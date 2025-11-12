அனுராக் கஷ்யாப் – சாம் ஆண்டன் கூட்டணியில் அன்கில்_123.. வைரலாகும் பர்ஸ்ட் லுக்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
First Look Poster Of Unkill 123: வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் வழங்கும் 'அன்கில்_123'புகழ் மற்றும் அதன் விளைவுகளை ஆராயும் மனோதத்துவ த்ரில்லர் படமாக உருவாகிறது.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 12, 2025, 11:54 AM IST
சமூக ஊடகங்கள் சாம்ராஜ்யம் நடத்தும் இன்றைய உலகில், புகழின் பிரகாசத்திற்குப் பின்னால் மறைந்திருக்கும் இருண்ட பக்கத்தை ஆழமாகப் பேசும் திரைப்படமாக, 'அன்கில்_123' உருவாகிறது. வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், இயக்குனர் சாம் அன்டன் இயக்கத்தில், புகழ்பெற்ற இயக்குனரும், நடிகருமான அனுராக் கஷ்யப் முதன்மை கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் இந்தத் திரைப்படம், ஒரு பரபரப்பான 'டிஜிட்டல் திகில் கனவாக' (A terrifying digital nightmare) இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனது தனித்துவமான கதை சொல்லலுக்காகப் புகழ்பெற்ற அனுராக் கஷ்யப், இந்தத் திரைப்படத்தில் ஒரு சக்திவாய்ந்த முன்னணி கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இது அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவருடன் நடிகை சங்கீதா ஒரு உணர்ச்சிகரமான முக்கியப் பாத்திரத்தில் இணைந்து நடிக்கிறார். இந்தப் படத்தின் முதல் பார்வை போஸ்டர் அனுராக் கஷ்யப்பின் மிரட்டும் தோற்றத்தை வெளிப்படுத்தி, இது ஒரு தீவிரமான திரில்லர் படமாக இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

சாம் அன்டன் மற்றும் சவாரி முத்து இணைந்து இப்படத்தின் கதை மற்றும் திரைக்கதையை எழுதியுள்ளனர். சமீபத்திய கமர்ஷியல் படங்களின் மூலம் கவனம் ஈர்த்த சாம் அன்டன், இந்தப் படத்தின் மூலம் முற்றிலும் மாறுபட்ட, உளவியல் ரீதியிலான இருண்ட களத்தை கையாண்டிருப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

'அன்கில்_123' திரைப்படத்தின் மிரட்டலான அனுபவத்திற்குப் பின்னால் திறமையான தொழில்நுட்பக் குழுவினர் உள்ளனர். ஜெரார்ட் ஃபெலிக்ஸ் இசையமைக்கிறார். கிருஷ்ணன் வசந்த் அவர்களின் ஒளிப்பதிவு, டிஜிட்டல் உலகின் பிரகாசத்தையும், அதன் பின்னிருக்கும் தனிமையையும் திரையில் சிறப்பாகப் படம்பிடிக்கும். ஆடலமைப்புக்கு சிந்துஜா அசோக், கலை இயக்கத்திற்கு சௌந்தர்ராஜ், நடன அமைப்புக்கு அஸர் & ரேமண்ட் காலனன், மற்றும் சண்டை இயக்கத்திற்கு கோட்டீஸ்வரன் ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர்.

இப்படம் ஒரு சமூக ஊடக இன்ஃப்ளூயன்சரின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டது. புகழைப் பெறும் கனவுடன் தொடங்கும் இவரின் பயணம், இறுதியில் மனநிலை மாற்றத்திற்கும் அழிவிற்கும் எவ்வாறு வழிவகுக்கிறது என்பதை அழுத்தமாகப் பேசுகிறது. 'ஒவ்வொரு கிளிக்கும் ஒரு விளைவு' (Every click has a consequence) என்ற படத்தின் டேக்லைன், சமூக ஊடகங்களில் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் உள்ள அபாயகரமான விளைவுகளைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

புகழின் அழுத்தம், தனிமை, மற்றும் அடையாள இழப்பு போன்ற உணர்ச்சிகரமான போராட்டங்கள் ஒருவரின் நிஜ உலகை எவ்வாறு சிதைக்கின்றன என்பதை இப்படம் வெளிப்படுத்துகிறது. இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் இருக்கும் ஒப்பீடு, பொறாமை, மற்றும் தன்னம்பிக்கை குறைபாடு ஆகியவற்றின் மோதல்களை இப்படம் உண்மையாகச் சித்தரிக்கும் என்று படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பாளர் டாக்டர் இஷரி K கணேஷ் அவர்கள், இந்தப் படத்தின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றிக் கூறுகையில்:

"சமூக ஊடகங்கள் மூலம் புகழ்பெற்ற பலரை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். ஆனால் அந்த புகழுக்கான உணர்ச்சி விலை பற்றி யாரும் பெரிதாக பேசுவதில்லை தனிமை, ஒப்பீடு, மற்றும் மன அழுத்தம் ஆகியவை அதன் மறுபக்கம். 'அன்கில்_123' இந்த புதிய 'புகழ் கலாச்சாரம்' உள்ள பிரகாசத்தையும், அதன் பின்னால் மறைந்திருக்கும் வலியையும் வெளிப்படுத்துகிறது."

இந்த கூற்று, இத்திரைப்படம் வெறும் திரில்லர் என்பதைத் தாண்டி, சமகால சமூகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான படைப்பாக இருக்கும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

அனுராக் கஷ்யப்பின் தீவிரமான நடிப்பு, சாம் அன்டனின் கூர்மையான இயக்கம், மற்றும் சமூக ஊடகங்களின் இருண்ட பக்கத்தை மையமாகக் கொண்ட வலுவான கதைக்களம் ஆகியவை 'அன்கில்_123' திரைப்படத்தை, தமிழ் சினிமாவில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு படமாக மாற்றியுள்ளது. அனுராக் கஷ்யப் ரசிகர்களுக்கும், மாறுபட்ட கதைக்களத்தை விரும்பும் ரசிகர்களுக்கும் இது ஒரு முக்கியமான திரை அனுபவமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

