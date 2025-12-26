English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ‘பராசக்தி’ படத்தின் முதல் ஹீரோ..சிவகார்த்திகேயன் கிடையாது! யார் தெரியுமா?

‘பராசக்தி’ படத்தின் முதல் ஹீரோ..சிவகார்த்திகேயன் கிடையாது! யார் தெரியுமா?

Parasakthi Movie Hero First Choice : சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் விரைவில் வெளியாக இருக்கும் படம் பராசக்தி. இந்த திரைப்படத்தில் முதலில் ஹீரோவாக நடிக்க இருப்பவர் யார் தெரியுமா?

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 26, 2025, 02:31 PM IST
  • பராசக்தி திரைப்பட ஹீரோ
  • தேர்வானது யார் தெரியுமா?
  • இதோ முழு விவரம்!

‘பராசக்தி’ படத்தின் முதல் ஹீரோ..சிவகார்த்திகேயன் கிடையாது! யார் தெரியுமா?

Parasakthi Movie Hero First Choice : சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் படம், பராசக்தி. இந்த படத்தை, டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இப்படம் குறித்து ஒரு பேட்டியில் கலந்து கொண்ட இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இதற்கு தேர்வான முதல் ஹீராே குறித்தும் பேசியிருக்கிறார்.

Add Zee News as a Preferred Source

பராசக்தி திரைப்படம்:

ரிலீஸிற்கு முன்னரே, மக்கள் மத்தியில் பல வித எதிர்பார்ப்பை தூண்டியிருக்கும் படமாக இருக்கிறது, பராசக்தி. இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடிக்க, முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் அதர்வா மற்றும் ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்டோர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படத்தில் வில்லனாக ரவி மோகன் நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் பணிகள் சமீபத்தில் நிறைவுற்ற நிலையில் படத்திற்கான ப்ரமோஷன் பணிகளில் படக்குழு இடம் பெற்றுள்ளது. 

முதலில் நடிக்க இருந்த ஹீரோ..

சுதா கொங்கரா, தனது சமீபத்திய நேர்காணலில் பராசக்தி படம் குறித்த பல விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டார். அப்போது, இப்படத்தின் கதை புறநானூறு என்கிற பெயரில் எடுக்கப்பட இருந்ததாகவும், அதில் சூர்யா ஹீரோவாக நடிக்க இருந்ததாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த படத்தில் சூர்யா நடிக்க தொடர்ச்சியாக தேதிகள் கிடைக்காததால் அதில் அவரால் நடிக்க முடியாமால் போனதாக சுதா கொங்கரா தெரிவித்திருக்கிறார்.

Suriya

பராசக்தி திரைப்படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியான போதே, இது சூர்யாவிற்காக கூறப்பட்ட கதைதான் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்திருந்தது. இந்த படத்தில் இருந்து சூர்யா விலகியபோது, Creative Differences இருப்பதால் இதிலிருந்து விலகவுதாக தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜனநாயகன் Vs பராசக்தி:

பராசக்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதி, ஜனவரி 14ஆக இருந்தது. ஜனநாயகன் படம், முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டது போலவே ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகிறது. இதையடுத்து, ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை விட சீக்கிரமாக படத்தை திரைக்கு கொண்டுவர, படக்குழு முடிவு செய்தது. இதனால், ஜனநாயகன் படம் வெளியான அடுத்த நாளே, அதாவது ஜனவரி 10ஆம் தேதியே பராசக்தி படம் திரைக்கு வருகிறது.

பிரம்மாண்ட கண்காட்சி:

பராசக்தி திரைப்படத்திற்கு படக்குழு வித்தியாசமான ஒரு ப்ரமோஷன் ஐடியாவை யோசித்தது. படத்தின் கதை, 60களில் நிகழ்வது போல காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், வள்ளுவர் கோட்டத்தில் அதே போல பிரம்மாண்ட செட் அமைத்து ‘World Of Parasakthi’ என்கிற பெயரில் மக்களின் பார்வைக்காக திறந்து வைத்துள்ளது. இதைக்கான மக்கள் பலர் குடும்பம் குடும்பமாக இங்கு சென்று வருகின்றனர். 2 நாட்களுக்காக மட்டும் போடப்பட்ட இந்த செட், மக்களின் ஆதரவினால் இப்போது டிசம்பர் 28ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | விஜய்யை வம்பிழுத்ததா சிவகார்த்திகேயன் படக்குழு? ஒரு வார்த்தையால் எழுந்த சர்ச்சை!

மேலும் படிக்க | Jana nayagan vs Parasakthi: அடுத்த விஜய்யா? ஒப்பனாக பேசிய சிவகார்த்திகேயன்.. வைரல் டாப்பிக்!

About the Author
