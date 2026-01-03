English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Movies
  • ஜனவரியில் ரிலீஸாகும் டாப் ஹீரோ படங்கள்! பொங்கல் ரேஸில் யாருக்கு வெற்றி?

ஜனவரியில் ரிலீஸாகும் டாப் ஹீரோ படங்கள்! பொங்கல் ரேஸில் யாருக்கு வெற்றி?

Pongal Movie Releases On January 2026 : 2026ஆம் வருட பொங்கல்  பண்டிகையை குறிவைத்து, பல படங்கள் திரைக்கு வருகின்றன. அப்படிப்பட்ட படங்கள் என்னென்ன தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 3, 2026, 04:38 PM IST
  • ஜனவரி 2026 திரைப்படங்கள்
  • பொங்கல் ரேஸில் வெல்லப்போவது யார்?
  • முழு விவரம் இதோ!

Trending Photos

2026இல் விராட் கோலி செய்யப்போகும் 3 முக்கிய சம்பவங்கள் - என்ன தெரியுமா?
camera icon8
Virat Kohli
2026இல் விராட் கோலி செய்யப்போகும் 3 முக்கிய சம்பவங்கள் - என்ன தெரியுமா?
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தேர்வில் வெற்றி செம்ம சான்ஸ் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! தேர்வில் வெற்றி செம்ம சான்ஸ் - தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
2026ல் திருமணம் செய்யப்போகும் பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
camera icon7
Celebrity Weddings
2026ல் திருமணம் செய்யப்போகும் பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..
லட்சுமி கடாட்சம் யாருக்கு? இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
camera icon13
Weekly Horoscope
லட்சுமி கடாட்சம் யாருக்கு? இந்த வாரம் பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கப்போகும் 5 அதிர்ஷ்ட ராசிகள்
ஜனவரியில் ரிலீஸாகும் டாப் ஹீரோ படங்கள்! பொங்கல் ரேஸில் யாருக்கு வெற்றி?

Pongal Movie Releases On January 2026 : 2026ஆம் வருடம், பல பெரிய படங்களின் ரிலீஸுடன் தொடங்கி இருக்கிறது. ஜனவரி மாதத்திலேயே பொங்கலை குறி வைத்து, டாப் ஹீரோக்களின் 9 படங்கள் திரைக்கு வருகின்றன. அவை யார் யார் படம் என்பதையும், எந்தெந்த தேதிகளில் அப்படங்கள் வெளியாகின்றன என்பதையும் இங்கு பார்ப்போம். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஜனநாயகன்:

விஜய்யின் கடைசி படமாக இருக்கிறது ஜனநாயகன். ஹெச்.வினோத் இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தில் நரேன், பிரியாமணி, மமிதா பைஜு, பாபி டியோல் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். விஜய்க்கு ஜோடியாக இதில் பூஜா ஹெக்டே நடித்துள்ளார். இந்த படம், பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வரும் ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

பராசக்தி:

சிவகார்த்திகேயன் நடித்திருக்கும் படம், பராசக்தி. சுதா கொங்கரா இயக்கியிருக்கும் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களாக அதர்வா, ரவி மோகன், ஸ்ரீலீலா உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். இந்த படம், உண்மை சம்பவங்களை தழுவி எடுக்கப்பட்ட கதை என்று கூறப்படுகிறது. இப்படத்தை வரும் ஜனவரி 10ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

தி ராஜா சாப்: 

பிரபாஸ் நடித்திருக்கும் ஹாரர், காமெடி படம், தி ராஜா சாப். தெலுங்கு படமான இதனை மாருதி இயக்கியிருக்கிறார். இதில் முக்கிய கதாப்பாத்திரங்களில் மாளவிகா மோகனன், நிதி அகர்வல் ஜரீனா வஹீப் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கின்றனர். 

இந்த படமும் பொங்கல் பண்டிகையை குறிவைத்து ஜனவரி 9ஆம் தேதி 
வெளியாகிறது.

காந்தி டாக்ஸ் : 

ஜனவரி மாத இறுதியில் வெளியாக இருக்கும் தமிழ் படம், ‘காந்தி டாக்ஸ்’. இப்படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில்தான் வெளியானது. இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, அதிதி ராவ், அரவிந்த் சாமி உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் வரும் ஜனவரி 30ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இப்படம், டைலாக்கே இல்லாத சைலண்ட் படம் என்று கூறப்படுகிறது.

Anaganaga Oka Raju: 

நவீன் போலிஷெட்டி ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் படம், அனாகனாக ஒக்க ராஜூ. தெலுங்கில் உருவாகியிருக்கும் இந்த படத்தை இயக்குநர் ராஜூ இயக்கியிருக்கிறார். இதில் ஹீரோயினாக மீனாட்சி சௌத்ரி நடித்துள்ளார்.

காதல், ட்ராமாவாக உருவாகியிருக்கிறது. இப்படம், வரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதியன்று திரைக்கு வருகிறது. 

நரி நரி நடுமா முராரி:

ஷர்வானந்த் நடித்திருக்கும் படம், நரி நரி நடுமா முராரி. இந்த தெலுங்கு மொழி படத்தை ராம் அப்பாராஜு இயக்கியிருக்கிறார். காமெடி ட்ராமாவாக உருவாகியிருக்கும் இந்த படம், காதல் கதையாக இருக்கிறது. இந்த படம், வரும் ஜனவரி 14ஆம் தேதி வெளியாகிறது. 

மன சங்கர வர பிரசாத் காரு:

சிரஞ்சீவி, நயன்தாரா, கேத்ரீன் தெரசா, விடிவி கணேஷ், வெங்கடேஷ் டகுபதி உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கும் படம் மன சங்கர வர பிரசாத் காரு. இந்த படத்தை அனில் ரவிபுடி இயக்கியிருக்கிறார். பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் இந்த தெலுங்கு படம் வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதியன்று திரைக்கு வருகிறது. 

மேலும் படிக்க | 2026ல் திருமணம் செய்யப்போகும் பிரபலங்கள்! லிஸ்டில் இத்தனை பேரா..

மேலும் படிக்க | டாப் 10 சீரியல்கள்! நம்பர் 1 இடத்தில் இருக்கும் தொடர் எது தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Movies 2026Pongal ReleasesSouth Indian MoviesJanuary Movies

Trending News