விஷால் ட்ரைவர் ஆகிவிட்டாரா? பாரிஜாதம் இன்றைய அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial Update: விஷால் உண்மையிலேயே ட்ரைவராக மாறிவிட்டாரா? சிந்தாமணி தப்பித்தது எப்படி? இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் இன்றைய எபிசோடில் வெளிவருகிறது.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 17, 2025, 03:13 PM IST
    • சிந்தாமணி – “எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை” என்று சொல்கிறாள்.
    • சுபத்ரா – “நீ தப்பா புரிஞ்சிட்ட” என்று ஆதரிக்கிறாள்.
    • கொலு பூஜை வெற்றிகரமாக முடிகிறது.
    • இசை வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாதது போல நடிக்கிறாள்.

விஷால் ட்ரைவர் ஆகிவிட்டாரா? பாரிஜாதம் இன்றைய அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial Update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம். 

இந்த சீரியலின் நேற்றைய எபிசோடில் இசை சிந்தாமணியை கை காட்டி சிக்க வைத்த நிலையில் இன்று நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க. 

அதாவது, சிந்தாமணி இந்த பொண்ணு பொய் சொல்லுறா.. எனக்கும் இதுக்கும் எந்தசம்மந்தமும் இல்லை என்று சொல்கிறாள். தொடர்ந்து சுபத்ராவும் நீ தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருப்ப என்று சொல்லி விடுகிறாள். பிறகு கொலு பூஜை நல்லபடியாக நடந்து முடிகிறது. 

தொடர்ந்து இசை இங்கிருந்து கிளம்பும் போது விஷால் நின்று கொண்டிருப்பதை கவனிக்கிறாள், இவனை எதாவது செய்யணுமே என்று யோசித்து வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாதது போல் ட்ராமா போடுகிறாள். சுபத்ரா என்னாச்சுமா என்று விசாரித்து விஷாலை டிராப் செய்ய சொல்கிறாள். 

காரில் ஏறிய இசை எப்படி உன்னை என் ட்ரைவர் ஆக்கினேன் பாத்தியா என்று பதிலடி கொடுக்கிறாள். அடுத்து இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் உருவாகிறது. இசை விஷாலிடம் பொறுமையா போ, ஹாரன் அடித்து வண்டி ஒட்டு என்று கலாய்க்கிறாள். 

மறுபக்கம் சுபத்ரா தனது வீட்டிற்கு மருமகளா அக்கா தங்கைகளாக பாரு என்று சொல்ல தரகர் அதை பற்றி யோசித்தபடி நடந்து செல்லும் போது திடீரென மயங்கி விழுகிறார், அந்த வழியாக வந்த இசை லோ சுகர் காரணமாக மயங்கி இருக்கலாம் என்று அறிந்து சாக்லேட் சாப்பிட சொல்லி கொடுக்கிறாள். 

இப்படியான நிலையில் அடுத்து நடக்கப்போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.

சுருக்கமாக:

  • சிந்தாமணி – “எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை” என்று சொல்கிறாள்.
  • சுபத்ரா – “நீ தப்பா புரிஞ்சிட்ட” என்று ஆதரிக்கிறாள்.
  • கொலு பூஜை வெற்றிகரமாக முடிகிறது.
  • இசை வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாதது போல நடிக்கிறாள்.
  • சுபத்ரா விஷாலை டிராப் செய்ய சொல்கிறாள்.
  • இசை – “உன்னை என் ட்ரைவரா ஆக்கினேன்” என்று கலாய்க்கிறாள்.
  • விஷால்–இசை வாக்குவாதம் தீவிரமாகிறது.
  • சுபத்ரா திடீரென மயங்கி விழுகிறார்.
  • இசை, லோ சுகர் என்று அறிந்து சாக்லேட் கொடுக்கிறாள்.
  • அடுத்தது என்ன நடக்கப் போகிறது? – தொடர்ச்சிக்கு சஸ்பென்ஸ்.

