடையே இவரது சொத்து மதிப்பு பற்றி பேசுகையில் தற்போது 2025 ஆம் ஆண்டின் நிலவரத்தின் படி, சிவகார்த்திகேயனின் சொத்து மதிப்பு ரூ.150 கோடிக்கு மேல் இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி இவருக்கு சொந்தமாக சென்னையில் பிரம்மாண்ட பங்களா ஒன்று உள்ளது. இந்த வீட்டில் ஜிம் அரை, நீச்சல் குளம் என சகலவிதமான வசதிகளும் உள்ளது. மேலும் அவர் வைத்திருக்கும் கார் கலெக்ஷன் பற்றி பேசுகையில், இவரிடம் மினி கூப்பர், பென்ஸ், பிஎம்டபிள்யூ போன்ற சொகுசு கார்களும் உள்ளன. நடிகராக மட்டுமின்றி இவர் தயாரிப்பாளராகவும் ஜொலித்து வருவதால், அதன் மூலமாகவும் கோடி கோடியாக வருவாய் ஈட்டி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
