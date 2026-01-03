ஜனவரியில் ரிலீஸாகும் டாப் ஹீரோ படங்கள்! பொங்கல் ரேஸில் யாருக்கு வெற்றி?

Pongal Movie Releases On January 2026 : 2026ஆம் வருடம், பல பெரிய படங்களின் ரிலீஸுடன் தொடங்கி இருக்கிறது. ஜனவரி மாதத்திலேயே பொங்கலை குறி வைத்து, டாப் ஹீரோக்களின் 9 படங்கள் திரைக்கு வருகின்றன. அவை யார் யார் படம் என்பதையும், எந்தெந்த தேதிகளில் அப்படங்கள் வெளியாகின்றன என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம்.
ஜனநாயகன்:
விஜய்யின் கடைசி படமாக இருக்கிறது ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தில் நரேன், பிரியாமணி, மமிதா பைஜு, பாபி டியோல் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். விஜய்க்கு ஜோடியாக இதில் பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். இந்த படம், பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
பராசக்தி:
சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருக்கும் படம், பராசக்தி. சுதா கொங்கரா இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக அதர்வா, ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், உண்மை சம்பவங்களை தழுவி எடுக்கப்பட்ட கதை என்று கூறப்படுகிறது. இப்படத்தை வரும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
தி ராஜா சாப்:
பிரபாஸ் நடித்திருக்கும் ஹாரர், காமெடி படம், தி ராஜா சாப். தெலுங்கு படமான இதனை மாருதி இயக்கியிருக்கிறார். இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மாளவிகா மோகனன், நிதி அகர்வல் ஜரீனா வஹீப் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.
இந்த படமும் பொங்கல் பண்டிகையை குறிவைத்து ஜனவரி 9ஆம் தேதி
வெளியாகிறது.
காந்தி டாக்ஸ் :
ஜனவரி மாத இறுதியில் வெளியாக இருக்கும் தமிழ் படம், ‘காந்தி டாக்ஸ்’. இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில்தான் வெளியானது. இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, அதிதி ராவ், அரவிந்த் சாமி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.
இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் வரும் ஜனவரி 30ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இப்படம், டைலாக்கே இல்லாத சைலண்ட் படம் என்று கூறப்படுகிறது.
Anaganaga Oka Raju:
நவீன் போலிஷெட்டி ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம், அனாகனாக ஒக்க ராஜூ. தெலுங்கில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை இயக்குநர் ராஜூ இயக்கியிருக்கிறார். இதில் ஹீரோயினாக மீனாட்சி சௌத்ரி நடித்துள்ளார்.
காதல், ட்ராமாவாக உருவாகியிருக்கிறது. இப்படம், வரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதியன்று திரைக்கு வருகிறது.
நரி நரி நடுமா முராரி:
ஷர்வானந்த் நடித்திருக்கும் படம், நரி நரி நடுமா முராரி. இந்த தெலுங்கு மொழி படத்தை ராம் அப்பாராஜு இயக்கியிருக்கிறார். காமெடி ட்ராமாவாக உருவாகியிருக்கும் இந்த படம், காதல் கதையாக இருக்கிறது. இந்த படம், வரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
மன சங்கர வர பிரசாத் காரு:
சிரஞ்சீவி, நயன்தாரா, கேத்ரீன் தெரசா, விடிவி கணேஷ், வெங்கடேஷ் டகுபதி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் படம் மன சங்கர வர பிரசாத் காரு. இந்த படத்தை அனில் ரவிபுடி இயக்கியிருக்கிறார். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் இந்த தெலுங்கு படம் வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதியன்று திரைக்கு வருகிறது.
