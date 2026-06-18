/பருத்திவீரன் சரவணன் மீது முதல் மனைவி புகார்! வீதிக்கு வந்த பிரச்சனை..என்ன நடந்தது?

தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராகவும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடிப்பவராகவும் இருப்பவர் சரவணன். இவர், 90களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார். இவருடைய குடும்ப பிரச்சனை குறித்த பேச்சு, தற்போது ஹெவியாக அடிபடுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்துகொள்வோம்.
’வைதேகி வந்தாச்சு’ திரைப்படம் மூலமாக ஹீரோவாக அறிமுகமானவர், சரவணன். இப்படம் ஹிட் ஆனதை தொடர்ந்து, மக்கள் இவரை இன்னொரு விஜயகாந்த் என்றே கூறி வந்தனர். காரணம், இருவருக்கும் ஒரே மாதிரியான முக சாயல் இருந்தது. இதனால் இவர் மிது அதிக எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது. ஆனால், இவரது பட தேர்வுகள் அந்த அளவிற்கு நன்றாக அமையவில்லை. இதைத்தொடர்ந்து, தன் இளமைகாலத்திற்கு பிறகு திரையுலகில் இருந்து காணாமல் போன இவர், கொஞ்சம் வயதான பின்பு குணச்சித்திர வேடங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார். அப்படி, அவர் நடித்து ஹிட் ஆன படங்களுள் ஒன்று, பருத்திவீரன்.
பருத்திவீரன் திஐப்படத்தில் இவர் ஹீரோவான கார்த்திக்கு சித்தப்பாவாக நடித்திருப்பார். இதனாலேயே இவரது ‘சித்தப்பு’ கேரக்டர் செம ஹிட் ஆனது. இந்த ரோலுக்கு கச்சிதமாக பொறுந்திய ஆளாக இருந்தார். இதையடுத்து தொடர்ந்து அவருக்கு இதுபோன்ற வலுவான கதாப்பாத்திரம் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், பருத்திவீரன் போன்று வேறு படம் இவருக்கு கிடைக்கவில்லை.
சரவணனுக்கு இரண்டு மனைவிகள் உள்ளனர். 2003ஆம் ஆண்டு இவர் சூர்யாஸ்ரீ என்பவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு குழந்தைகள் யாரும் இல்லை. 2019ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீதேவி என்பவரை திருமணம் செய்தார். முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்யாமல் இவர் இந்த திருமணத்தை செய்தார். இதையடுத்து, இரண்டு மனைவிகளுடன் மவுலிவாக்கத்தில் இருக்கும் குடியிருப்பு பகுதியில் வசித்து வருகிறார். இவர், இரண்டாவது மனைவியுடன் இருக்க, முதல் மனைவி எதிர்வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
சரவணன், தன்னை அடித்து துன்புறுத்துவதாக, சில மாதங்களுக்கு முன்பாக காவல் துறையிடம் முதல் மனைவி புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார். சூர்யாஸ்ரீக்கு ஜீவனாம்சம் வழங்க வேண்டும் என ஏற்கனவே ஸ்ரீபெரும்புதூர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு ஒன்றை வழங்கி இருந்தது. இந்த நிலையில் அவர் மீண்டும் புகாரை அளித்திருக்கிறார்.
முதல் மனைவி அளித்திருக்கும் புகாரின்படி, வீட்டிலுள்ள சிசிடிவி கேமராவை சரவணன் ஆளை வைத்து அகற்றியதாகவும், தன்னுடைய உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். எனக்கும், என் உடமைகளுக்கும் எது நடந்தாலும் சரவணன் தான் அதற்கு பொறுப்பு என்று கூறும் அவர், முதல் மனைவியிடம் விவாகரத்து பெறாமல் இன்னொரு திருமணம் செய்தது குறித்தும் அவர் வழக்கு தொடுத்திருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். இது குறித்து, தற்போது பெரும் சர்ச்சை வெடித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்க்கது.
சரவணனின் இந்த குடும்பப் பிரச்சனை வெறும் காவல் நிலையத்தோடு நின்றுவிடாமல், தற்போது சமூக வலைதளங்களிலும் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. குறிப்பாக, அவர் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டபோது பெண்களைப் பற்றிப் பேசிய சில சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கள், இப்போது மீண்டும் நெட்டிசன்களால் தோண்டித் துருவப்பட்டு வருகின்றன. "நிஜ வாழ்க்கையிலும் அவர் இப்படித்தான் நடந்துகொள்கிறாரா?" என்ற கேள்விகள் எழத் தொடங்கியுள்ளன.