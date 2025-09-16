இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்டா? அடுத்து என்ன நடக்கப்போகுது? பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Zee Tamil Parijatham Serial Update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:00 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம்.
இந்த சீரியலில் நேற்றைய எபிசோடில் சுப்ரதா தேவி கொலுவுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்யும் ஆர்டரை இசையிடம் கொடுத்த நிலையில் இன்று நடக்கப் போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க.
அதாவது, இசை சுப்ரதா தேவி வீட்டிற்கு கொலு வைப்பதற்கு தேவையான பொருட்களுடன் வருகிறாள். இதெல்லாம் எங்கே ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று கேட்க சுப்ரதா ஒரு இடத்தை காட்ட இசை இந்த இடத்திற்கு பதிலாக இங்கே வைக்கலாம் என்று ஐடியா கொடுக்க சுப்ரதாவிற்கும் அது சரி எனப்படுகிறது.
இதையடுத்து இசை சுத்தியலை கேட்க சுப்ரதா மேல இருக்க ஒரு ரூம்ல இருக்கும் என்று கை காட்ட இசை ஒவ்வொரு ரூமாக சென்று சுத்தியலை தேடுகிறாள். இறுதியாக விஷால் ரூமுக்குள் செல்லும் அவள் சுற்றியலை கண்டுபிடித்து எடுத்துவிட்டு திரும்பும் போது கால்மிதி தடுக்கி வழுக்கி கீழே விழுந்து கையில் இருந்த சுத்தியல் கிட்டார் மீது பட்டு உடைகிறது.
இந்த சத்தம் கேட்டு பாத் ரூமில் பாட்டு பாடிக் கொண்டிருந்த விஷால் வெளியே வந்து இசையை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்து அவளிடம் கோபப்படுகிறான். மறுபக்கம் ருக்குமணி வர்ஷினியை அழைத்துக்கொண்டு நகை எடுப்பதற்காக கடைக்கு வருகிறாள்.
இசைக்கு போன் போட்டு ஒரு 30,000 பணம் அனுப்பி விடு என்று சொல்ல இசை சர்வர் ப்ராப்ளமாக உள்ளது நீங்க நேரடியா வந்து டெபிட் கார்டை வாங்கிக்கோங்க என்று சுப்ரதா வீட்டின் அட்ரஸை கொடுக்கிறாள். அடுத்ததாக சுப்ரதா ரூமில் ஏற்றி ரிப்பேர் என அதை ரெடி செய்ய வரும் ஆட்கள் பானுமதி சொன்னபடி சுப்ரதா ரூமுக்கு கட்டு கட்டாக பணத்தை மறைத்து வைக்கின்றனர்.
இறுதியாக இவர்கள் சிந்தாமணிக்கு தம்ப்ஸ் அப் காட்டிவிட்டு வெளியே செல்ல இசை இதை கவனித்து சிந்தாமணி மீது சந்தேகம் கொள்கிறாள். அடுத்ததாக ருக்குமணி சுப்ரதா வீட்டிற்கு வர வீட்டை பார்த்து வாயை பிறக்கிறாள். வர்ஷினி இந்த வீட்டில் வாழ்ந்தால் நன்றாக இருக்கும் என கனவு காண தொடங்குகிறாள்.
பிறகு இசை சித்தி பார்த்து டெபிட் கார்டை கொடுத்து வழி அனுப்பி வைக்கிறாள். கொஞ்ச நேரத்தில் சுப்ரதா வீட்டிற்கு இன்கம் டேக்ஸ் ஆபீஸர்ஸ் வந்து சோதனைகளை கடைசியில் எதுவும் சிக்கவில்லை என்று கிளம்பி செல்கின்றனர். சுப்ரதா இவங்க எப்படி வந்தாங்க என்று கேள்வி கேட்க இசை கொலுவுக்குள் இருந்து கட்டு கட்டாக பணத்தை எடுத்து வெளியே கொட்டுகிறாள்.
சுப்ரதா அதிர்ச்சியாக ஏசி ரிப்பேர் பண்ண வந்தவர்கள் தான் இந்த பணத்தை வைத்ததாக சொல்கிறாள். மேலும் சிந்தாமணிக்கும் இதுக்கும் தொடர்பிருப்பதாக சொல்லி அவளை கை காட்ட சிந்தாமணி அதிர்ச்சி அடைகிறாள். இப்படியான நிலையில் அடுத்ததாக நடக்க போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.
சுருக்கமாக:
- Zee தமிழ் பாரிஜாதம் புதிய சீரியல்.
- சுப்ரதா வீட்டில் கொலு ஏற்பாடு.
- இசை தவறி விழுந்து கிட்டார் உடைத்த சம்பவம்.
- விஷால் கோபம் – இசை மீது சண்டை.
- ருக்குமணி – வர்ஷினி நகை, கனவு.
- சுப்ரதா ரூமில் பணம் மறைத்தல்.
- இசை சந்தேகம் – சிந்தாமணி மீது.
- இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்டு – ஆனால் எதுவும் சிக்கவில்லை.
- கடைசியில் கொலுவிலிருந்து கட்டுகட்டா பணம்.
- அடுத்த எபிசோடில் என்ன நடக்கும்?
