பராசக்தி X விமர்சனம் : தீ பரவியதா? பதுங்கியதா? ரசிகர்கள் சொல்வது இதுதான்..

Parasakthi X Review Tamil : சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம், பராசக்தி. இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் அதர்வா, ஸ்ரீலீலா, ரவி மோகன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையமாக வைத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கும் படமாகும்.
பராசக்தி திரைப்படம்:
தமிழ் சினிமாவில் எழுச்சி மிக்க கதைகள் வருவது எப்போதாவதுதான் நடக்கும். அந்த வகையில், தற்போது 1960களில் நடந்த இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு போராட்டத்தை கதைக்களமாக வைத்து, பராசக்தி படம் உருவாகி இருக்கிறது. இந்த படத்தில், சிவகார்த்திகேயன் தமிழ்ப்பற்று மிக்க இளைஞராக நடித்திருக்கிறார். அதே போல, போராட்டம் செய்யும் இளைஞர் கதாப்பாத்திரத்தில் வருகிறார். ரவி மோகன் முதன்முறையாக இதில் வில்லன் கேரக்டரில் வருகிறார். இப்படம், வெளியாவதற்கு முன்னரே பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. தணிக்கையில் பல இடங்களில் வெட்டு விழுந்ததற்கு பின்பு இந்த படம் இன்று வெளிவந்துள்ளது. இது குறித்து எக்ஸ் தளங்களில் என்னென்ன விமர்சனம் வருகின்றது என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
“தீ பரவியது”
ஒரு ரசிகர், பராசக்தி படத்தில் “தீ பரவியது” என்று விமர்சனம் கொடுத்துள்ளார்.
அமரன் படத்திற்கு பிறகு, உண்மை சம்பவத்தை வைத்து எடுக்கப்பட்ட இந்த படம், சிவகார்த்திகேயனுக்கு மிகவும் நல்ல உயரத்தை கொடுக்கும் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
“2ஆம் பாதி கொஞ்சம்..”
பராசக்தி படத்தை பார்த்த இன்னொரு ரசிகர், இதனை பாராட்டியுள்ளார். முதல் பாதி நன்றாக இருப்பதாகவும், இரண்டாம் பாதி கொஞ்சம் நன்றாக இருந்திருக்கலாம் என்றும் கூறியிருக்கிறார்.
அனைவரும் நடிப்பு மூலம் பிச்சி உதறி இருப்பதாக கூறும் அவர், ஜி.வி.பிரகாஷின் இசையையும் பாராட்டி இருக்கிறார்.
பராசக்தி படத்தின் முதல் பாதி டீசண்ட் ஆக இருப்பதாக ஒரு ரசிகர் பதிவிட்டுள்ளார்.
படத்தில் எந்த high moment-ம் இல்லை என்றும், தனக்கு படத்தில் காட்டப்பட்ட உணர்ச்சிகள் எதுவும் வொர்க் ஆகவில்லை என்றும் கூறியிருக்கிறார் இந்த ரசிகர்.
சிவகார்த்திகேயனின் நடிப்பு :
சிவகார்த்திகேயன், உணர்ச்சிவசம் கொண்டு இந்த படத்தில் நடித்திருப்பதாக விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இவரது கேரக்டர், இயற்கையாகவே ரசிகர்களுடன் ஒன்றுவதாக விமர்சனங்கள் வெளியாகி வருகிறது.
சிவகார்த்திகேயன்தான் படத்தை தாங்கி பிடிப்பதாக ஒரு சிலர் விமர்சனங்கள் மூலம் கூறி வருகின்றனர்.
கிரேட் எஸ்கேப்:
பராசக்தி படத்தில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு முன்பு, சூர்யாவும் துல்கர் சல்மானும் நடிக்க இருந்தனர். இப்போது படம் வெளியான பிறகு, ட்விட்டர் எக்ஸ் பக்கத்தில் சினிமா செய்திகளை பகிரும் ரசிகர் ஒருவர், கிரேட் எஸ்கேப் என பதிவிட்டு இருக்கிறார்.
படத்தில் எது ஓகே? எது மொக்கை?
பராசக்தி திரைப்படத்தில் ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் பிற நடிகர்களின் நடிப்பு மற்றும் க்ளைமேக்ஸ் காட்சி உள்ளிட்டவை நன்றாக இருப்பதாக கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், படத்தில் சில இடங்களில் உணர்ச்சிகள் ஒட்டவில்லை என்றும் ரசிகர்கள் தங்கள் விமர்சனங்களில் கூறி வருகின்றனர்.
