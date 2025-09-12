English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கோவிலில் விஷால்-இசை மோதல்! பாரிஜாதம் சீரியலின் அப்டேட்!

Parijatham zee tamil Serial update: கோவிலில் சுப்ரதா குடும்பம் – அங்கு நடந்தது ஆச்சரியமும், இசை–விஷால் மோதலும்! அடுத்தது என்ன நடக்கப் போகிறது தெரியுமா?

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Sep 12, 2025, 06:12 PM IST
    • சுப்ரதா குடும்பம் குலதெய்வ கோவிலுக்கு செல்கிறது.
    • கோவிலில் கொலு அலங்காரம் அழகாக இருக்கும்; இசை & வர்ஷினி ஏற்பாடு செய்கின்றனர்.
    • வர்ஷினி, காதல் ஜோடியைப் பார்த்து மனதில் யோசனை செய்து, இன்டர்வியூக்காக கிளம்புகிறாள்.

கோவிலில் விஷால்-இசை மோதல்! பாரிஜாதம் சீரியலின் அப்டேட்!

Parijatham zee tamil Serial update: தமிழ் சின்னத்திரையில் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 9:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகி வரும் புத்தம் புதிய சீரியல் பாரிஜாதம்.

இந்த சீரியலில் நேற்றைய எபிசோடில் சுப்ரதா குடும்பம் குலதெய்வ கோவிலுக்கு கிளம்பி வந்த நிலையில் இன்று நடக்கப் போவது என்ன என்பது குறித்து பார்க்கலாம் வாங்க.

அதாவது சுப்ரதா குடும்பத்தினர் கோவிலுக்குள் நுழைய அப்போது கொலுவிற்கான ஏற்பாடுகள் அழகாக நடந்து இருக்க அதைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகின்றனர். இசை மற்றும் வர்ஷினி ஆகியோர் இணைந்து இந்த பூஜைக்கான ஏற்பாடுகளை செய்கின்றனர்.

பிறகு வர்ஷினி ஒரு காதல் ஜோடியை இப்படி நமக்கும் ஒரு காதலன் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என யோசித்துப் பார்த்துவிட்டு இன்டர்வியூக்கு டைம் ஆவதாக சொல்லி கிளம்பி செல்கிறாள்.

இசை ஏற்பாடு செய்த கொலுவை பார்த்த எல்லோரும் போட்டோ எடுத்துக்கொள்ள தனது விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்து போட்டோவை சோசியல் மீடியாவில் பதிவிட சொல்கிறாள். அதன் பிறகு சுப்ரதா கோவிலுக்குள் நுழைய அவளும் கொலுவை பார்த்து சூப்பராக இருக்கிறது என்று சொல்கிறாள். இதை யார் ரெடி பண்ணது என்று கேட்க அதற்குள் இசை அங்கிருந்து கிளம்பியுடன் கோவில் நிர்வாகி இசையின் விசிட்டிங் கார்டை கொடுக்கிறார்.

விஷால் கோவிலுக்குள் வர இசை அவன் மீது மோத இருவருக்கும் மீண்டும் மோதல் உருவாகிறது. அதன் பிறகு சுப்ரதா குடும்பத்தினர் துலாபாரம் கொடுக்க செல்கின்றனர். முதல் ராகவுக்கு ஈடாக வெள்ளியை கொடுக்கின்றனர். பிறகு விஷாலுக்கு துலாபாரம் கொடுக்க தராசு நேராக மாறாததால் குழப்பம் அடைகின்றனர்.

இந்த சமயத்தில் இசை அந்தப் பக்கமாக வர அவள் தலையில் இருந்து ஒரு ரோஜா பூ தராசு தட்டில் விழுந்தது இரு பக்கமும் சமமாகிறது. அதைத் தொடர்ந்து அன்னதானம் வழங்க விஷால் சாம்பார் வடை பரிமாற அன்னதானம் சாப்பிட போக இசை சாம்பார் வேண்டும் என்பதால் சாம்பார் என்று கூப்பிட விஷால் திரும்ப இருவருக்கும் இடையே மீண்டும் மோதல் உருவாகிறது

இப்படியான நிலையில் அடுத்ததாக நடக்க போவது என்ன என்பது குறித்து அறிய பாரிஜாதம் சீரியலை உங்கள் Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணத்தவறாதீர்கள்.

சுருக்கமாக:

  • சுப்ரதா குடும்பம் குலதெய்வ கோவிலுக்கு செல்கிறது.
  • கோவிலில் கொலு அலங்காரம் அழகாக இருக்கும்; இசை & வர்ஷினி ஏற்பாடு செய்கின்றனர்.
  • வர்ஷினி, காதல் ஜோடியைப் பார்த்து மனதில் யோசனை செய்து, இன்டர்வியூக்காக கிளம்புகிறாள்.
  • இசை தனது விசிட்டிங் கார்டை கொடுத்து, கொலு புகைப்படம் எடுத்து பதிவிடச் சொல்கிறாள்.
  • சுப்ரதா, கொலுவைப் பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறாள்; அது இசை செய்தது என கோவில் நிர்வாகி சொல்கிறார்.
  • விஷால் கோவிலுக்குள் வரும் போது, இசையுடன் மோதல் ஏற்படுகிறது.
  • துலாபாரத்தில் ராகவுக்கு வெள்ளி வைக்கிறார்கள்; விஷாலின் தராசு சரியில்லை.
  • இசையின் தலையிலிருந்து விழும் ரோஜா பூ தராசை சமமாக்குகிறது.
  • அன்னதானத்தில் விஷால் சாம்பார் வடை பரிமாறுகிறார்; இசை "சாம்பார்" என கூப்பிட, மீண்டும் மோதல் உருவாகிறது.

மேலும் படிக்க | மகன் கல்யாணத்தில் சுப்ரதா எடுத்த முடிவு - பாரிஜாதம் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | ஆலியா மானசாவின் புதிய சீரியல்? ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பாகும் “பாரிஜாதம்”!

ParijathamSerialZee TamilToday Episodeupdate

