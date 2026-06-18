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பருத்திவீரன் சரவணன் மீது முதல் மனைவி புகார்! வீதிக்கு வந்த பிரச்சனை..என்ன நடந்தது?

தமிழ் திரையுலகில் புகழ் பெற்ற நடிகராக இருப்பவர், சரவணன். இவர், பருத்தி வீரன் படத்தில் நடித்ததில் இருந்து பருத்திவீரன் சரவணன் என்றே அழைக்கப்படுகிறார். இந்த நிலையில், இவர் வீட்டு பிரச்சனை குறித்துதான் ஊரே பேசி வருகிறது. இது குறித்து முழு விவரத்தை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். 

Written ByYuvashree
Published: Jun 18, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 04:26 PM IST
பருத்திவீரன் சரவணன் மீது முதல் மனைவி புகார்! வீதிக்கு வந்த பிரச்சனை..என்ன நடந்தது?
Image Credit: Paruthiveeran Saravanan | Saravanan FB Pic

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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பருத்திவீரன் சரவணன் முதல் மனைவி புகார்! வீதிக்கு வந்த பிரச்சனை..என்ன நடந்தது?
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