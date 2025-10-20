சூர்யாவுடன் முதன்முறையாக சேர்ந்து நடிக்கும் பிரபல நடிகர்! கண்ணாலேயே பேசும் ஹீரோ..

Fahadh Faasil To Act With Suriya : தமிழ் திரையுலகில் முக்கிய நடிகர்களுள் ஒருவராக வலம் வருபவர் சூர்யா. இவரது ‘கருப்பு’ திரைப்படம் அடுத்ததாக வெளியாக இருக்கிறது. இந்த நிலையில், அவரது அடுத்த படத்தில் நடிக்கும் நடிகர் குறித்த தகவலும் வெளியாகி இருக்கிறது.
சறுக்கி விட்ட சூர்யாவின் படங்கள்!
நடிகர் சூர்யாவிற்கு, கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் நடிக்கும் படங்கள், தொடர்ந்து சறுக்கலில் அவரை இறக்கி விட்டிருக்கிறது. ஓடிடியில் வெளியான சூரரைப் போற்று, ஜெய் பீம் படம் தவிர, தியேட்டரில் வெளியான அவரது படங்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அவ்வளவாக வைைவேற்பினை பெறவில்லை. ஜெய்பீம் படமும், அவருக்கு ஓடிடியில்தான் வெளியானது.
கடந்த ஆண்டு வெளியான ‘கங்குவா’ திரைப்படத்தை அவ்வளவு எளிதில் யாரும் மறந்திருக்க மாட்டோம். சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் உருவாகியிருந்த இந்த படம், மக்கள் மத்தியில் மோசமான விமர்சனங்களை பெற்றது.
இந்த ஆண்டு மே மாதம், சூர்யாவின் ரெட்ரோ திரைப்படம் வெளியானது. கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில், அதிக எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவான இந்த படமும், எதிர்பார்த்த வெற்றியை தரவில்லை. இருப்பினும், மனந்தளராமல் அடுத்தடுத்த படங்களில் கமிட் ஆனார்.
சூர்யா-வெங்கி அட்லுரி திரைப்படம்:
‘வாத்தி’, ‘லக்கி பாஸ்கர்’ உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கியவர், வெங்கி அட்லுரி. கருப்பு படத்தை அடுத்து, சூர்யா நடிக்க கமிட் ஆகியிருப்பது இவரது படத்தில்தான். இதன் படப்பிடிப்பு, தற்போது விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. இதில், சூர்யாவிற்கு ஜோடியாக மமிதா பைஜூ நடிக்கிறார். இந்த படத்தில் இன்னும் சில முக்கிய நட்சத்திரங்களிலும் இடம் பெற இருக்கின்றனர்.
முதன்முறையாக இணையும் நடிகர்..!
மேற்கூறிய படத்தை சூர்யா முடித்த பிறகு, மலையாள இயக்குநர் ஜீத்து மாதவன் படம் ஒன்றில் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த படத்தில்தான், அவருடன் முதன்முறையாக இணைந்து ஒரு நடிகர் நடிக்கப்போவதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, ரசிகர்களால் ‘நடிப்பு அரக்கன்’ என்று அன்புடன் அழைக்கப்படும் பகத் பாசில்தான். தமிழ் திரையுலகிற்கு வந்த புதிதில் ‘நஸ்ரியாவின் கணவர்’ என்று அறியப்பட்ட இவர், இப்போது சினிமா ரசிகர்களுக்கு ஃபேவரட் ஆன ஆளாக விளங்குகிறார்.
சூர்யாவும் பகத் பாசிலும் எற்கனவே ‘விக்ரம்’ படத்தில் நடித்துள்ளனர். இது அவர்கள் நடித்த ஒரே படம் என்றாலும், அவர்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து ஒரு காட்சியில் கூட நடித்ததில்லை. எனவே, ஜீத்து மாதவன் இயக்கும் படமே, இவர்கள் முதன்முறையாக ஒன்றாக சேர்ந்து நடிக்கும் படமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஜீத்து மாதவன், மாலையாளத்தில் பெரிய ஹிட் அடித்த படங்களுள் ஒன்றான ‘ஆவேஷம்’ படத்தை இயக்கி இருக்கிறார். இந்த படத்தில் பகத் பாசில் ‘ரங்கன் சேட்டா’ என்கிற ஹீரோ ரோலில் வருவார். அதே போல, 2023ல் ஹிட் அடித்த ‘ரோமன்சாம்’ படத்தில் நடித்ததும் இவர்தான்.
