கேரவனுக்குள் நுழைந்து பான் இந்தியா நடிகர் அத்துமீறில்.. பூஜா ஹெக்டே கூறும் நடிகர் இவரா?

Pooja Hegde: தென்னிந்திய திரையுலகில், முக்கிய நடிகைகளுள் ஒருவராக இருப்பவர் பூஜா ஹெக்டே. ‘முகமூடி’ திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவிம அறிமுகமான இவர் தற்போது பான் இந்தியா நடிகையாக மாறியுள்ளார். பூஜா ஹெக்டே, வட இந்தியாவை சேர்ந்த நடிகையாக இருந்தாலும் அவருக்கு தென்னிந்தியாவில் நிறைய பட வாய்ப்புகள் கிடைக்க காரணமாக இருந்தது, தெலுங்கு படங்கள்தான்.
குறிப்பாக முகமூடி படத்திற்கு பிறகு, தமிழில் வேறு எந்த படத்திலும் நடிக்கவில்லை என்றாலும் அவருக்கு அல வைகுந்தபுரம், ராதே ஷ்யாம் உள்ளிட்ட படங்கள் பெரிய ஹிட் கொடுத்ததை தொடர்ந்து, தமிழில் மீண்டும் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அப்படி அவர் நடித்த படம்தான், பீஸ்ட். கடைசியாக, அவர் ரெட்ரோ படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்தார். கூலி படத்தில் மோனிகா பாடலுக்கு நடனம் ஆடினார். இந்த பாடல் பட்டித் தொட்டியெல்லாம் ஹிட்டானது. இதனை அடுத்து தமிழில் அவருக்கு பல வாய்ப்புகள் வர ஆரம்பித்த நேரத்தில் தான் இவர் மீண்டும் விஜய்யுடன் ‘ஜனநாயகன்’ படத்தில் ஜோடியாக நடிக்க ஒப்பந்தமானார். இந்தப் படம் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகிவிருந்த நிலையில் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைக்காததால் ரிலீஸ் ஆகவில்லை.
இந்நிலையில் தற்போது நடிகை பூஜா ஹெக்டே சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்று இணையதளத்தில் சென்சேஷனல் ஆகி வைரலாகி வருகிறது. அதன்படி அவர் கொடுத்த பேட்டியில், நான் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பெரிய பான் இந்தியா படத்தில் நடித்தேன். அப்போது என்னுடன் நடித்த மிகப்பெரிய ஸ்டார் நடிகர் எனது கேரவனுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்தார். அந்த நடிகர் என்னிடம் கேட்காமல் உள்ளே நுழைந்தது மட்டுமில்லாமல் என்னிடம் அத்துமீறி தொடவும் முயற்சித்தால். அந்த நிமிடம் கோபமாகி நான் அவரை அறைந்துவிட்டேன். அதற்கு பிறகு அந்த ஹீரோ என்னுடன் நடிக்கவில்லை என்றார். இவர் கூறிய இந்த விஷயம் மிகப்பெரிய அளவில் வைரலாகி வருகிறது.அதுமட்டுமின்றி பூஜா ஹெக்டே அளித்திருந்த இந்தப் பேட்டி தற்போது பெரிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அவர் அளித்திருந்த அந்த பேட்டியில் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால் அவர் அந்த நடிகரின் பெயரை குறிப்பிடாமல் பான் இந்தியா நடிகர் என்று கூறியிருந்தார். யார் அந்த நடிகர் என தற்போது ரசிகர்கள் தேடுதல் வேட்டையில் இறங்கிவிட்டார்கள். மேலும் மக்கள் இது போன்ற பெரிய நடிகைகளுக்கே பாதுகப்பற்ற சூழல் நிலவும்போது திரைத்துறையில் பெண்களின் நிலை என்ன என்பதை மக்கள் கோபத்துடன் பதிவிட்டு வருகின்றனர். மேலும் எவ்வளவு #MeToo வந்தாலும் இவர்கள் திருந்தவே மாட்டார்கள் என்றும் கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
