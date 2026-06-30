Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Movies
  • /‘பராசக்தி’ படத்தில் சம்பள பாக்கி..ஐகோர்ட் போன சுதா கொங்கரா! இதயம் முரளிக்கு தடை?

‘பராசக்தி’ படத்தில் சம்பள பாக்கி..ஐகோர்ட் போன சுதா கொங்கரா! இதயம் முரளிக்கு தடை?

Sudha Kongara : சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியாகி, மக்கள் மத்தியில் ஓரளவிற்கு வரவேற்பை பெற்ற படம் பராசக்தி. இந்த படத்தில் தனக்கு சம்பள பாக்கி இருப்பதாக கூறி, சுதா கொங்கரா வழக்கு தாெடுத்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 30, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 01:56 PM IST
‘பராசக்தி’ படத்தில் சம்பள பாக்கி..ஐகோர்ட் போன சுதா கொங்கரா! இதயம் முரளிக்கு தடை?
Image Credit: Sudha Kongara | X PageSource: Bureau

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘பராசக்தி’ படத்தில் சம்பள பாக்கி..ஐகோர்ட் போன சுதா கொங்கரா! இதயம் முரளிக்கு தடை?
parasakthi5 min ago
2
Tamil Nadu government11 min ago
3
RBI30 min ago
4
AC Blast50 min ago
5
Thirumavalavan1 hr ago