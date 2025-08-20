English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கர்ணாவை கைது செய்யும் போலீஸ்... இந்துவின் அப்பாவுக்கு கத்திக்குத்து! - சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Police Arrest Karna: கர்ணாவை கைது செய்யும் போலீஸ், இந்துவின் அப்பாவுக்கு கத்திக்குத்து – இன்றைய சின்னஞ்சிறு கிளியே எபிசோட் அதிரடி திருப்பங்களுடன் வந்துள்ளது. Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் இந்த பிரபலமான சீரியலில் காமெடி, கோபம் மற்றும் டிராமா காட்சிகள் பளிச்சிடும் அனுபவத்தை தருகின்றன.

Written by - Thirishala S.P | Last Updated : Aug 20, 2025, 02:28 PM IST
    • பிரபலமான சீரியல் சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் அதிரடி திருப்பங்களுடன் வந்தது.
    • ஜெயந்தி திவாகரனை ஹாஸ்பிடலுக்கு அழைக்க முயற்சி செய்தார், ஆனால் அவர் மறுத்தார்.
    • சுகுணா ஜெயந்திக்கு ஆறுதல் கூறி பிள்ளைகள் பற்றிய நம்பிக்கை கொடுத்தார்.
    • போலீஸ் கர்ணாவை கைது செய்ய கம்ப்ளைண்ட் வந்ததாக அறிவித்தது.

Trending Photos

ஆசிய கோப்பை 2025: இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் இதுதான்...!
camera icon11
Team India
ஆசிய கோப்பை 2025: இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவன் இதுதான்...!
வரம்பு மீறக்கூடாது... எச்சரிக்கை விடுத்தார் மாதவன்! யாருக்கு தெரியுமா?
camera icon6
R Madhavan
வரம்பு மீறக்கூடாது... எச்சரிக்கை விடுத்தார் மாதவன்! யாருக்கு தெரியுமா?
ஆவணி 03 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 03 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
ஆவணி 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 04 புதன்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
கர்ணாவை கைது செய்யும் போலீஸ்... இந்துவின் அப்பாவுக்கு கத்திக்குத்து! - சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Police Arrest Karna: Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பிரபலமான சீரியல் சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் முழுவதும் அதிரடி திருப்பங்களுடன் வந்துள்ளது. கதையில் நடிகர்கள் காமெடி, கோபம் மற்றும் டிராமாவுடன் கதை நெறியை உயிர்ப்பித்துள்ளனர்.

நேற்றைய எபிசோடில் ஜெயந்தி திவாகரனை ஹாஸ்பிடலுக்கு அழைத்துச் செல்ல முயற்சித்தார். ஆனால் திவாகரன், “எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஹாஸ்பிடல் போக மாட்டேன்” எனக் கோபம் காட்டினார். இதனால் ஜெயந்திக்கு கவலையாக இருந்தபோது, சுகுணா ஆறுதல் கூறி, “உனக்கு ஏற்கனவே 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. என் பிள்ளைகளும் உன்னை அம்மா மாதிரி பாக்குறாங்க” என நம்பிக்கை கொடுத்தார். ஜெயந்தியும், “இந்த வீட்டில் நீங்களும் பிள்ளைகளும் தான் எனக்கு ஆறுதல்” என்று ஒப்புக்கொண்டார்.

அடுத்த காட்சியில், கர்ணா மற்றும் புல்லட் பாண்டி மெக்கானிக் செட்டில் அமர்ந்து சரக்கு அடிக்கிறார்கள். அப்போது இந்துவை பற்றி பேசிக் கொண்டே கர்ணா கோபம் காட்டுகிறார். அதே நேரத்தில் போலீஸ் வந்து, “உங்க மேல் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு, கைது செய்யணும்” என்று கூறுகிறார். இதனால் கர்ணா அதிர்ச்சி அடைகிறார்.

யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது என்று கேட்கும்போது, இந்துவும் அவளது அப்பா பாலுவும் உள்ளே வருகிறார்கள். கோபத்தில் கர்ணா கையில் இருந்த பாட்டிலை உடைத்து, பாலுவின் வயிற்றில் குத்துகிறான். “அப்பா!” என்று அழும் இந்துவை பார்த்தாலும், அது எல்லாம் ஒரு கனவு மட்டுமே என்று தெரிய வருகிறது. உண்மையில், பாலு போலீசில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி, இந்து அதை வேண்டாம் என்று கூறி அந்த லெட்டரையே கிழித்து விடுகிறார்.

அடுத்த நாள் காலை, கர்ணாவை பெண் பார்க்க அழைத்து வருகிறார்கள். கண்ணாடி போட்டுக் கொண்டிருக்கும் குண்டான அந்த பெண்ணை பார்த்து கர்ணா அதிர்ச்சி அடைகிறார். இதுதான் இன்றைய எபிசோட்டில் நடந்த அதிரடி திருப்பங்கள். ரசிகர்கள், இந்த எபிசோட்டை இன்று இரவு 7 மணிக்கு Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காண தவறாதே!

சுருக்கமாக:

  • பிரபலமான சீரியல் சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் அதிரடி திருப்பங்களுடன் வந்தது.
  • ஜெயந்தி திவாகரனை ஹாஸ்பிடலுக்கு அழைக்க முயற்சி செய்தார், ஆனால் அவர் மறுத்தார்.
  • சுகுணா ஜெயந்திக்கு ஆறுதல் கூறி பிள்ளைகள் பற்றிய நம்பிக்கை கொடுத்தார்.
  • கர்ணா மற்றும் புல்லட் பாண்டி மெக்கானிக் செட்டில் சரக்கு அடிக்கும்போது, கர்ணா கோபம் காட்டினார்.
  • போலீஸ் கர்ணாவை கைது செய்ய கம்ப்ளைண்ட் வந்ததாக அறிவித்தது.
  • கர்ணா கோபத்தில் பாட்டிலை உடைத்து, பாலுவின் வயிற்றில் குத்தினார் – ஆனால் அது கனவு மட்டுமே.
  • உண்மையில் இந்து கம்ப்ளைண்ட் லெட்டரை கிழித்து விடுகிறார்.
  • அடுத்த நாள் கர்ணா ஒரு கண்ணாடியுடன் வந்த பெண்ணை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைகிறார்.
  • எபிசோட் இரவு 7 மணிக்கு Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காணலாம்.

மேலும் படிக்க | காலில் விழுந்த இந்து... கர்ணா செய்தது என்ன? - சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

மேலும் படிக்க | பாசத்தால் மயங்கும் இந்து, கர்ணாவுடன் தகராறு – சின்னஞ்சிறு கிளியே சீரியலின் இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
ChinnanjiruKiliyeEpisodeJayanthiDivakaran

Trending News