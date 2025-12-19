ஜனநாயகன் Vs பராசக்தி: முன்கூட்டியே ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் படம்! டாப்பா? ஆப்பா?

Parasakthi Release Preponed : அடுத்த வருடத்தின் ஜனவரி மாதத்தில் வெளியாக இருக்கும் பெரிய படங்கள் ஜனநாயகன் மற்றும் பராசக்தி. இந்த இரண்டு படங்களும் சில நாட்கள் இடைவேளையில் வெளியாவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது ஒரே நேரத்தில் இரண்டு படங்களும் மோத இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஜனநாயகன் Vs பராசக்தி:
அரசியலில் முழு நேரமாக களமிறங்கியிருக்கும் விஜய்க்கு, கடைசி படமாக இருக்கிறது, ஜனநாயகன். இந்த படம், அடுத்த வருடம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகிறது. சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருக்கும் பராசக்தி திரைப்படமும் ஜனவரியில் பொங்கலை முன்னிட்டு வெளியாகிறது. ஆனால், விஜய் படம் வருவதால் ரிலீஸ் நாட்களில் சில மாற்றங்கள் இருந்தது. இப்படம், விஜய் படம் ரிலீஸான 4 நாட்கள் கழித்து 14ஆம் தேதி வெளியாவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
ரிலீஸ் தேதியில் மாற்றம்?
சிவகார்த்திகேயனின் ‘பராசக்தி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் தற்போது மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாக இருந்த இந்த படம், தற்பாேது ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியானதற்கு மறு நாளான ஜனவரி 10ஆம் தேதியே வெளியாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. வெளிநாட்டு திரைப்பட விநியோகஸ்தர்களுக்கு பராசக்தி படத்தின் ரிலீஸ் தேதியில் ஏற்பட்டிருக்கும் மாற்றம் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதாம். ஜனநாயகன் படத்திற்கும் பராசக்தி படத்திற்கும் தமிழ்நாட்டில் சரிசமமாக தியேட்டர்களை பிரித்துக்கொடுக்க பேச்சுவார்த்தை நடைப்பெற்று வருகிறதாம்.
பொங்கல் மோதல் உறுதி?
கமல்-ரஜினி, அஜித்-விஜய் படங்கள் அனைத்து பண்டிகைகளுக்கும் ஒரே நாளில் வெளியாவது வழக்கம். இப்போது அதே வரிசையில் விஜய்-சிவகார்த்திகேயன் திரைப்படங்கள் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வெளியாவது ரசிகர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்படி இரு படங்களும் ஒரே நேரத்தில் வெளியாவதால் இரண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்று: இரண்டில் ஒரு படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் அடி வாங்கலாம்-தியேட்டர்கள் கிடைக்காமல் போகலாம். இரண்டு: ரிலீஸாகும் 2 படங்களுமே சரிசமமான தியேட்டர்களில் வெளியானால் சூப்பர் ஹிட் ஆகலாம். எனவே, இந்த இரண்டு விஷயத்தில் எது நடக்கப்போகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் காத்துக்கொண்டுள்ளனர்.
ரசிகர்கள் பேசுவது என்ன?
இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் தளங்களை பொருத்தவரை, மேற்கூறிய பராசக்தி ரிலீஸ் குறித்த தகவலானது வேகமாக பரவி வருகிறது. முதன்முதலாக, ஜனநாயகன் ரிலீஸான சில நாட்களில் பராசக்தி வெளிவருகிறது என்பது தெரிந்த போதே விஜய் ரசிகர்கள் பலர் சிவகார்த்திகேயனையும் பிற படக்குழுவினரையும் கலாய்த்து பேசி வந்தனர். இப்போது ஒரே சமயத்தில் ரிலீஸாகும் விஷயம் தெரிந்தவுடன், கண்டிப்பாக பராசக்தி படத்திற்கு அது ஆப்பாக அமையும் என்று கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
துப்பாக்கி கொடுத்தவருக்கே போட்டியா?
‘தி கோட்’ திரைப்படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் கேமியோ ரோலில் நடித்திருந்தார். அப்போது, விஜய் அவரிடம் “துப்பாக்கிய புடிங்க சிவா” என சூசகமாக சினிமாவில் தன் இடத்தை அவருக்கு கொடுத்தது பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இப்பாேது, அப்படி துப்பாக்கியை கொடுத்தவருக்கே சிவகார்த்திகேயன் போட்டியாக வருவது, விஜய் ரசிகர்களை சற்றே கோபப்படுத்தி இருப்பதாக தெரிகிறது. இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு, விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
