/‘பராசக்தி’ படத்தில் சம்பள பாக்கி..ஐகோர்ட் போன சுதா கொங்கரா! இதயம் முரளிக்கு தடை?

Sudha Kongara : கடந்த ஜனவரி மாதம் வெளியான திரைப்படம், பராசக்தி. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன், அதர்வா, ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர். ரவி மோகன் வில்லனாக நடித்திருந்தார். சுதா கொங்கரா இயக்கியிருந்த இந்த திரைப்படம், இந்த ஆண்டில் வெளியாகி மக்கள் மத்தியில் கவனம் ஈர்த்த படங்களுள் ஒன்றாக அமைந்தது. இப்படத்தை, டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது. இந்த நிலையில், இந்த படத்தில் தனக்கு சம்பள பாக்கி இருப்பதாக கூறி நடிகை சுதா கொங்கரா சென்னை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறார்.
சுதா கொங்கரா, பராசக்தி படத்தை இயக்கியிருந்த நிலையில், தனக்கு ஒப்பந்தப்படி வழங்கப்பட வேண்டிய ரூ.8.39 கோடி ஊதியத்தை தயாரிப்பு நிறுவனம் வழங்கவில்லை என்று கூறி அவர் நீதிமன்ற வாயிலை ஏறியிருக்கிறார். மீதி சம்பளத்தை வழங்குமாறு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும், பாக்கி தரப்படாததால் வேறு வழியின்றி இந்த முடிவை அவர் எடுத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றம், சுதா கொங்கரா தரப்பு கூறுவதை கேட்டதோடு, அதன் அடிப்படையில் வரும் ஜூலை 8ஆம் தேதி வரை ‘பராசக்தி’ படத்தின் செயற்கைக்கோள் வழி வெளியீடு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அது சார்ந்த எந்தவொரு வியாபார ஒப்பந்தங்களையும் மேற்கொள்ளக்கூடாது என்று இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
பராசக்தி படத்தை தொடர்ந்து, ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அடுத்ததாக ‘இதயம் முரளி’ திரைப்படத்தை தயாரிக்கிறது. இந்த படத்தில் அதர்வா நடித்திருக்கிறார். அடுத்த மாதம் 10ஆம் தேதிக்குள் இந்த திரைப்படத்தை வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், சுத கொங்கரா தன்னுடைய மனுவில், ‘இதயம் முரளி’ திரைப்படத்தை வெளியிடுவதற்கும் முழுமையாக தடை விதிக்க வேண்டும் என்று அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தனக்கு சம்பள பாக்கி வழங்காமல், அடுத்தடுத்து படங்களை இந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் வெளியிடுவதை தடுக்கும் நோக்கில் அவர் இந்த கோரிக்கையை வைத்திருப்பதாக தெரிகிறது.
பராசக்தி திரைப்படம், மக்கள் மத்தியில் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தி பின்பு ஏமாற்றிய படங்களுள் ஒன்றாகும். இந்த படத்தை மக்களை பார்க்க வைப்பதற்காக, இதற்காக உருவாக்கப்பட்ட செட், அப்படியே காட்சிப்பொருளாக மாற்றப்பட்டது. அதில், படத்தின் 5 நிமிட பிரத்யேக காட்சியும் வெளியானது.
இது மட்டுமன்றி, படக்குழுவினர் அனைவரும் வெவ்வேறு நகரங்களுக்கு சென்று படத்தை ப்ரமோட் செய்தனர். ஆனால், இத்தனை செய்தும் இறுதியில் இந்த படம் மக்களிடம் போய் சேரவேண்டிய அளவிற்கு சேரவில்லை. பொங்கல் விருந்தாக திரைக்கு வந்த பராசக்தி திரைப்படம், கடைசியில் போனியே ஆகாமல் போனது.
பராசக்தி திரைப்படம், கிட்டத்தட்ட ரூ.142 கோடி பொருட்செலவில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. ஆனால், அதன் வசூல் என்னவோ ரூ.83 கோடியாகவே இருந்தது. படத்தின் மீது வைக்கப்பட்ட அதிகபட்ச எதிர்பார்ப்புகள், படத்தின் திரைக்கதையால் அதனை முழுமை செய்ய முடியாமல் போனதுதான் இதற்கு காரணம் என கூறப்பட்டது.
ஜனநாயகன் திரைப்படம் போலவே, பராசக்தியும் சென்சார் பிரச்சனையில் சிக்கியது. இதனால், படத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வெட்டு விழுந்தது. அதோடு, “தீ பரவட்டும்” என்கிற சொற்றாெடர், “நீதி பரவட்டும்” என்று மாற்றப்பட்டதோடு, இந்தி அரக்கி என்பதற்கு பதிலாக அரக்கி என்கிற வார்த்தையும், இந்தி என் கனவை அழித்தது என்பதற்கு பதிலாக என் ஒரே கனவை இந்தி திணிப்பு எரித்தது எனவும் மாற்றப்பட்டது. இந்தி கத்துக்குட்டி, வர சப்பாத்தி, பட்டு நூல் போன்ற வார்த்தைகளும் படத்தில் மியூட் செய்யப்பட்டன. அதே போல, போராட்ட களம் தொடர்பான சில காட்சிகள் குறைக்கப்பட்டு, பல கெட்டவார்த்தைகள் மியூட் செய்யப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.