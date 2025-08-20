கர்ணாவை கைது செய்யும் போலீஸ்... இந்துவின் அப்பாவுக்கு கத்திக்குத்து! - சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் அப்டேட்!

Police Arrest Karna: Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் பிரபலமான சீரியல் சின்னஞ்சிறு கிளியே இன்றைய எபிசோட் முழுவதும் அதிரடி திருப்பங்களுடன் வந்துள்ளது. கதையில் நடிகர்கள் காமெடி, கோபம் மற்றும் டிராமாவுடன் கதை நெறியை உயிர்ப்பித்துள்ளனர்.
நேற்றைய எபிசோடில் ஜெயந்தி திவாகரனை ஹாஸ்பிடலுக்கு அழைத்துச் செல்ல முயற்சித்தார். ஆனால் திவாகரன், “எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஹாஸ்பிடல் போக மாட்டேன்” எனக் கோபம் காட்டினார். இதனால் ஜெயந்திக்கு கவலையாக இருந்தபோது, சுகுணா ஆறுதல் கூறி, “உனக்கு ஏற்கனவே 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. என் பிள்ளைகளும் உன்னை அம்மா மாதிரி பாக்குறாங்க” என நம்பிக்கை கொடுத்தார். ஜெயந்தியும், “இந்த வீட்டில் நீங்களும் பிள்ளைகளும் தான் எனக்கு ஆறுதல்” என்று ஒப்புக்கொண்டார்.
அடுத்த காட்சியில், கர்ணா மற்றும் புல்லட் பாண்டி மெக்கானிக் செட்டில் அமர்ந்து சரக்கு அடிக்கிறார்கள். அப்போது இந்துவை பற்றி பேசிக் கொண்டே கர்ணா கோபம் காட்டுகிறார். அதே நேரத்தில் போலீஸ் வந்து, “உங்க மேல் கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு, கைது செய்யணும்” என்று கூறுகிறார். இதனால் கர்ணா அதிர்ச்சி அடைகிறார்.
யார் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது என்று கேட்கும்போது, இந்துவும் அவளது அப்பா பாலுவும் உள்ளே வருகிறார்கள். கோபத்தில் கர்ணா கையில் இருந்த பாட்டிலை உடைத்து, பாலுவின் வயிற்றில் குத்துகிறான். “அப்பா!” என்று அழும் இந்துவை பார்த்தாலும், அது எல்லாம் ஒரு கனவு மட்டுமே என்று தெரிய வருகிறது. உண்மையில், பாலு போலீசில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி, இந்து அதை வேண்டாம் என்று கூறி அந்த லெட்டரையே கிழித்து விடுகிறார்.
அடுத்த நாள் காலை, கர்ணாவை பெண் பார்க்க அழைத்து வருகிறார்கள். கண்ணாடி போட்டுக் கொண்டிருக்கும் குண்டான அந்த பெண்ணை பார்த்து கர்ணா அதிர்ச்சி அடைகிறார். இதுதான் இன்றைய எபிசோட்டில் நடந்த அதிரடி திருப்பங்கள். ரசிகர்கள், இந்த எபிசோட்டை இன்று இரவு 7 மணிக்கு Zee தமிழ் தொலைக்காட்சியில் காண தவறாதே!
