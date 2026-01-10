SK முதல் ரவி மோகன் வரை.. பராசக்தி படத்தில் யாருக்கு எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா?

Parasakthi Budget, Cast Salary Revealed: பொங்கல் பண்டிகையை மமுன்னிட்டு இன்று உலக அளவில் வெளியாகியுள்ள பராசக்தி படத்தில் நடிக்க நடிகர்கள் வாங்கியுள்ள சம்பள விவரம் வெளியாகியுள்ளது.
பராசக்தி திரைப்படம்:
தமிழ் சினிமாவில் எழுச்சி மிக்க கதைகள் வருவது எப்போதாவதுதான் நடக்கும். அந்த வகையில், தற்போது 1960களில் நடந்த இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டத்தை கதைக்களமாக வைத்து, பராசக்தி படம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில், சிவகார்த்திகேயன் தமிழ்ப்பற்று மிக்க இளைஞராக நடித்திருக்கிறார். அதே போல, போராட்டம் செய்யும் இளைஞர் கதாப்பாத்திரத்தில் வருகிறார். ரவி மோகன் முதன்முறையாக இந்த படத்தில் வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். மேலும் படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைத்துள்ளார். இது அவருடைய 100-வது படம் என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
இந்த படம், வெளியாவதற்கு முன்னரே பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தணிக்கையில் பல இடங்களில் வெட்டு விழுந்ததற்கு பின்பு இந்த படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளிவந்துள்ளது. மேலும் படத்திற்கு கலவையான விமர்சனம் தந்து வருகின்றனர். குறிப்பாக பராசக்தி திரைப்படத்தில் ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் பிற நடிகர்களின் நடிப்பு மற்றும் க்ளைமேக்ஸ் காட்சி உள்ளிட்டவை நன்றாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், படத்தில் சில இடங்களில் உணர்ச்சிகள் ஒட்டவில்லை என்றும் ரசிகர்கள் தங்கள் விமர்சனங்களில் கூறி வருகின்றனர்.
பராசக்தி திரைப்படம்: சம்பளம் விவரம்
இந்த நிலையில் பராசக்தி படத்திற்காக நடிகர்கள் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கியுள்ளனர் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பராசக்தி திரைப்படத்தின் மொத்த பட்ஜெட்: சுமார் ரூ.141 கோடி ஆகும்.
நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சம்பளம்: ரூ.30 கோடி சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் ரவி மோகன் சம்பளம்: ரூ.16 கோடிசம்பளம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் அதர்வா சம்பளம்: ரூ.2 கோடிசம்பளம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகை ஸ்ரீலீலா சம்பளம்: ரூ.1 கோடி சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இயக்குனர் சுதா கொங்கரா சம்பளம்: ரூ.15 கோடி சம்பளமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
#Parasakthi Budget & Buissness
Overall Budget – ₹141.50 Cr
Cast & Crew Salaries
#Sivakarthikeyan – ₹30 Cr + Profit Share #RaviMohan – ₹16Cr
Director #SudhaKongara – ₹15 Cr#Atharvaa – ₹2 Cr#Sreeleela – ₹1 Cr
DOP Ravi K Chandran – ₹2 Cr
Art… pic.twitter.com/PI4VM4c5uf
— Movies Singapore (@MoviesSingapore) January 7, 2026
பராசக்தி திரைப்படம்: வசூல் நிலவரம்
பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வெளியாகியுள்ள பராசக்தி படத்தின் ப்ரீ புக்கிங் வசூல் குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி, பராசத்தி திரைப்படம் உலகளவில் நடைபெற்ற ப்ரீ புக்கிங்கில் ரூ. 10 கோடி வசூல் செய்துள்ளது. இதனால் வரும் நாட்களில் வசூல் குவியும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | பராசக்தி X விமர்சனம் : தீ பரவியதா? பதுங்கியதா? ரசிகர்கள் சொல்வது இதுதான்..
மேலும் படிக்க | ஜனநாயகன் படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி! பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் இல்லையா?
மேலும் படிக்க | ஹப்பாடா..ஒரு வழியாக பராசக்திக்கு கிடைத்த சென்சார் சான்றிதழ்! ரசிகர்கள் நிம்மதி..
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ