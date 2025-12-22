English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பராசக்தி படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! கண்டிப்பா ஜனநாயகன் கூட போட்டி..

பராசக்தி படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு! கண்டிப்பா ஜனநாயகன் கூட போட்டி..

Parasakthi Movie Preponed Release Date : சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள பராசக்தி திரைப்படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி, தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 22, 2025, 08:10 PM IST
  • பராசக்தி திரைப்படத்தின் புது ரிலீஸ் தேதி
  • படம் முன்கூட்டியே ரிலீஸ்..
  • விஜய்யுடன் மோத்ஹல்!

Parasakthi Movie Preponed Release Date : சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருக்கும் படம், பராசக்தி. இந்த படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

பராசக்தி படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி! 

அடுத்த பெரிய நடிகராக உருவெடுத்துவரும் சிவகார்த்திகேயனுக்கு டர்னிங் பாயிண்டாக இருக்கும் என்று கருதப்படும் படம்தான் பராசக்தி. இந்த படத்தை சுதா கொங்கரா இயக்கியிருக்கிறார். சிவகார்த்திகேயனுக்கு வில்லனாக இந்த படத்தில், ரவி மோகன் நடித்திருக்கிறார். ஸ்ரீலீலா கதாநாயகியாகவும், அதர்வா முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் இந்த படத்தில் வருகின்றனர். இப்படம் பொங்கல் ரிலீஸ் ஆக அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 14ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தற்போது முன்கூட்டியே, ஜனவரி 9ஆம் தேதியே படம் ரிலீஸ் ஆகப்போவதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகி இருக்கிறது. படம் தயாரிப்பு நிறுவனமான Dawn Pictures, இந்த அறிவிப்பினை வெளியிட்டு இருக்கிறது. 

ஜனநாயகனுக்கு போட்டியாக…

நடிகரும் தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியின் தலைவருமான விஜய், தற்போது முழு நேரமாக அரசியலில் இறங்கி இருக்கிறார். அடுத்த வருட தேர்தலில் முதல்வர் வேட்பாளராக களம் காண இருக்கும் அவர் கடைசியாக நடித்திருக்கும் படம் தான் ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக பூஜா ஹெக்டே நடித்திருக்கிறார். முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மமிதா பைஜூ வருகிறார். நரேன், பிரியாமணி பாபி டியோல் உள்ளிட்டோருக்கும் படத்தின் முக்கிய பங்கு உண்டு. இந்த படம் ஜனவரி மாதம் 9ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று எப்போதோ அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. பொங்கலுக்கு சோலோ ரிலீஸ் ஆக இந்த படம்தான் வெளியாகும் என்னை எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பராசக்தி திரைப்படம் ஜனவரி 14-ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. இப்போது நேரடி போட்டியாக ஜனநாயகன் வெளியான அடுத்த நாளே இப்போது சிவகார்த்திகேயன் படமும் போட்டிக்கு வருகிறது. 

பொங்கல் ரேசில் வெல்ல போவது யார்?

தற்போது நேரடி போட்டியாக ஜனநாயகன் திரைப்படமும் பராசக்தி திரைப்படம் வெளியாவதால் இந்த பொங்கல் ரேஸில் வெல்லப்போவது யார் என்று எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக எழுந்திருக்கிறது. விஜய் படம் சுமாராக இருந்தாலும் கலெக்ஷனை அள்ளிவிடும் என்று கூறும் அவரது ரசிகர்கள், சிவகார்த்திகேயன் வீணாக தோற்க போவதாக இணையத்தில் கமெண்ட் அடித்து வருகின்றன. இன்னொரு புறம், பராசக்தி படத்தின் மீது படக்குழுவிற்கு பெரும் நம்பிக்கை இருப்பதாகவும் அடி வாங்க போவது விஜய் தான் என்றும் ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர். இந்த இரு படங்களில், எது வெற்றி பெற்றாலும், இந்த பொங்கலுக்கு தியேட்டருக்கு சென்றால் போர் அடிக்காது என்பது மட்டும் உறுதி.

துப்பாக்கியை வாங்கிய சிவாவே இப்படியா!

தி கோட் படத்தில் விஜய் இடத்திற்கு தான் வருவேன் என்பதை சிம்பாளிக்காக அவர் கொடுத்த துப்பாக்கியை வாங்கி தெரிவித்தவர் சிவகார்த்திகேயன். அவருக்கும் விஜய்க்கும் நெருக்கமான நல்ல பந்தம் இருக்கிறது என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இந்த சமயத்தில், அவரிடம் துப்பாக்கியை பெற்றுக்கொண்டு, அவருக்கு போட்டியாகவே சிவகார்த்திகேயன் வரலாமா என சில ரசிகர்கள் கேட்டு வருகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | 2026ல் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்கள்! ஜனநாயகன் to கருப்பு.. முழு லிஸ்ட் இதோ

மேலும் படிக்க | விஜய்யை வம்பிழுத்ததா சிவகார்த்திகேயன் படக்குழு? ஒரு வார்த்தையால் எழுந்த சர்ச்சை!

About the Author
parasakthiSivakarthikeyanJana NayaganParasakthi Release DatePongal 2026

